Лучший секрет, как одеться со вкусом

Лето уже началось, и несмотря на все странное, что происходит с нами и с миром в этом году, летний отдых никто не отменял. Чтобы сделать отдых комфортным и стильным, мы вместе с интернет-магазином BestSecret.com подготовили несколько модных и практических советов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После регистрации в закрытом сообществе для шопоголиков Bestsecret.com вы получите доступ к тысячам известных международных брендов, таких как Guess, Max Mara Weekend, Balenciaga, Calvin Klein, Diesel, Nike, Converse, DKNY, Furla, Jimmy Choo и др. Самое приятное в этом — скидки, которые на некоторые товары, в том числе известные брендовые товары, достигают 80%. Ну что, начнем?

Дамы, леди, девушки, инстаграм-дивы. Во что вы облачитесь этим летом?

Лето — это отличное время для экспериментов. Если в этом году вы решили дать шанс более женственному образу, то вашими фаворитами станут платья. Трендовые дизайнеры уже который год подряд уделяют пристальное внимание легким летним платьям и сарафанам. Яркие этнические орнаменты и тропический рисунок будут отлично гармонировать с яркой зеленью лета. Если хочется более сдержанного подхода к одежде, то можно подыскать платья с геометрическими рисункам пастельных тонов или вовсе однотонную ткань.

В любом случае при помощи цвета, кроя и фасона вы можете не только создавать образ, но и практиковать цветотерапию: наверняка, есть какие-то цвета, которые подходят к вашей коже, волосам и глазам, и при этом дают умиротворяющее ощущение просто при созерцании.

Если буйство красок, цветочные и прочие принты вам чужды, выбирайте однотонную одежду и дополняйте ее аксессуарами. Этот процесс может превратиться в увлекательный квест. Поэтому, заходя в раздел "Аксессуары", убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы погрузиться в поиск того, что сделает ваш образ гармоничным и индивидуальным. Например, длинные серьги подчеркнут лаконичный крой платья или комбинезона, визуально вытянув фигуру. А кепка или плетеный козырек отлично дополнят ваш спортивный лук выходного дня.

Кстати, о кепках. Хипстеры научили весь мир носить головные уборы, и шапка перестала быть символом родительской диктатуры. Теперь носить шапки, кепки, банданы, платки и шляпы — это не только практично, но и модно. Поскольку солнце так или иначе побалует нас своим присутствием, имеет смысл подумать, как защитить себя от прямых солнечных лучей. Широкополая соломенную шляпа подойдет женственным леди, а удобная и лаконичная шляпка-федора может стать отличным выбором, если вы поклонница уличного стиля.

Джентльмены, парни, мужчины, метросексуалы. Как изменится ваш стиль летом 2020?

Казалось бы, мужская мода не отличается разнообразием, но это большое заблуждение. Даже летние шорты, майки и рубашки можно подобрать так, что будет казаться, что над образом поработал профессиональный стилист. Если вам нравится комфортный и расслабленный летний стиль, то стоит обратить внимание на одежду из льна и легкие светлые ткани.

Поклонникам вечной классики подойдет морской стиль — белая или полосатая майка, синие шорты и замшевые мокасины. Но многим этот подход к одежде может показаться довольно скучным, поэтому рекомендуем ознакомиться с трендами, а в тренде — яркие цвета, принты, необычные детали. Если вы тут же представили себе пеструю "гавайку", не стоит, хотя они действительно пользуются большой популярностью. Яркие майки и рубашки-поло бывают и однотонными, при этом отнюдь не скучными. А в огромном выборе кофт с капюшоном и маек с длинным рукавом — они же худи и лонгсливы — можно просто заблудиться.

Если вам нужен летний лук для работы, присмотритесь к вязаным легким пиджакам. В них парадоксально сочетается строгость и расслабленность. Надели вместе с брюками — бизнесмен, надели вместе с шортами — яхтсмен со стажем. А кроме того, это отличное решение для балтийского климата, когда нужна вещь, в которой будет не жарко и не холодно.

Малыши, детки, подростки. Что понравится подрастающему поколению?

Бывалый родитель знает, что детям нужно несколько комплектов одежды — один, который не жаль будет выкинуть после отчаянных приключений на свежем воздухе, и еще один "на выход". Для первого случая можно выбирать простенькие шорты, майки и кофты немарких цветов, а над вторым заморочиться по полной и выбирать модели с интересными деталями вроде молний, нашивок, завязочек и страз.

Впрочем, чем старше ваши дети, тем больше стоит их привлекать к принятию решений и к выбору одежды. Спросите, вашу дочку, в чем ей более комфортно провести выходной на даче — в легком сарафане или в шортах и майке. А у сына можно поинтересоваться, какие цвета ему больше по душе. Вам как родителю будет удобно "определить" в толпе или на пляже свое чадо, например, по красной яркой кепке или кофте, но возможно ему самому будет неловко в такой яркой одежде.

Важным пунктом является детская обувь. Учитывая повышенную активность летом, убедитесь, что у ваших детей есть несколько вариантов босоножек и кроссовок. Можно смотреть в сторону шлепок, но мы бы не рекомендовали гулять, а особенно бегать в них из-за риска споткнуться и упасть. Шлепки хорошо подойдут для дачи или пляжа, а для других оказий все же лучше выбрать обувь, которая фиксируется на ноге.

Чтобы шопинг был еще более приятным, BestSecret предлагает каждому своему пользователю стать частью модного сообщества и делать специальные приглашения своим друзьям и знакомым. За каждое активное приглашение (активное — значит, ваш друг зарегистрировался и начал пользоваться интернет-магазином) вы получите сертификат на 10% скидку при следующей покупке. И это только один из вариантов, как получить бонусы и скидки на платформе.

Регистрируйтесь на https://www.bestsecret.com и наслаждайтесь летом на полную катушку в приятных обновках.







