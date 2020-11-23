Minority SafePack: пора собирать урожай

Не надо прогибаться под изменчивый мир… он поменяется, если мы будем действовать!

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В 2018 году граждане Латвии, совместно с жителями шести других стран ЕС, собрали необходимое количество подписей для подачи законодательной инициативы о защите прав национальных меньшинств (Minority SafePack) в Еврокомиссию. Кампания в Латвии была организована Русским союзом Латвии.

После окончания сбора подписей наступила пауза, связанная с европейскими выборами и пандемией. Но вот, наконец, на декабрьской сессии Европейского парламента будет рассмотрена резолюция, основанная на Европейской гражданской инициативе "Пакет безопасности национальных меньшинств". Активную поддержку инициативе оказывает парламентская группа Зеленые/Европейский свободный альянс (Greens/European Free Alliance), в которой работает депутат от Латвии Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).

Татьяна Жданок: "Практика рассмотрения предыдущих Гражданских инициатив показала, что Европейская Комиссия может так ничего и не сделать, поэтому необходимо давление со стороны Европейского парламента. Депутаты настроены решительно. Пора Европейской Комиссии перестать "прикидываться ветошью", признать проблему и предложить ее решение. Этого потребовали миллион триста тысяч граждан ЕС, которые подписались под инициативой".

Сбор подписей за Пакет безопасности национальных меньшинств (Minority SafePack) объединил многие национальные меньшинства в Европе: венгров в Румынии и Словакии, немецких датчан, немцев, проживающих в Дании, каталонцев и басков в Испании, русскоязычных жителей Эстонии и Латвии и многих других. В разных странах ситуация отличается, но есть ряд общих проблем для всех национальных и языковых меньшинств.

Инициатива Minority SafePack включает ряд предложений:

– уравнивание в правах представителей меньшинств без гражданства с гражданами ЕС;

— финансовую поддержку для малых языковых сообществ;

— создание Европейского центра языкового разнообразия;

— включение в перечень задач фондов регионального развития ЕС защиту национальных меньшинств и поощрение культурного и языкового разнообразия;

— исследования созидательного влияния меньшинств в регионах и в Европе в целом;

— свободу передачи и приема аудиовизуального контента в регионах проживания меньшинств;

Татьяна Жданок: "Один из важных аспектов инициативы – это положение людей без гражданства. Для Латвии и Эстонии это особо актуально. Максимально приблизить социальные, экономические и политические права к возможностям граждан Европы — это вполне в компетенции Европейского союза. Евросоюз непрерывно что-то требует или дает рекомендации для стран вне ЕС, но часто входит в ступор, когда дело касается проблем внутри самого Евросоюза. Самый лучший способ продемонстрировать другим как надо действовать — это начать с себя".

Резолюцию ожидает сопротивление со стороны националистически настроенных депутатов Европарламента, но благодаря сети солидарности среди депутатов, представляющих нацменьшинства, у нее много шансов на прохождение.