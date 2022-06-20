Любовь с первого прикосновения: Huawei MatePad – для творчества и работы

С 2010 года, когда был выпущен первый планшет Huawei, свет увидели многие запоминающие умные устройства – от планшетов серии М, которые могут гордиться обширными мультимедийными возможностями, до многостороннего Huawei MatePad, который особенно подходит динамичным и творческим пользователям. Последний пережил ряд приятных и полезных улучшений.

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Huawei MatePad — это новый и улучшенный планшет, совместимый с M-Pencil второго поколения и поддерживающий широкий спектр приложений для заметок, которые обеспечивают высокую продуктивность и существенно облегчают учебный процесс. Речь идет о таких приложениях, как Jnotes, Touchnotes, Flexcil и FilmoraGo. Удобный M-Pencil поддерживает письмо от руки в качестве метода ввода во всех оригинальных приложениях системы. Это означает, что при работе с M-Pencil не нужно будет переключаться на клавиатуру, чтобы ввести текст, таким образом не будет прерываться творческая работа.

С учетом успехов его предшественника в новом Huawei MatePad был улучшен пользовательский опыт, что делает планшет удобным в использовании. Например, была добавлена нижняя докстанция, которая позволяет получить быстрый доступ к часто используемым приложениям, а также придает планшету эстетический нюанс.

Наряду с улучшенным пользовательским опытом были сделаны улучшения для режима Landscape, которые делают пользование планшетом похожим на использование компьютера. Huawei привнес в этот планшет ряд впечатляющих функций, чтобы реализовать интуитивное взаимодействие. В их числе Multi-screen Collaboration, или одновременное использование нескольких экранов, которое позволяет быстро и удобно подключать и выносить на десктоп планшета экран своего смартфона Huawei — получается одно большое супер-устройство. Как? Подсоединив смартфон к планшету, вы можете использовать все функции телефона и на планшете. Например, звонить, посылать короткие сообщения, обрабатывать фотографии и разговаривать в чатах, используя одну и ту же клавиатуру. Разве не здорово?

Функция Multi-Window позволит пользователю еще удобнее оперировать окнами нескольких приложений одновременно, а App Multiplier позволяет быстро и удобно сравнивать разную информацию из одного и того же информационного источника. Производитель также улучшил File Manager, который облегчает поиск файлов.

Любителям книг и студентам понравится режим eBook – он умно настраивает контраст, яркость и разрешение экрана для приятного чтения электронных книг, максимально приближаясь к опыту чтения бумажных книг. За безопасность глаз отвечает TÜV Rheinland — сертифицированный дисплей низкого уровня синего света, который снижает излучение синего света, а также предлагает продуманные сообщения на тему позы и расстояния для просмотра даже тогда, когда вы погрузились в работу в ночной темноте.

Huawei MatePad оборудован звуковой системой с четырьмя каналами и четырьмя динамиками, а также профессиональным звучанием Harman Kardon, которое обеспечивает великолепный мультимедийный опыт уровня кинотеатра. Это означает, что в планшете есть настраиваемые мощные динамики, которые поддерживают более интенсивные вибрации (на 60%) по сравнению с традиционными динамиками, таким образом обеспечивается более мощное и глубокое звучание баса.

Huawei MatePad идеально подходит для видеоконференций и онлайн-обучения благодаря тому, что в нем есть встроенная функция шумоподавления. Чтобы улучшить качество звонков, в улучшенном планшете есть три микрофона и особая функция Huawei по уменьшению шумов. Эти алгоритмы в режиме реального времени отличают шумы от голоса и фильтруют нежелательные звуки. В итоге пользователи слышат только те голоса, которые они хотят слышать, таким образом обеспечивается более эффективное общение.

И все это с мощной батареей 7,250mAh, которая в режиме ожидания (standby) работает до 28 дней, а в режиме непрерывного отображения видео 1080p HD — до 12 часов на одной зарядке. Huawei MatePad поддерживает зарядку 22,5 W, для полной зарядки нужно всего 2,5 часа.

Ну и наконец — эргономичный дизайн Huawei MatePad обеспечивает удобное использование, идеально симметричное устройство удобно лежит в ладонях. Huawei FullView Display1 с соотношением экрана и корпуса 84% к 16% "затягивает" пользователя и позволяет использовать устройство без помех. В свою очередь легкая рамка естественным образом обращает все внимание пользователя на содержимое экрана.

Одним словом — это не планшет, а настоящее произведение искусства!

Модель Huawei Matepad 10.4 с магнитной клавиатурой и поддержкой мобильной сети LTE стоит 369 евро, WiFi версия — 329 евро.