Лето еще не закончилось. Как провести выходные с семьей в Паланге

Возможно, у вас тоже есть ощущение, что это лето буквально просочилось сквозь пальцы и слишком быстро на горизонте замаячил новый учебный год. Но на самом деле ничего еще не закончилось: никогда не поздно запланировать небольшие семейные каникулы неподалеку — например, на гостеприимном литовском курорте в Паланге.

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Объект номер один для обязательного посещения в Паланге — это мол или морской мост, куда стоит прийти, чтобы насладиться морем, свежим воздухом и фантастическими закатами. L-образный мол насчитывает 470 метров в длину и привлекает не только туристов, но и местных рыбаков. В конце 19 века этот мол построили как причал для кораблей, однако его регулярно разрушало сильными ветрами. Когда мол больше нельзя было использовать для судоходства, он "переквалифицировался" в любимое место для прогулок. Время, бури и волны существенно повредили мол, но в 1998 году его полностью восстановили, и теперь он стоит на прочных бетонных сваях.

Foto: Publicitātes foto

Приключения начинаются уже по дороге к молу — к нему ведет главная пешеходная улица Паланги, Йоно Басанавичяуса. В ее начале находится сквер Юрате и Каститиса с фонтаном — с ним связана романтическая легенда. Юрате была богиней моря и влюбилась в обычного рыбака, за что громовержец Перкунас ее наказал, не позволив встречаться с возлюбленным. Янтарь — это слезы Юрате.

Улица Басанавичяуса — отличное место, где можно насладиться волшебством Паланги. Здесь вы найдете много кафе и ресторанов, много мест для отдыха и развлечений. Летними вечерами, когда начинает темнеть, здесь можно уловить беззаботную магию курортного города, о которой мы читали в детских книжках. Тут так много всего, что каждый найдет что-то себе по душе и по вкусу.

Вишенка на торте — это Панорамное колесо обозрения, с которого открывается вид на море и город. У вас будет возможность на время подняться над землей — это прекрасное приключение и для взрослых с детьми, и для родителей, которые спланировали романтический побег на выходных.

Foto: Publicitātes foto

Магия игр и сказок

Семейные выходные, когда не будет скучно ни детям, ни взрослым, сложно себе представить без посещения детской площадки. Рекомендуем посетить Детский парк, который находится в приморском лесу — помимо впечатляющих игровых площадок и аттракционов тут есть возможность посетить мероприятия, концерты, поучаствовать в играх и в других занятиях, организованных специально для детей.

Foto: Publicitātes foto

Чтобы дети были в безопасности, территория парка развлечений обнесена забором и оборудована камерами наблюдения. Вечером везде включается подсветка. Пока дети от души наслаждаются площадкой, родители могут посидеть на скамейках, вдыхая морской воздух и любуясь эстетикой ярких цветочных клумб. По всей территории парка работает бесплатный беспроводной интернет, а голод можно утолить в кафе неподалеку.

В летний сезон детский парк работает с 9 утра до 9 вечера. Адрес: ул. Шермукшню 1, Паланга (неподалеку от санатория Pušynas).

Уникальным опытом может стать посещение Парка сказок в Паланге — это будет увлекательным приключением на весь день для детей и взрослых. В парке можно познакомиться с миром литовских сказок. Здесь в магической атмосфере расставлены необычные скульптуры, которые можно видеть, слышать и исследовать с помощью разных органов чувств — на одни можно забраться, на других покачаться как на качелях, а с третьими — поговорить.

Foto: Publicitātes foto

В создании Парка сказок участвовали урбанисты и художники, чтобы объединить современное искусство с многовековым фольклором. Адрес: ул. С.Дауканто 24A.

Идеальные выходные для любителей свежего воздуха и воды

Поклонникам прогулок и спокойного отдыха стоит включить в свой маршрут парк Бирутес, который называют жемчужиной Паланги. Он был создан в конце 19 века по заказу графа Тышкевича, его проект создал известный французский архитектор Эдуард Франсуа Андре. Парк Бирутес считается одним из самых красивых парков в Северной Европе.

В сезон отдыха парк подсвечивается после наступления темноты — это понравится тем, кто после заката любит размять ноги и получить изрядную порцию свежего воздуха.

Foto: Publicitātes foto

В парке находится Музей янтаря, который также стоит посетить — тут можно увидеть уникальную ящерицу, которая застыла в янтаре 50 миллионов лет назад. В летний сезон по вечерам в четверг, пятницу и субботу, в 18.30, посетителей парка радуют бесплатные оркестровые концерты на свежем воздухе, а осень здесь начинается в сентябре, когда празднуются дни парка Бирутес.

Чтобы ваш отдых не зависел от погодных условий, можно посетить одно из идеальных мест, где можно расслабиться и от всего отключиться. Мультифункциональный центр для активного отдыха и развлечений в Паланге понравится всей семье — тут есть бассейн, спа-центр и баня.

Foto: Publicitātes foto

Одновременно здесь могут отдыхать 250 человек. Бассейн с разными зонами предназначен для посетителей всех возрастов — начиная от самых маленьких и заканчивая сениорами. Важно добавить, что у бассейна есть целая философия устойчивого развития — электроэнергию здесь получают от солнечных батарей, которые находятся на крыше здания, а на парковке доступны зарядки для электромобилей. Адрес: ул. Кретингас 23.

Дополнительную информацию о мероприятиях и достопримечательностях Паланги можно найти на домашней странице или в туристическом инфо-центре Паланги по адресу ул. Витаутаса 94.