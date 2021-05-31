"Med4U": качественная медицинская помощь по месту жительства и на публичных мероприятиях

"Med4U" является специализированным поставщиком медицинских услуг, который оказывает медицинскую помощь также и по месту жительства пациента и на общественных мероприятиях, а также предоставляет транспорт и квалифицированный сопровождающий персонал в случаях, когда пациента необходимо доставить в Латвию с места происшествия или из больницы в другой стране.

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Спектр услуг "Med4U" широк и разнообразен, и одним из важнейших является оказание медицинской помощи по месту жительства пациента, что позволяет получить полноценное и качественное лечение и реабилитацию, не посещая медицинские учреждения и не стоя в длинных очередях. Это особенно важно сейчас — во время пандемии Covid-19, кроме того получить полноценное лечение по месту жительства могут и пациенты с Covid-19.

Во время домашнего визита врач-специалист (например, педиатр, невролог, хирург, отоларинголог и т. Д.) Оценит состояние здоровья пациента. Медсестра выполнит все необходимые манипуляции — инъекцию, внутривенную систему, электрокардиограмму, холтеровское мониторирование и мониторирование артериального давления, аудиограмму, тимпанометрию и др. Также предоставляется уход за ранами, сбор анализов и доставка их в лабораторию. Профессиональный медицинский персонал Med4U оказывает реабилитационные и физиотерапевтические услуги по месту жительства пациента, дает инструкции по дальнейшему лечению, выписывает направления на дополнительные обследования и рецепты медикаментов.

В случаях, когда обследования или манипуляции нельзя проводить дома, а также у пациентов с двигательными нарушениями и прикованных к постели пациентов возможна транспортировка в необходимое лечебное учреждение.

Транспортировка пациента в сопровождении квалифицированного медицинского работника также возможна в случаях, когда пациент находится в другой стране и должен быть возвращен в Латвию, например, из-за травм или болезни полученной во время поездки. Транспортировка осуществляется соответствующим транспортом (например, специализированным медицинским транспортом) под наблюдением медицинского работника, если это необходимо. Это обеспечивает пациенту удобную и безопасную транспортировку. Заботясь о пациенте, мы предлагаем полный комплекс услуг, обеспечивая наиболее удобный и подходящий вид транспорта, а также транспортировку личных вещей, связанных с пациентом (например, автомобиля).

Особенно важно то, что с приближением летнего сезона "Med4U" оказывает неотложную медицинскую помощь на общественных мероприятиях. Это как активный отдых на природе и в помещениях, так и спортивные соревнования и тренировки. Во время мероприятия обеспечивается поддержка сертифицированного медицинского персонала необходимым медицинским оборудованием в соответствии со спецификой каждого мероприятия — начиная со специализированного автомобиля скорой медицинской помощи и заканчивая специальным медицинским оборудованием.

Скидка 15% от цены услуги предоставляется молодым людям в возрасте до 24 лет, беременным женщинам, детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, людям с особыми потребностями, пожилым людям, семьям, воспитывающим не менее трех детей, включая детей в приемных семьях.

"Med4U" — это безопасность, качество и профессиональная медицинская поддержка в различных жизненных ситуациях!