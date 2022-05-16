Логистическая платформа MyDello за год изменила индустрию грузоперевозок

Логистическая онлайн-платформа MyDello, которая с мая 2021 года помогает находить мгновенные решения для воздушных, морских, наземных, в том числе и железнодорожных грузовых перевозок, работает над тем, чтобы вскоре полностью автоматизировать логистику. Что это означает для конечного потребителя, спросите вы? Эксперты MyDello отмечают, что снижение затрат на логистику означает снижение цен для конечного потребителя. Для предпринимателей платформа MyDello предлагает ряд преимуществ при организации международных грузоперевозок, включая тот факт, что платформа доступна абсолютно бесплатно.

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Почему стоит выбрать MyDello?

В сфере логистики MyDello является одним из самых удобных решений для организации перевозки грузов в кратчайшие сроки, поскольку предлагает прозрачный и удобный онлайн-подбор транспорта вместо бесчисленных электронных писем и телефонных звонков. MyDello позволяет предприятиям найти подходящее для них транспортное решение и в режиме реального времени получить информацию о перемещении своих товаров, например, из Америки или Азии в Европу.

Мы считаем, что глобальная логистика будет полностью автоматизирована. MyDello соединяет различные стороны цепочки поставок — мы сокращаем количество посредников, оцифровываем поток информации и в результате помогаем значительно снизить общие затраты на логистику. Наши данные подтверждают, что организация грузоперевозок на платформе помогает снизить логистические расходы на 15-20 %, и это высоко ценят клиенты.

Основная цель MyDello — облегчить динамичную повседневную жизнь предпринимателей и специалистов по логистике. В то время, когда глобальная логистика претерпевает значительные изменения, компании и операторы цепочек поставок постоянно ищут новые способы перенаправления части грузов на воздушный транспорт в случае, например, сбоев в работе морского транспорта, или же на морской транспорт, когда затруднена работа железнодорожного сообщения. Для пользователей платформы это означает, что нужно всего несколько кликов, чтобы получить лучшие предложения по перевозке именно вашего груза из одного пункта в другой.

Важно подчеркнуть, что дигитальная система сокращает время, затрачиваемое на ежедневное определение компаний, предоставляющих логистические услуги, и их готовности перевезти именно тот груз, который вам нужен. Уже сейчас латвийские предприятия все чаще предпочитают организовывать логистические услуги онлайн, и это можно только приветствовать: кипы бумаг уходят в прошлое, а желание экономить время растет.

MyDello как онлайн-платформа имеет ряд преимуществ. Цифры говорят сами за себя – с момента запуска платформы в прошлом году почти 2 000 компаний уже используют MyDello. Согласно отзывам клиентов, одним из наиболее важных преимуществ является возможность сравнить различные варианты транспортировки и цены на экране своего компьютера всего за несколько секунд, а также высоко ценится тот факт, что платформа является бесплатной для использования.

Цель — расширить границы

За год логистическая отрасль постепенно менялась в лучшую сторону. В этот период были сделаны некоторые выводы, подтверждающие успех первого года работы MyDello, например, оборот онлайн-платформы достиг 2 миллионов евро, и почти 2 000 компаний, включая небольшие, активно пользуются услугами MyDello.

Этот успех стал движущей силой для еще более стремительного развития MyDello — уже в ближайшем будущем онлайн-платформа расширит свою деятельность за пределами стран Балтии, предоставляя услуги и шведским компаниям.

О MyDello:

В мае 2021 года начала работу новая цифровая онлайн-платформа MyDello, которая позволяет латвийским предпринимателям упростить планирование международной цепочки поставок. С помощью платформы предприниматели могут за пару секунд узнать стоимость отправки грузов и приблизительное время доставки в необходимый пункт назначения за рубежом. На платформе можно планировать отправление разных грузов воздушным, морским и наземным (в том числе железнодорожным) транспортом.

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