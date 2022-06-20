Металл, Пиксель, Документ! Каким будет ваш выбор?

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Окончили основную школу или среднюю школу?
Металл: можно освоить следующие профессии:
- Слесарь, Токарь, Сварщик ручной дуговой сварки (ММА) — три профессии в течении трех лет!
- Сварщик дуговой сварки (MMA), сварщик полуавтоматической сварки (MAG) — обучение один год, не моложе 17 лет.
- Сварщик вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) – обучение один год, не моложе 17 лет.
Окончили среднюю школу?
Пиксель: Изучайте профессию техника программирования — обучение полтора года.
Документ: Изучайте профессию делопроизводителя - обучение один год.
Почему стоит выбрать для обучения именно нас?
- Обучение проходит в центре Риги.
- Учащимся, проживающим за пределами Риги, предоставляется место в служебной гостинице.
- Без вступительных экзаменов!
- Все образовательные программы лицензированы и аккредитованы.
- Учащимся предоставляется стажировка на разных предприятиях.
Дополнительная информация по тел. 67797046, www.3arodskola.lv
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