Металл, Пиксель, Документ! Каким будет ваш выбор?
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Окончили основную школу или среднюю школу?

Металл: можно освоить следующие профессии:

Окончили среднюю школу?

Пиксель: Изучайте профессию техника программирования — обучение полтора года.

Документ: Изучайте профессию делопроизводителя - обучение один год.

Почему стоит выбрать для обучения именно нас?

  • Обучение проходит в центре Риги.
  • Учащимся, проживающим за пределами Риги, предоставляется место в служебной гостинице.
  • Без вступительных экзаменов!
  • Все образовательные программы лицензированы и аккредитованы.
  • Учащимся предоставляется стажировка на разных предприятиях.

Дополнительная информация по тел. 67797046, www.3arodskola.lv

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