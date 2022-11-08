Магазины «top!» снижают цены в долгосрочной перспективе на самые востребованные товары

Осознавая вызовы, с которыми приходится сталкиваться жителям Латвии из-за стремительного роста цен, местная сеть магазинов «top!» снижает цены в долгосрочной перспективе на более чем 200 наиболее востребованных продуктов в таких товарных категориях, как молоко, мясо, сыр, кофе, хлеб и другие популярные продукты.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Рост потребительских цен в Латвии в настоящее время ознаменовался новым рекордом — согласно данным Центрального статистического управления, годовая инфляция в сентябре составила 22,2%. Наиболее существенное влияние на повышение среднего уровня цен оказало подорожание в таких группах, как хлеб и сухие продукты. Значительно дороже стало молоко, масло и другие молочные продукты, а также мясо. Причем, по мнению банковских аналитиков, это еще не предел, и в ближайшие месяцы ожидается пик инфляции .

"Осознавая вызовы, с которыми приходится сталкиваться жителям Латвии, особенно в регионах, из-за стремительного роста цен на фоне такого же резкого увеличения расходов на коммунальные услуги, а также заметив повышенный интерес покупателей в магазинах "top!" к акционным продуктам, мы, параллельно с уже действующими акционными предложениями, внедрили в сети магазинов "top!" долгосрочное решение, цель которого — помочь жителям пережить осенне-зимний период, когда настолько возросли общие расходы на все и вся. Мы приняли решение снизить цены на более чем 200 наименований продуктов в долгосрочной перспективе, и, к тому же, будем их менять, чтобы обеспечить покупателям разнообразие в наиболее востребованных категориях. Ассортимент предлагаемых товаров широк и присутствует в каждой из категорий товаров, что особенно важно в категориях свежих продуктов, которые оказываются в корзинках покупателей чаще всего. Инициативу такого рода мы воспринимаем как проявление нашей социальной ответственности, — чтобы у всех была возможность покупать продовольственные и непродовольственные товары по ТОП-ценам как сегодня, так и завтра! Мы также хотим отметить, что большая часть продуктов производится именно в Латвии, так что одновременно мы можем поддерживать и местных производителей", — поясняет член правления сети магазинов "top!" Илзе Приедите.

Аналитики сети магазинов "top!" признают, что средняя покупательская корзина сузилась, однако люди стали делать покупки чаще, из чего можно сделать делая вывод, что покупки стали более обдуманными, что особенно это чувствуется в более крупных магазинах. Также вдвое увеличился спрос на акционные товары, в то время как спрос на продукты премиум-класса снизился: они попадают в корзины покупателей реже, чем в прошлом году. Уже во время COVID-19 мы наблюдали тенденцию, что покупатели стали больше готовить дома, и эта тенденция сохраняется и сейчас. При выборе товара для людей в первую очередь важен ассортимент базовых товаров по самой лучшей — насколько возможно — цене, а затем следует выбор конкретного бренда. Согласно более детальному обзору, больше всего в магазинах "top!" покупают молочные продукты, после чего идут алкогольные и безалкогольные напитки, хлеб, сладости, свежие фрукты и овощи, а также местные кондитерские и кулинарные изделия, изготовленные в "top!"

Ежегодно свои двери открывают новые магазины торговой сети "top!", и мы гордимся тем, что в сегодня можем обеспечить покупателей продовольственными и непродовольственными товарами в 205 магазинах по всей Латвии. Особенно в латвийских регионах, благодаря чему наша местная торговая сеть оказывает значимую поддержку в удовлетворения основных потребностей жителей в этих регионах. Для нас очень важно, чтобы люди, живущие за пределами крупных городов, имели точно такую же возможность покупать любимые товары в своем городке или поселке, как и жители столицы или региональных центров, и по наиболее выгодным — насколько это возможно — ценам.

О сети магазинов "top!"



Сеть магазинов "top!" является крупнейшей сетью магазинов, принадлежащей латвийским предпринимателям, а также третьей по величине сетью розничных магазинов в Латвии. В настоящее время с брендом "top!" в Латвии работает 205 продуктовых магазинов. В общей сложности в сети создано более 3500 рабочих мест; сеть поддерживает местных производителей и поставщиков по всей Латвии.



E-pasts: pr@toppartika.lv

www.toppartika.lv

facebook.com/topveikali

instagram.com/topveikali

tiktok.com/@topveikali