Магазин низких фиксированных цен Fix Price открылся в центре Риги

14 мая на Рижском Центральном рынке, по адресу Centrāltirgus 5, на 2 этаже открылся новый магазин сети Fix Price, который стал 9-м в столице и 17-м в Латвии.

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Fix Price — это международная сеть магазинов для всей семьи с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам.

История компании началась в июне 2007 года, и сегодня сеть насчитывает уже более 4400 магазинов в 7 странах мира. В Латвии магазины Fix Price работают по франчайзингу с лета 2017 года.

Fix Price предлагает покупателям самые необходимые в быту товары по экстремально низким и фиксированным ценам: 0.99€, 1.49€, 1.99€, 2.99€, 3.99€, 4.99€, 5.99€. На полках магазинов представлены продукты и напитки, косметика и бытовая химия, товары для сада, посуда, одежда, игрушки, подарки и сувениры, книги, декор и многое-многое другое. Все, без чего не обойдется каждый день, каждый праздник и неожиданный повод!

А теперь выгодные покупки станут еще ближе. На Центральном рынке, между Гастрономическим и Молочным павильонами, по адресу Rīga, Centrāltirgus 5 на 2 этаже, покупателей ждет большой выбор необходимых для дома товаров по низким ценам!

Адреса и время работы магазинов, а также более подробную информацию об ассортименте можно найти на сайте fix-price.lv и в официальных аккаунтах Fix Price Latvia в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram

До конца 2021 года Fix Price планирует открыть магазины в Лиепае, Олайне и Сигулде и увеличить их количество в Латвии до 25! На данный момент магазины открыты в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, Огре, Резекне, Кекаве, Елгаве, Саласпиле и Балви.

О компании:

Fix Price (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже FIXP) — одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году, Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по восьми фиксированным низким ценам.

На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает более 4 400 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 1 800 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов.

В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA — 36,8 млрд руб., чистая прибыль — 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО).