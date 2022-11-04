М. Стакис: подключаясь к городским сетям, рижане создают устойчивую городскую среду

При поддержке ЕС и в рамках проектов Фонда Кохезии в этом году были завершены масштабные работы по строительству городских сетей в Иманте, Берги и на Тейке. Работы продолжаются в Бебербеки, а в ближайшем будущем также начнутся в Зиепниекалнсе и в части Иманты. К уже построенным городским канализационным сетям по-прежнему можно подключиться в Марупе (частично в Биерини и Плескодале), Катлакалнсе (частично в Зиепниекалнсе и Бишумуйже) и Болдерае.

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Председатель Рижской думы Мартин Стакис: "В нескольких районах Риги при поддержке европейского Фонда Кохезии в размере 81 млн евро осуществляется масштабное расширение сетей водоснабжения и канализации, что является еще одним шагом на пути к созданию устойчивого и современного города. Кроме того, рижане — это те, кто сами строят свой будущий город, подключая свои жилые дома к централизованным сетям.

Благодаря этому рижане получают максимальную пользу — уже сейчас 98% жителей Риги могут пить чистую водопроводную воду, которая соответствует самым высоким стандартам качества. Неизмеримую пользу получает и сама городская среда, поскольку обеспечивается надлежащий и профессиональный сброс и очистка сточных вод. Загрязненные сточные воды, поступающие в Рижский залив, Даугаву и другие водоемы, оказывают длительное воздействие на окружающую среду, а также представляют угрозу для здоровья. Конечно, в Риге все еще есть районы, в которых из-за небольшого количества жителей используются локальные канализационные системы, однако они должны быть зарегистрированы и соответствовать нормативным требованиям".

С 2018 года в годовом бюджете Рижского самоуправления были предусмотрены 3 миллиона евро на софинансирование подключения к городским сетям. К 1 июля 2022 года в рамках софинансирования был выплачен 1 122 011 евро. Совсем недавно софинансирование Рижского самоуправления увеличилось примерно на 20%.

На сегодняшний день в рамках проекта в Марупе, Катлакалнсе и Болдерае к централизованным сетям было подключено 66% или 978 жилых домов (всего городские сети доступны 1679 домам), а на 136 объектах начался процесс строительства. В Берги, Бебербеки и Иманте начался процесс строительства 52%, или 387 домов (из 740), а на Тейке, в Зиепниеккалнсе и в части Иманты начался процесс строительства 38%, или 120 домов (из 314).

Председатель правления ООО Rīgas ūdens

Кришьянис Круминьш: "Реализуя строительство городских сетей водоснабжения и канализации в рамках проекта Фонда Кохезии, Rīgas ūdens предоставляет жителям многих районов возможность подключить свою недвижимость к городским сетям, предлагая услуги по строительству и проектированию, оформлению отсроченного платежа и получению софинансирования. Каждая семья может получить около 2300 евро в рамках поддержки. На каждом этапе есть определенные сроки для получения этого финансирования, и после такой возможности больше никогда не будет. Мы призываем рижан воспользоваться этим механизмом поддержки, принять решение и построить собственное индивидуальное подключение к городским сетям, которые обеспечивает Rīgas ūdens. Важно не пропустить крайний срок подачи заявок, поэтому надо действовать!"

Приблизительно 5000 жителей районов Марупе, Катлакалнса, Болдераи, Берги, Бебербеки, Иманты и Тейки уже сделали это или начали процесс строительства, однако половина жителей, которым дана такая возможность, пока не могут принять решение и продолжают рассматривать предложение о муниципальной поддержке. Данные опроса населения, проведенного в 2022 году, показывают, что в основном жители не подключают свои дома к городским сетям из-за нехватки финансов, кроме того, значительную роль в процессе принятия решения играет инфляция и последствия, вызванные геополитической ситуацией. Учитывая рост цен на энергоресурсы, материалы, сырье, а также другие группы товаров и услуг, в октябре Рижская дума по предложению Rīgas ūdens поддержала увеличение софинансирования Рижского самоуправления примерно на 20%, или 300 евро на домохозяйство.

Сточные воды локальных канализаций загрязняют рижские водоемы

Специалисты Государственной службы охраны окружающей среды, осуществляющие контроль загрязнения, обращают внимание населения на следующее: неадекватно используемые локальные канализационные системы загрязняют грунтовые и поверхностные воды, что негативно сказывается на показателях качества окружающей среды. Мониторинг управления сточными водами таких систем осуществляется определенными органами местного самоуправления путем надзора за регистром исчерпываемых резервуаров и надзора за поставщиками услуг ассенизации, а также Государственной службой охраны окружающей среды, которая контролирует очистные сооружения мощностью более 5 м3/сутки.

Сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду является наказуемым действием. Для уменьшения и устранения негативного воздействия от некомпетентно используемых или устаревших систем локальных сточных вод нужно способствовать подключению районных домов Риги к построенным городским сетям. Это уменьшит количество потенциальных точечных источников загрязнения, а также направит бытовые сточные воды на городские очистные сооружения, где в контролируемых условиях обеспечивается профессиональный процесс очистки.

В ноябре в районах Риги начнутся проверки систем локальных канализаций

В ноябре Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы при технической поддержке Rīgas ūdens начнет обследование жилых домов в районах Риги с целью оценки состояния локальных канализационных систем и их соответствия требованиям нормативных рамок. В случае ненадлежащего использования канализационной системы предусмотрена административная ответственность. Эксперты по окружающей среде Рижского самоуправления подчеркивают, что местные канализационные системы требуют постоянного обслуживания и систематических проверок, чтобы они не представляли опасности для окружающей среды. Подробнее о проверках локальных канализационных систем читайте в следующем информационном материале Rīgas ūdens.