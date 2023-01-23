Медицинская реабилитация – отдых с уважением к своему здоровью

Когда усталость побеждает, мы начинаем думать, что хорошо бы отправиться на пару дней в СПА. Однако с точки зрения здоровья, несравнимо более ценным будет время, проведенное по программе медицинской реабилитации - можно довериться внимательным врачам и функциональным специалистам, которые помогут не только вернуть хорошее самочувствие, но и безопасно поправить здоровье. "Кроме того, известно, что в сфере медицинской реабилитации соседние страны считают нас центром передового опыта и примером в оказании реабилитационных услуг, на который нужно ориентироваться", – говорит руководитель отделения медицинской реабилитации и амбулаторных услуг КРЦ "Яункемери" Элина Малкиэла, объясняя преимущества, которые каждый может получить, если захочет улучшить здоровье в программе медицинской реабилитации.

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1-е преимущество

План реабилитации, созданный специально для вас.

После перенесенных вирусных заболеваний в долгий зимний период мы иногда описываем свое самочувствие словом "никак" – нет ни энергии, ни сил, ни радости жизни. Это ощущение нельзя игнорировать – сначала нужно привести в порядок здоровье. Поэтому, чувствуя приближение зимнего настроения, многие решают провести время по программе медицинской реабилитации, чтобы встретить весну в хорошей форме. "Как известно, и в этом году люди тяжело болеют гриппом, а вызванные им осложнения особо не отличаются от последствий Covid-19: слабость, усталость и возможные проблемы с легкими. Это заставляет задуматься, как восстановить силы после болезни", – рассказывает руководитель отделения медицинской реабилитации и амбулаторных услуг КРЦ "Яункемери" Элина Малкиэла.

Что особенного в медицинской реабилитации? Во-первых, это возможность как полностью здоровым людям, так и людям с хроническими заболеваниями получить составленный исходя из индивидуальных потребностей план реабилитации, соответствующий функциональным нарушениям и повседневной деятельности.

"При медицинской реабилитации любую процедуру можно получить только после консультации с врачом, который сначала тщательно оценит, не навредит ли она и будет ли полезной для здоровья пациента. Как только человек начинает выбирать из переченя желаемые процедуры, а консультация врача отсутствует - это уже не медицинская реабилитация, а СПА. К сожалению, мы видим, что представление о здоровье у общества еще находится на низком уровне, и не каждый может оценить, что хорошо для его здоровья, а что – нет. Случается так, что после инсульта у пациента одна половина тела становится нечувствительной, и он считает, что именно эту сторону нужно массировать, и требует курс массажа. Но парализованную сторону массировать нельзя! Это только повышает тонус мышц и спастичность. В другой раз он хочет насладиться ваннами, но не понимает, что у него в анамнезе мерцательная аритмия, которая и привела к инсульту. Хотя с тех пор и прошло время, ванна может спровоцировать повтор такой ситуации. В случае медицинской реабилитации пациент защищен от таких рисков", – поясняет Элина Малкиэла.

2-е преимущество

Не только приобрести, но и закрепить новые привычки.

Вне зависимости от того, используете ли вы для улучшения здоровья дни отпуска или больничный лист, необходимо считаться с тем, что курс медицинской реабилитации требует больше времени. В отличие от СПА, где достаточно пары дней, чтобы расслабиться, при реабилитации специалисты заинтересованы, чтобы пациент достиг результата и его здоровье улучшилось, поэтому минимальная рекомендованная продолжительность курса начинается с 7 дней. За это время человек также получает новый опыт и знания о том, как активно двигаться и правильно питаться, и наслаждается процедурами, находясь под наблюдением специалистов. Хороший и безопасный старт для формирования и закрепления новых привычек!

Самые опытные планировщики времени используют период, проведенный в программе медицинской реабилитации, чтобы запланировать консультации с разными специалистами, которые раньше из-за недостатка времени откладывались на потом. В амбулаторной клинике КРЦ "Яункемери" пациентов принимает как дерматолог, так и кардиолог, специалисты по внутренним болезням, неврологи, офтальмолог и другие специалисты, предоставляющие как платные, так и оплачиваемые государством консультации и обследования (ультразвуковые исследования, холтеровский мониторинг, эхокардиография и т. д.). На консультации и обследования рекомендуется записываться своевременно - делать резервировацию медицинской реабилитации.

3-е преимущество

Всегда под наблюдением врача. Реабилитация по направлению врача

Чтобы получить оплачиваемую государством медицинскую реабилитацию необходимо направление от врача физикальной и реабилитационной медицины, однако стоит учесть, что придется ждать своей очереди, так как услуга оказывается в рамках выделенного государственного финансирования.

"Нередко это создает абсурдную ситуацию, ведь при долгом ожидании меняется состояние здоровья или диагноз пациента. Если он встал на очередь после эндопротезирования бедра, возможно, что за время ожидания в очереди ему делается эндопротезирование еще одного сустава, а у кого-то развивается другое заболевание, и изначальное направление врача физикальной и реабилитационной медицины становится неактуальным.

По этой причине многие предпочитают не ждать, а получить медицинскую реабилитацию за плату", – рассказывает Элина Малкиэла, добавляя, что и для получения платных услуг требуется направление, но в этом случае его может дать и семейный врач, и любой другой специалист. "Мы просим направление, потому что не всегда пациенты сами могут рассказать врачу все о своем здоровье, а доктору необходимо знать анамнез и диагнозы, чтобы составить самый подходящий для пациента план реабилитации".

4-е преимущество

Более качественные услуги реабилитации, чем у соседей

"Если Литва и Эстония ассоциируются с обширным предложением СПА, то мы можем гордиться медицинской реабилитацией, потому что у нас эти услуги более качественные и лучше соответствуют своему названию", – поясняет Элина Малкиэла.

"Например, в Литве в больницах доступна только ранняя реабилитация, а дальше пациенты чаще всего направляются в профильные санатории, на веб-сайтах которых можно прочитать такое определение оказываемых услуг: "Лечение в санатории основано на натуральных или преобразованных природных ресурсах, древних традициях, интегрированных в современную медицину с целью поддержать или улучшить самочувствие и помочь избавиться от проблем со здоровьем". Однако это не медицинская реабилитация, призванная помочь пациенту уменьшить функциональные нарушения на разных уровнях активности. Да, часть процесса медицинской реабилитации включает в себя и профилактические меры, но то, что предлагают в санаториях в соседних странах, по большей части связано с тем, что называют wellness, или улучшением самочувствия, и многие реабилитационные центры больше похожи на медицинские СПА, а здоровью пациента не уделяют столько внимания, как у нас. Не зря литовские коллеги считают КРЦ "Яункемери" центром передового опыта в сфере услуг реабилитации, примером, на который следует равняться, и с радостью обучаются нашему подходу, но все же они создают свои программы по другому принципу, в котором здоровье и наблюдение врача не играют главной роли".

Некоторые важные дополнения:

В цену входит

Пациент платит за проживание в зависимости от выбранного типа номера. В цену входит трехразовое питание, консультации врача, создание плана реабилитации, различные процедуры, такие как минеральные ванны, грязевые аппликации, занятия под руководством физиотерапевта как в группе в зале или бассейне, так ииндивидуально, а также образовательные лекции. За дополнительную плату – массаж, солевая терапия, слинг-терапия, процедуры физикальной терапии, рекомендованные врачом.

Очередь

Платные услуги медицинской реабилитации также рекомендуется планировать своевременно. Доступность зависит от сезона. Во время школьных каникул и в летний сезон спрос возрастает, и поэтому советуем резервировать заранее.

Не потеряйте чек!

Медицинская реабилитация также является услугой здравоохранения, не облагаемой НДС, поэтому в конце года чек за полученные услуги можно включить в декларацию как оправданные расходы и вернуть переплаченные налоги.

Запись

Чтобы записаться на медицинскую реабилитацию, обратитесь в отдел бронирования КРЦ "Яункемери" . Телефон: +371 67733242, +371 26386222

Эл. почта: rezervacija@jaunkemeri.lv

Более подробная информация о медицинской реабилитации.