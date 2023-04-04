Мего-вкусные котлеты и мего-дешевые пиццы: на Саркандаугаве открылся новый супермаркет Mego

В просторном здании бывшего кинотеатра "Аврора" на Саркандаугаве (ул. Тилта, 1) открылся новый большой супермаркет латвийской сети Mego — 91-й по счету. Ассортимент здесь необычайно богат — от продуктов и напитков до товаров для дома и сада, от одежды и канцелярии до косметики и хозтоваров. Особая гордость владельцев — кулинарный и кондитерский отделы, куда вкусная как дома еда поставляется из расположенных в том же здании цехов по приготовлению. С пылу с жару. Румяные сырники и беляши от местных поваров ничем не отличаются от маминых шедевров.

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"У нас в окрестностях все магазинчики небольшие — выбор товаров в них ограничен. А тут прям глаза разбегаются, — делятся впечатлениями первые посетительницы Анна и Лига. — Причем здесь в ассортименте есть много такого, чего не найдешь в других сетях. Например, мои любимые конфетки-грильяж. Да и цены сегодня радуют. Купили творог — вышло немного больше 4 евро за килограмм. Клубника чуть дороже, чем на рынке, но до того рынка еще доехать надо. Котлетки вот купили — по две штучки. Если большой семьи нет, готовить пару котлет для себя — много мороки. И беляши тут на развес — получаются по 80 центов за штуку. Вид у них очень аппетитный и немасляный".

Со своей позиции оценивает новый супермаркет молодая мама Мария: "В соседних маленьких магазинах мне с коляской не проехать, а тут — простор и много воздуха. Купила ребенку две баночки овощного био-пюре, а себе — испанский хамон на бутербродики. Цены устраивают. Решила заодно завести карточку клиента, потому что в первые дни работы обещали уплаченный за нее евро сразу перевести в бонусные пункты".

Александр заехал в Mego по дороге на дачу, где собирается все подготовить к весеннему сезону — он закупился продуктами на двое суток, потому что в его поселке на Гауе магазина нет. Его порадовал бюджетный салат "Домашний" за 3,99 евро, куриные котлетки за 11,99, куриная колбаска Ķekava за 1,65 евро и семечки Fishka за 79 центов. Здесь же он купил на пробу семена цветов и новую лопатку.

Mego — твой ближайший магазин!

Mego — одна из немногих в Латвии крупных торговых сетей с полностью местным капиталом и владельцами. Оборот сети составляет около 200 млн евро в год. Популярный бренд обеспечил рабочими местами свыше двух с половиной тысяч жителей Латвии. Девиз "Это твой ближайший магазин!" подтверждает политику сети — быть всегда рядом с покупателями, чтобы те могли совершать ежедневные покупки по мере необходимости и по доступным ценам.

Сеть раскинулась по всей Латвии, во всех крупных городах, больше половины — в Риге, где Mego разных размеров есть во всех районах и в центре столицы. В прошлом месяце было открытие нового магазина в Лиепае. А сейчас есть еще один повод для гордости.

Новый рижский магазин — 91-й по счету. "В проект за год строительства вложено свыше четырех миллионов евро, — сообщила руководитель маркетинговых проектов сети Наталья Шкеле. — Общая площадь магазина — полторы тысячи квадратных метров. Торговая площадь — 760 м2. Это оптимальный размер, позволяющий разместить все необходимое для ежедневных потребностей жителей в очень развернутом ассортименте. Всего здесь около 10 000 наименований товаров".

Гордость – кулинария и кондитерская

На полках Mego представлены как любимые жителями местные продукты, так и товары известных мировых брендов, а также нишевые продукты из разных стран, за которыми покупатели отправляются специально в этот магазин — больше их нигде не найти. Например, Mego традиционно славится богатейшим выбором конфет и печенья на развес. "Мы все время стараемся пополнять выбор чем-то новым и интересным", — говорит Наталья Шкеле.

"Наша особая гордость — кулинария и кондитерский цех, — рассказывает Шкеле. — Все готовится вручную, в условиях идеальной чистоты. Здесь замешивается тесто, жарятся котлеты и сырники, в тонкие блинчики заворачивается начинка, свежее мясо из разделанных здесь же туш превращается в сытный и вкусный обед или ужин. У нас очень богатый выбор рыбы и мяса, выпечки и салатов, десертов и закусок. За долгие годы у нас уже сложился свой круг клиентов, которые не проводят вечера за готовкой — об этом заботятся наши профессиональные кулинары. Наши хиты — пицца "Классическая" и салат "Домашний". Очень недорогие и вкусные. Популярностью также пользуются котлетки — свиные, куриные и домашние. И конечно, сырники — лучший завтрак".

Также в магазине, несмотря на всеобщую инфляцию, регулярно запускаются новые программы по снижению цен. К примеру, сейчас — в месяц авитаминоза — сеть снизила цены на овощи и фрукты. В Mego по выгодным ценам всегда можно купить икру, разнообразные рыбные консервы, кофе, развесное печенье и конфеты, а также молочные продукты. Например, сейчас здесь можно купить самый дешевый обезжиренный творог от Tukuma piens, молоко Alma 2,5% и Baltais lauku 3,5%, а также сыры от Smiltenes Piens.

Историческое место

Новый супермаркет открылся на историческом здании — на месте бывшего кинотеатра "Аврора". После закрытия кинотеатра помещения несколько раз меняли профиль. После реконструкции здание обрело новый солидный внешний вид, по-настоящему украсив район. Сохранен исторический вид фасада здания с добавлением новых современных цветовых и световых решений.

Проект нового супермаркета разрабатывался в сотрудничестве с Обществом развития Саркандаугавы с учетом архитектуры района, все согласовывалось с городской cтройуправой и районным архитектором. Благоустроена окружающая территория, по периметру установлены скамейки, есть удобные парковки для велосипедов, высажена травка, а в теплые месяцы радовать глаз будут живые цветы. Чтобы жители Саркандаугавы лучше знали свои окрестности, у фасада здания установлен импровизированный макет района.

Лояльность клиентов и доставка товаров

Карточки лояльности клиентов Mego работают по особой формуле: с покупок до 15 евро копятся бонусные пункты в размере 1% от уплаченной суммы, а с более крупных чеков — по 2%. Сама карточка стоит 1 евро, но в первые дни после открытия Mego на Саркандаугаве этот потраченный евро сразу зачисляется на счет карточки в виде 100 пунктов — на них тоже можно купить товары.

Каждую неделю в Mego выходит красочный буклет со скидками на отдельные товары. Раз в месяц к нему прилагается листовка с "оранжевыми ценами" — это внушительные скидки для владельцев карт лояльности. В эту неделю, как правило, при покупке карты лояльности потраченный на нее евро автоматически зачисляется на счет в виде бонусных пунктов.

В первые дни после открытия в новом магазине цены особенно радуют. Кроме того, в эти дни клиенты получают приятные подарочки за сделанные за покупки и могут принять участие во всевозможных дегустациях. В пятницу новый магазин подарил посетителям хорошее настроение при поддержке ди-джея с радиостанции European Hit Radio. В субботу — детскую анимацию и аква-грим.

В течение года в сети Mego проходит несколько скидочных программ. Например, сейчас, скопив 6 наклеек (каждая дается за покупку на 7 евро), можно купить за полцены аэрогриль Percutti и другую высококачественную посуду для готовки — кастрюли, сковородки. В новом Mego работает и таромат, а полученные в нем пункты можно тут же потратить на что-то вкусное или приятное.

В ближайшее время сеть Mego планирует организовать доставку продуктов с помощью сервисов Wolt или Bolt.

Еще одна удобная услуга Mego: посетители могут прямо в кассе оплатить счета, где можно сделать перечисление более чем 1500 операторам услуг. Платить можно как наличными, так и карточкой. Регулярно проводятся акции, когда лояльные клиенты могут оплатить счета без комиссионных сборов.

На протяжении многих лет дважды в год проводится чековая лотерея, в которой можно выиграть разные ценные призы и главный — автомобиль. Ближайшая лотерея состоится этим летом. На Рождество автомобиль Šкоda выиграла покупательница Елена, а прошлым летом — Вилис, который за 10 лет до того уже выигрывал телевизор, когда зарегистрировал в лотерее сразу три чека. Из 13 машин, разыгранных за эти годы, только две выиграл мужчина и только две остались в Риге, остальные разъехались по регионам Латвии, ведь магазины сети Mego есть повсюду.

"Останавливаться на 91-м магазине мы не намерены и ждем предложений по новым торговым площадям, — заверила Наталья Шкеле. — Можно смело загадывать сотню на ближайшие годы — не ошибетесь".