Мам, не проспи: лучшая развивающая игрушка снова в продаже

Когда малыш накормлен, спокоен и счастлив, то и мама рада. Единственное, чем эту радость можно дополнить, – это развитие, в которое малышат можно вовлечь через игру. Именно поэтому самое лучшее, что родители могут подарить своему ребенку, это развивающая игрушка "Умный зайчик Alilo". Что это за зверь и почему эта игрушка должна быть в каждом доме, где растут дети, рассказывают Евгения и Петр, владельцы магазина Smartmom.

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Что у зайчика внутри?

Умный зайчик — это погремушка, которая на самом деле не совсем погремушка. Она, конечно, гремит, а ушки зайчика сделаны из мягкого силикона, поэтому их спокойно можно грызть и жевать. Это придется по душе совсем маленьким детям, потому что успокаивает, когда режутся зубки. Зайчик может служить как ночник (что очень нравится мамам) и как помощник для сна, но лучше всего этой игрушке удаются образовательные и развлекательные функции: зайчик проигрывает любимые мелодии, рассказывает сказки, читает стихи, распознает цвета… Пока родители заняты другими важными делами, рядом с малышом будет настоящий дружочек, вместе с которым будет очень интересно и увлекательно.

Самая популярная в Латвии модель — это "Умный зайчик Alilo R1", которого раскупают в мгновение ока, как только она появляется в продаже. Почему она так популярна?

"Это уникальный товар на латвийском рынке, потому что адаптирован именно под местную аудиторию. Поскольку умный зайчик разговаривает, рассказывает сказки, поет и читает стихи, очень важно, чтобы он это делал и по-латышски, и по-русски. Мы посвятили много времени, чтобы "научить" зайчика говорить именно по-латышски. В этом процессе нам помогала актриса и певица Вита Бальчунайте — она озвучила сказки Имантса Зиедониса и Эвии Гулбе. Наша особая гордость — это песенка Kur tu teci, вечная классика, которая очень нравится детям. А на русском есть огромный выбор знаменитых детских песенок из мультфильмов и всеми любимые добрые сказки", — с нескрываемым энтузиазмом рассказывает об умном зайчике Евгения. Она добавляет, что после нескольких месяцев отсутствия в продаже снова появилась модель "Умный зайчик Alilo R1", который говорит по-латышски.

Этот семейный бизнес — так же, как и многие другие любимые людьми бренды — начался с личной необходимости. "Когда я ждала первого ребенка, то буквально загорелась идеей купить малышу интеллектуальную игрушку Alilo, но оказалось, что в Латвии этого нельзя сделать. Когда мне все же удалось заказать ее из-за границы и мы увидели, что малышу зайчик очень нравится, то мы с мужем поняли — нужно браться за дело самим и нужно привезти эти игрушки сюда. Так мы стали официальным представителем Alilo в Латвии, создали интернет-магазин и теперь поставляем эти игрушки даже другим продавцам. Мы рады, что не только у нашего малыша была возможность расти вместе с умным зайчиком, но и у многих других детей", — признается Евгения.

Истории клиентов: создать связь, даже если папы нет рядом

"Умный зайчик Alilo" может стать прекрасным подарком не только самому ребенку, но и, например, коллеге, которая уходит в декрет. В ожидании малыша игрушку можно использовать как ночничок и для прослушивания музыки. "Нас очень вдохновляют истории клиентов о том, как именно они используют зайчиков. Одна будущая мама поделилась историей, что она слушает с помощью зайчика классическую музыку, ее это успокаивает и настраивает на положительный лад. А папы используют более практичный подход и превращают зайчиков в колонку, они записывают любимую музыку на носитель данных и потом копируют ее в игрушку", — с восторгом говорит Евгения про находчивости клиентов.

Она добавляет, что другую модель — "Умного медового зайчика G6" — удобно использовать для создания фонового шума, который хорошо заменяет телевизор. Не всем детям нравится играть в тишине, но если включить телевизор, то все внимание "утечет" туда. Тут на помощь приходит умный зайчик, который проигрывает то, что записано у него в памяти — либо то, что записал производитель, либо же сами родители. Многие родители записывают в устройство музыку из любимых детских мультиков или фильмов, это позволяет сделать встроенная память объемом 8GB. Но если не хочется прилагать лишние усилия, то в памяти зайчика уже есть более 20 популярных детских песен и сказок. Дополнительный немаловажный бонус: зайчику не нужны батарейки, потому что с помощью USB игрушку можно зарядить от компьютера и снова использовать.

"Еще один супер-популярный сценарий использования этой смарт-игрушки — это запись голоса. Есть такие профессии, когда один из родителей, чаще всего папа, проводит много времени в командировках — например, у моряков рейсы могут длиться даже по полгода. В этом случае папа может сам начитать сказку или несколько, спеть колыбельную, которые малыш сможет слушать в отсутствии родителя. Это так трогательно, что технологии способны сближать людей и создавать теплые отношения даже тогда, когда нет возможности быть рядом", — считает владелица магазина.

Сон приходит вместе с умным тренером сна

Умных зайчиков можно использовать для ночного освещения в комнате или для проигрывания колыбельных, однако стоит подчеркнуть, что эти гаджеты предназначены для интерактивного развития, которое происходит днем. А вот облегчить жизнь молодой маме ночью поможет другая игрушка — тренер сна Бруно, который помогает ребенку заснуть. В игрушке записаны звуки сердцебиения, белый шум, расслабляющая музыка и три колыбельных, которые нежно убаюкивают малыша и помогают ему спать дольше. Более длительный сон означает чуть больше отдыха и для родителей.

Совладелец магазина Петр рассказывает интересный факт: "Недавно один молодой отец поблагодарил нас за тренера сна. Раньше малыш, который появился у новоиспеченных родителей, засыпал только, если рядом текла вода, которая по всей видимости успокаивала его. Представьте, какие там были счета за воду! Но выяснилось, что их сын очень хорошо начал засыпать под белый шум. Родители заметили, что ребенок не только быстрее засыпает, но и дольше спит, что им самим дает возможность немного перевести дыхание и отдохнуть".

Евгения и Петр обратили внимание, что родители зачастую покупают в семью две умных игрушки — одну используют днем, а другую ночью, чтобы создать для ребенка ритуал засыпания. В семье предпринимателей растут двое детей, которые "подрабатывают" экспертами в области игрушек и оценивают умных зайчиков и другие умные устройства, которые продаются в онлайн-магазине Smartmom. "Дети — самый лучший фильтр, сразу видно, что им нравится, а что не очень. Они очень требовательны, но при этом честны в своих оценках. Поэтому мы можем быть уверены, что предлагаем другим только самое лучшее, потому что уже выдержали самую строгую проверку у своих детей", — рассказывает Евгения.

"Это первая и самая важная ценность в нашем бизнесе, а вторая — это тот вклад, который мы можем сделать в развитие детей. Например, "Умный зайчик Alilo R1" умеет распознавать цвета. В комплекте с зайкой идет набор карточек разного цвета. Внизу у игрушки есть сенсор, если поставить зайчика на карту, то он распознает и назовет цвет. Таким образом дети учатся, узнают окружающий мир, создают и пополняют словарный запас. Нужно сказать об еще одной важной вещи. Мы живем в обществе, где многие люди даже в одной семье говорят на разных языках, поэтому может появиться вопрос — на каком языке будет говорить зайчик, которого хочется купить? Это очень просто: мы можем сделать так, чтобы зайчик говорил и на латышском, и на русском, это бесплатная услуга. Чтобы купить такого билингвального зайца, напишите нам напрямую и мы "научим" игрушку говорить на двух языках. Лично мне тот факт, что у наших игрушек есть большая добавленная стоимость, приносит большое удовлетворение, и мы видим, что это нравится нашим клиентам — и большим, и маленьким", — заключает Евгения.

Чтобы умный зайчик и другие интеллектуальные игрушки могли стать частью каждой семьи, до конца февраля читатель DELFI с промокодом DELFI10 может получить скидку в 10% на любой товар в онлайн-магазине Smartmom. Если нужна консультация, звоните по телефону +371 220 44 652 или шлите письма на info@alilo.lv — Евгения и Петр с радостью ответят и помогут подобрать умную игрушку, которая подойдет именно вашему малышу.