Мечта любителя музыки: колонка Bang & Olufsen в цветах украинского флага

Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским фандрайзинговая платформа UNITED24 начала акцию по сбору средств на медицинскую помощь в Украине, в рамках которой жертвующие могут выиграть приз от Bang & Olufsen.

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Чтобы поддержать эту инициативу, люксовый аудиобренд из Даниии Bang & Olufsen создал ограниченную серию своих культовых беспроводных колонок Beosound 2 в цветах украинского флага. Благодаря акустической технологии линз в коническом корпусе колонки создается звук, распространяющийся на 360 градусов, который наполняет всю комнату. Сейчас Beosound 2 – это не только выдающийся звук, но и возможность оказать свою поддержку Украине.

Первая колонка была представлена Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вторую В. Зеленский подарил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда тот, в День независимости Украины, посетил Киев.

Все собранные пожертвования будут направлены на приобретение рентгеновских аппаратов типа С-дуга. Такие устройства помогают врачам быстро диагностировать переломы, значительно увеличивают процент успешных операций и сохраняют жизни многих людей, поскольку осколочные раны и переломы одни из наиболее частых видов ранений, которые получают жертвы войны в Украине.

В завершение сбора средств 10 случайно выбранных победителей получат колонки Bang & Olufsen Beosound 2 из лимитированной серии в цветах украинского флага.

Как принять участие в розыгрыше, чтобы выиграть колонки?

Вы можете поддержать Украину и принять участие в розыгрыше, посетив официальный сайт https://donorbox.org/bang-olufsen и жертвуя на приобретение рентгеновских аппаратов типа С-дуга.

Лотерея будет проводиться с 16 по 31 августа, а победители будут определены 1 сентября. Для участия в розыгрыше достаточно сделать пожертвование в размере 10, 100 или 1000 евро. Чем больше пожертвований, тем больше возможность выиграть уникальную колонку! Количество взносов одного участника не ограничено.

Результаты лотереи будут опубликованы на официальном сайте платформы UNITED24.

О Bang & Olufsen

Bang & Olufsen – это аудиобренд класса люкс, который в 1925 году в Струэре, Дания, создали Петер Банг и Свен Олуфсен, увлеченность и видение которых по-прежнему лежат в основе предприятия. Почти столетие Bang & Olufsen расширяет границы аудиотехнологий, и предприятие продолжает оставаться в авангарде акустических инноваций.

И сегодня каждому изделию Bang & Olufsen по-прежнему характерно исключительное сочетание красивого звука, нестареющего внешнего вида и непревзойденного мастерства. Инновационные и прогрессивные изделия предприятия продают во всем мире в магазинах Bang & Olufsen и на сайте bang-olufsen.com, а также отдельные розничные торговцы. Предприятие насчитывает примерно 900 сотрудников и работает более чем на 70 рынках. Акции Bang & Olufsen котируются на AS NASDAQ Copenhagen.

Дополнительная информация: www.bang-olufsen.com