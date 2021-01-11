В успешном завершении любой сделки по покупке-продаже недвижимости огромную роль играет уровень компетентности и профессионализма ее связующего звена: посредника-продавца. Прошедшей осенью и зимой это в очередной раз доказал владелец компании Markov Group Мартиньш Марков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Доказал на примере столичной новостройки на улице А. Чака, 134. Подключившись к продажам в сентябре, Мартиньш Марков еще до Нового года сумел реализовать в ней полтора десятка квартир, цены на которые начинались от 145 000 евро. Это и стало поводом для разговора с ним о важности уровня профессионализма посредника и его способности обеспечивать услуги широкого профиля как продавцам, так и покупателям.

- Новостройка на улице А. Чака, 134 — проект заметный и известный. Его в первую очередь отличает выразительность фасада, своими плавными линиями напоминающего театральные кулисы. Проект так и называется -- "Закулисье" (Aizkulises). Старт продажам в нем был дан свыше трех лет назад, а первые сделки прошли летом 2018 года. Долгое время торговля квартирами велась владельцами комплекса, так сказать, самостоятельно. Как получилось, что Markov Group в вашем лице получил эксклюзивное право на продажу квартир в этом проекте? — обращаемся к Мартиньшу Маркову.

- Умение продавать недвижимость — особое искусство. Процесс продажи включает в себя различные стадии и разные приемы, которые варьируются в зависимости от конъюнктуры спроса. В основе этой науки лежит и богатый личный опыт продавца. Если говорить о многоквартирных новостройках, то при адекватной цене и стабильном, без раздутого ажиотажа, рынке, то продажами всегда легче заниматься на начальном этапе: ко всему новому и интерес выше, да и выбор для покупателей шире. Практика показывает, что по мере того, как объем предложения в новостройке сужается, каждая следующая сделка начинает требовать к себе больших усилий, большего внимания и более изысканных и неординарных маркетинговых ходов. Вот здесь на первый план и выходят профессиональный уровень продавца и то, какую собственную добавленную стоимость он может привнести в переговорный процесс.

Владельцы "Закулисья" действительно долгое время предлагали в нем квартиры, так сказать, самостоятельно — через собственный отдел продаж. Однако со второй половины 2019 года темпы сделок замедлились. Разумеется, владельцев проекта это не радовало. Внимательно изучив остававшееся в этой новостройке предложение, я в конце первой половины 2020 года по личным каналам вышел на собственников и предложил начать более плотное сотрудничество. Мне легко было обосновывать логичность такого шага собственной практикой специалиста рынка недвижимости, продолжающейся уже 15 лет. И проходившей не только в Латвии. В моем портфолио имеются результативные продажи квартир, домов и коммерческого имущества в России, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии и Египте, в которых мне довелось поработать на разных этапах своей карьеры.

Важным аргументом в пользу заключения застройщиком "Закулисья" договора об эксклюзивном сотрудничестве с Markov Group стал факт успешной распродажи мною в 2018-2019 годах последних квартир юрмальской новостройки на ул. Гришля, 5. До моего прихода в этот проект его квартиры около пяти лет предлагались на рынке разными крупными латвийскими компаниями по недвижимости. С нулевым результатом. Получив эксклюзивное право на их продажу, выработал собственную стратегию продаж, начал ее воплощать и в корне изменил ситуацию — оставшиеся 12 квартир на ул. Гришля, 5, распродались за полтора года. На своей страничке — wwwww.facebook.com/markovgroup/reviews. всегда предоставляю своим клиентам возможность высказаться о моей работе. Так вот отзыв от бывших владельцев юрмальской новостройки на ул. Гришля, 5 один из самых теплых.

- Получается так: коллегам-конкурентам не удается продать, приходите вы, беретесь за объект и процесс сдвигается с мертвой точки. В чем же секрет?

- Не раскрывая всех профессиональных наработок и собственных ноу-хау, считаю, что залог успеха лежит в комплексной услуге, которую предлагаю клиентам. И в хорошем личном контакте со всеми сторонами сделки. Я беру под свой контроль весь процесс подготовки покупки-продажи и ее проведения — от А до Я. Сам вырабатываю оптимальную маркетинговую стратегию, сам контролирую размещение рекламы объектов, отвечаю на звонки и электронные письма, встречаю клиентов, провожу показы, выясняю финансовое положение потенциальных покупателей и при необходимости решаю все вопросы с банковским софинансированием, если такая потребность имеется. У меня налажены деловые связи с ведущими кредитными специалистами крупнейших латвийских банков. Участвую также в подготовке и вычитке всех договоров, обеспечиваю встречи и сопровождаю клиентов к нотариусам и в отделения Земельной книги… В общем, стараюсь решить все насущные проблемы как покупателей, так и продавцов, вникаю во все нюансы. Не устаю повторять: маклерский бизнес — репутационный. И к своей репутации отношусь трепетно. Тем более что занимаюсь действительно любимой работой, которая доставляет мне огромное удовольствие. Финансовая сторона бизнеса также важна, но не менее важна и благодарность, которую вы получаете как от продавцов недвижимости, так и от ее покупателей.

Убежден, что эффективность моего труда для застройщиков выше, чем от содержания ими собственных отделов продаж. Владельцы "Закулисья" решили удостовериться в этом и не прогадали.

- В продолжение разговора об ул. А.Чака, 134: расскажите более подробно о результатах.

- В начале осени Markov Group получил на продажу пакет из двадцати квартир этой новостройки. Нужно понимать, что это были не самые простые варианты, а то, что осталось непроданным. В основном самые большие и самые дорогие по цене квартиры проекта. Прайс-лист, с которым заказчик работал с начала 2020 года, никто под нас не пересматривал. Да в этом, как показала торговля, и не было необходимости. Правильный маркетинг и правильная коммуникация с людьми позволили мне за короткое время активизировать продажи в "Закулисье". Особо интенсивно те происходили в ноябре и декабре, и к Новому году удалось заключить полтора десятка договоров покупки. Большую роль в этом сыграла моя помощь клиентам в оформлении ипотечных кредитов. Софинансирование банков потребовалось почти для 90% новых владельцев квартир.

Средний чек покупки квартир на ул. Чака, 134, минувшей осенью и в начале зимы превысил 145 000 евро. К этому нужно добавить, что большинство клиентов дополнительно за 15 000 евро приобретали парковочные места на подземной автостоянке. Интерес 4-комнатным квартирам и пентхаусам оказался очень высоким, а бюджет самой крупной сделки достиг 272 000 евро — за эту цену в конце декабря был приобретен пентхаус на 6 и 7 этажах. И что приятно: абсолютно все покупатели были местными, и новое жилье они брали для собственного проживания.

- Что внушает оптимизм относительно будущего столичного рынка новостроек бюджетного класса.

- У новых проектов есть будущее. Спрос на них останется высоким, потому как подросло целое поколение, которое не удовлетворяет качество серийного жилья -- оно отживает свой век. Поэтому каких-то позитивных ценовых изменений в отношении квартир в домах советской постройки ждать не приходится. А вот новые проекты, скорее всего, продолжат демонстрировать положительную ценовую динамику, в том числе и потому, что их не хватает.

www.markovgroup.lv

Mārtiņš Markovs

25898888