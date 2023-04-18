Лучшие криптовалюты для покупки в 2023 году: примеры и как выбрать

Высокий спрос на цифровые активы делает электронный обмен криптовалют еще более простым и доступным.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Высокий спрос на цифровые активы делает электронный обмен криптовалют еще более простым и доступным. Благодаря этому все больше людей стремятся войти на крипторынок. Если вы выбираете крипту для покупки, обратите внимание на технологии, которые сейчас признаны одним из самых перспективных. Сочетание NFT и DeFi с фундаментальными криптоосновами привело к новому витку в гейминге. В настоящее время крипта позволяет еще больше монетизировать игровую индустрию, создавая новое в ней направление — GameFi.

Криптовалюта: в которую стоит вкладывать: что покупать в 2023м?

RobotEra.



Передовой метаверсивный криптопроект может стать именно тем, который вы ищете для инвестирования. Это многообещающий проект метавселенной, который реализовал много способов для заработка денег. Вы сможете свободно и бесплатно создавать миры, которые ограничены лишь вашей фантазией. Главная цель RobotEra — сформировать сообщество, где пользователи являются непосредственными участниками в разработке, создании и обмене NFT-активов.

Filecoin.



Это блокчейн-проект, который разрабатывает децентрализованную сеть для хранения данных. FIL — криптовалюта, в которую стоит вкладывать. Проект используется для бесперебойной работы с протоколами Web3 и DeFi, что делает хранение данных действительно децентрализованным. Сеть работает за счет большого количества поставщиков и разработчиков систем хранения данных.

The Hideaways.



Это первая в мире платформа, которая дает возможность инвестировать в элитную недвижимость. С ее помощью вы сможете создать профессионально управляемый портфель шикарных домов по всему миру. Проект может стать одним из наиболее крупных игроков крипторынка во время следующего "бычьего забега", что связано с прогнозом роста в 20 000% к концу нынешнего года. Разработчики заявляют, что планируется залочить ликвидность HDWY на 999 лет. Этот шаг сможет успокоить инвесторов, несмотря на нестабильность крипторынка.

Как выбрать криптовалюту для вложений?



Главные вопросы, которые нужно решить трейдеру — какую и где лучше всего покупать криптовалюту. И если с площадками для приобретения цифровых активов все просто (обменники, P2P-платформы, криптобиржи), то выбор подходящей криптомонеты требует некоторых усилий. Для начала можно рассмотреть лидеров рынка — Биткоин и Эфириум. В портфель можно также добавить альткоины, которые входят в десятку лучших.

Но не стоит отказываться от перспективных коинов и токенов, которые уступают лидерам. Для их поиска понадобится провести детальный анализ рынка. Кроме приведенных выше вариантов, вы можете рассмотреть и другие проекты с высоким потенциалом. При выборе криптовалюты рекомендуется учитывать следующие моменты:

Объем капитализации и особенности крипты.

Мнение экспертов.

Прогноз курса.

Надежность и авторитетность криптоактива.

Реализация в проекте полезных технологий.

Команда.



Отслеживать стоимость в реальном времени вы сможете на крипто-бирже. Мнение специалистов и их прогнозы на криптовалюту не являются гарантом. Но рекомендации опытных экспертов окажутся полезными при выборе монеты для инвестиций.