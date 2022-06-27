"Lieliska dāvana" открывает новый магазин в торговом центре "Akropole Alfa"

Отличные новости — компания „Lieliska dāvana" 27 июня торжественно открывает свой 10 магазин в Латвии!

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"Lieliska dāvana" — компания, которая занимается продажей подарочных карт. Цель предприятия — предложить покупателю все возможные идеи подарков в одном месте. „Lieliska dāvana" — это филиал компании с литовским капиталом „Gera dovana" в Латвии, который успешно работает на латвийском рынке с 2011 года.

В ассортименте „Lieliska dāvana" более 1700 оригинальных и увлекательных подарков — активный отдых, водные приключения, SPA, массаж, процедуры красоты, романтический отдых, полеты, прыжки, подарки для гурманов, квесты, фотосессии, прогулки с лошадьми, кино и др. Все продукты доступны на сайте www.lieliskadavana.lv, а также в магазинах „Lieliska dāvana". Наши подарочные стенды можно найти в супермаркетах Rimi, Stockmann и Maxima по всей Латвии.

По словам исполнительного директора компании Эрнестаса Василяускаса, цель компании не только внедрять инновационные и современные решения, но и максимально реалистично создать для клиента впечатление о развлечении на момент покупки.

"Наш продукт — это подарок впечатлений: полеты на воздушном шаре, поездки на суперавто, прыжки на резинке и так далее. Когда пробуешь это развлечение, эмоции просто льются через край. Мы стараемся передать это настроение во время покупок, когда покупатели выбирают подарочную карту или комплект. Для этого мы использовали самые чувствительные органы чувств человека — слух и зрение. Теперь, когда вы, зайдя в магазин, на большом светодиодном экране видите суперавто Lamborghini Huracan, мчась по трассе, или летающий параплан, мы надеемся, что хотя бы часть впечатлений вы ощутите сразу", — говорит Э. Василяускас.

В новом магазине в „Akropole Alfa" будет преобладать скандинавский стиль, с акцентом на дизайн городской среды, используя серые фасады с деревянными элементами. В магазине „Lieliska Dāvana" будет использоваться светодиодная видеостена сверхвысокой четкости, экран которой будет транслировать изображение Full HD с разрешением более миллиона пикселей.

„Мы рады приветствовать в кругу своих арендаторов компанию „Lieliska dāvana". Наша цель — предлагать посетителям все более широкие и интересные возможности для покупок, и магазин „Lieliska dāvana", предлагающий приобрести подарки для развлечения, отдыха и удовольствия, станет хорошим дополнением к существующему ассортименту магазинов. Мы верим, что предприятие успешно продолжит свое развитие, в том числе, привлекая новых клиентов", подтверждает Zane Kaktiņa, руководитель торгового центра „Akropole Alfa".

Добро пожаловать в наш новый магазин в торговом центре „Akropole Alfa" — приходите и выбирайте отличные подарки!