Loewe: 100 лет опыта в передовых разработках и производстве элитной электроники

Когда говоришь Loewe, подразумеваешь высший класс. И именно высший класс был и остается основой деятельности этой немецкой компании, которая предлагает ценителям высококачественной электротехники уникальное сочетание инноваций, инженерии, совершенства, эксклюзивного дизайна и качества. Кроме того, устойчивая философия Loewe создает тщательно, до мельчайших деталей продуманные продукты, которые не стареют — ни с технологической точки зрения, ни с точки зрения дизайна, что также подтверждено более чем 200 международными наградами в области дизайна.

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Создавать и показывать пример

Спустя столетие после того, как братья Зигмунд и Давид Людвиг Леве основали свою компанию в Берлине, бренд продолжает с гордостью распространять по миру немецкое качество и элегантность — под названием Loewe Technology GmbH он работает в 42 странах мира, предлагая широкий спектр высококачественных телевизионных и аудиопродуктов, а также выступая в качестве пионеров отрасли, поскольку философия Loewe основана на создании первоклассных продуктов с историей и целью.

"Сердце" компании находится в главном офисе в Кронахе, где благодаря острым умам и умелым рукам 200 сотрудников создаются культовые продукты Loewe, объединенные эстетически изысканным минималистским дизайном, долговечностью и высокой функциональностью — именно то, что важно для людей с хорошим вкусом и высокими требованиями во все времена.

По изобретениям Loewe можно отслеживать повороты истории: в 1931 году вместе с изобретателем Манфредом фон Арденне компания представила первое в мире полностью электронное телевизионное оборудование, поступившее в массовые продажи в 1933 году. В свою очередь, после открытия завода в Кронахе в 1948 году Loewe продолжала удивлять мир различными инновациями в области современного телевидения и потребительских электротоваров.

Например, компания Loewe создала модель Iris — первое на мировом рынке серийное телевизионное оборудование. В 1963 году свет увидел Optaport — первое в мире мобильное телевизионное оборудование, а в конце 1960-х годов появилось цветное телевидение, которое в сочетании с технологическими инновациями Loewe сделало просмотр телевизора поистине уникальным опытом. В начале 1980-х Loewe придумала еще один пример передовых разработок — стереотелевидение, а после появления интернета в 1997 году компания представила первый смарт-телевизор Xelos@Media.

С 2019 года, который знаменует начало новой эры для Loewe, компания впечатляющим образом вернулась на рынок с более чем 20 новыми продуктами в сегменте телевидения и аудио. Что примечательно: несмотря на международный успех, Loewe гордится своим немецким происхождением, поэтому с 2016 года включает немецкие слова в названиях всех продуктов, тем самым выражая свою аутентичность: bild (телевизионное оборудование), klang (динамики) и plus (аксессуары).

Персонализированный и глобальный взгляд в будущее

Круглые юбилеи обычно являются поворотным моментом, когда вы оглядываетесь назад на то, уже сделано, и намечаете планы на будущее. Loewe не собирается почивать на лаврах и будет продолжать стремиться к новым изобретениям и самосовершенствованию на новом уровне, идя в ногу со временем и сохраняя свое мастерство. В год знаменательного дня рождения особое внимание будет уделено международным отношениям — их созданию и укреплению. Это позволит еще больше повысить узнаваемость бренда на мировом рынке элитных электротехнических товаров.

Loewe планирует инвестировать еще больше средств во все точки соприкосновения с потребителями: от личных точек продаж до онлайн-продаж и обслуживания клиентов. Компания по-прежнему будет полагаться на тесное сотрудничество с квалифицированными розничными торговцами и надежную партнерскую сеть для продажи продукции.

И именно создание отношений характеризуют стабильность и надежность бренда, поскольку отношения с Loewe не прекращаются в момент совершения покупки — клиенты всегда могут рассчитывать на комплексные решения по обслуживанию клиентов: поддержку клиентов в штаб-квартире в Германии, список часто задаваемых вопросов на сайте, гарантийное обслуживание, регулярные обновления программного обеспечения и индивидуально настраиваемое приложение my Loewe для аудиопродукции.

Что не менее важно — Loewe также заботится о будущем планеты, выбирая материалы высочайшего качества и создавая устойчивые и энергоэффективные продукты. Они упакованы в экологически чистые материалы, которые можно перерабатывать. Важно, что продукцию Loewe можно отремонтировать, таким образом воздерживаясь от чрезмерного потребления.

Сейчас Loewe продолжает дарить уникальный опыт использования технологий и вдохновлять других своими передовыми разработками и инновациями на создание лучшего будущего!

В Латвии продукцию Loewe можно приобрести в крупных торговых точках и у дистрибьюторов электротоваров.