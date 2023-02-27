Литва – оздоровительный оазис для семейного отдыха

Свежий воздух соснового леса, приятные для слуха звуки природы, захватывающий дух пейзаж, чистейшая минеральная вода и торфяная грязь — это дары природы человеку, уходящие корнями в глубь тысячелетий до нашей эры. Важно понимать, что в природе все взаимосвязано, и человек - ее неотъемлемая часть. Расположенный в курортах Литвы "Eglės sanatorija" приглашает Вас открыть для себя связь с природой и насладиться оздоровительными удовольствиями всей семье — от мала до велика.

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Чем особенны курорты Литвы?

Статус курорта городам присваивается не просто так. К курортам относятся только те места, где широко используются природные лечебные факторы — природная минеральная вода, торфяная грязь и исключительно благоприятный для здоровья климат. Облюбованные природой курорты Друскининкай и Бирштонас — это гавань спокойствия для людей, ищущих хорошее самочувствие. Здесь и расположился "Eglės sanatorija".

Оздоровительные процедуры и для взрослых, и для детей

В обществе до сих пор существует стереотип, что санаторно-курортное лечение предназначено для больных и пожилых людей, а ведь санаторно-курортное лечение необходимо и полезно для людей всех возрастных групп: как для детей, так и для взрослых и пожилых людей. Почему? Каждый человек - уникальный индивид, организму которого, независимо от возраста, необходимо перевести дух, телу — окрепнуть, разуму — расслабиться.

Для литовских и иностранных гостей, приезжающих в санаторий "Eglės sanatorijа", врачи — профессионалы составляют индивидуальную оздоровительную программу, в которую входят лечебные процедуры как для взрослых, так и для детей 5–15 лет: процедуры лечебной грязи, минеральной воды, массаж, кинезитерапии, аппаратной физиотерапии и релаксации.

Все включено - для Вашего здоровья

Стремление приблизиться к будням постоянно спешащего современного человека и желание помочь ему замедлить темп жизни и прояснить мысли, подтолкнули "Eglės sanatorijа" к внедрению концепции "все включено", широко распространенной в туристических краях. Правда, зачастую она связана с образом жизни, который не совсем благоприятен для нашего здоровья, однако санаторий все переворачивает с ног на голову и радостно говорит: здесь все включено для Вашего здоровья.

Вы едите меньшими порциями, но чаще, чем другие? Клиенты санатория могут питаться в удобное для них время и так часто, как хотят — возвращаться в столовую снова и снова. Этот принцип введен с учетом потребностей семей, путешествующих с детьми. Кроме обильного завтрака, обеда и ужина "шведского стола", проголодавшиеся клиенты еще могут перекусить в снэк-барах во время ланча и полдника.

Плавание, массаж, бани — ежедневно

Используемая в комплексе бассейнов и бань "Eglės sanatorijа" вода — пресная, смешанная с минеральной и содержит небольшую дозу хлора, поэтому он не особо чувствуется, меньше раздражает кожу и дыхательные пути. Каждый вечер проживающие в санатории гости могут побаловать себя массажными струями, поплавать на спортивных дорожках и попариться в различных банях, которых здесь аж целых 7 - все разные. Ежедневно, неограниченно — столько, сколько хочется самим.

Свободное время — без скуки

Чтобы после процедур или перерыва между ними не стало скучно, в санатории Вас ждет самый разнообразный досуг на любой вкус. Библиотека — для любителей книг, вечера кино — для кинолюбителей. Бинго и викторины — любящим игры, а тех, кто хочет повеселиться, ждут танцы!

Наши маленькие гости также найдут для себя занятие, так как в санатории "Eglės sanatorijа" оборудована детская игровая комната, где есть разные игрушки, настольные и компьютерные игры. Здесь за детьми от 3 лет присматривает воспитатель. Услуга не требует дополнительной оплаты.

К радости любителей активного отдыха — весь инвентарь для занятий спортом бесплатный. Можете поиграть в настольный и большой теннис, бильярд, посетить групповые спортивные тренировки. Здесь вы можете выбрать одно из занятий, которые проходят каждый день: скандинавскую ходьбу, массажную тренировку с роллами, тренировки с палками „Gymstick" в зале или бассейне, а также попробовать тренировки внимания (майндфулнесс).

Еще никогда оздоровительный отдых не был таким приятным и полным впечатлений. Здоровье для тела, отдых мыслям. Испытайте это сами!

Больше информации и резервация: +370 313 60 220 или sanatorija.lt