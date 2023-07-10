Мировая суперзвезда легкой атлетики делится самыми полезными функциями смарт-часов

Серия Huawei Watch 4, включающая новые носимые смарт-устройства, оснащенные уже завоевавшими популярность технологиями и инновациями Huawei, еще больше ориентирована на функции управления здоровьем. Благодаря разработанному Huawei минутному отчету, предоставляющему информацию о семи медицинских показателях, позаботиться о своем здоровье теперь можно одним прикосновением — пользователи могут удобно следить за самочувствием, не беспокоясь об износе устройства в течение активного дня. Чтобы дать представление о том, как новые часы могут стать отличными умными помощниками, многократный золотой призер Олимпийских игр и чемпионата мира, легкоатлет сэр Мо Фара (Mo Farah) рассказал о своих любимых функциях смарт-часов.

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Функции для любого момента жизни

Сэр Мо Фара – очень успешный британский спортсмен и один из выдающихся бегунов на длинные дистанции в мире, однако путь к успеху дался ему нелегко. Он подробно изучил набор функций своих носимых устройств, чтобы расширить возможности тренировок и в полной мере использовать не только собственный потенциал, но и смарт-часы.

"Новые Huawei Watch 4 Pro – это еще один победитель. Мне нравятся высококачественная титановая отделка и экран этого устройства, словно принесенного из другого мира, — с сапфировым стеклом, обеспечивающим невероятную прочность во время тренировок! И даже если большинство думает, что меня и моего тренера интересует только контроль параметров бега, на самом деле общие медицинские показатели важны, чтобы проанализировать, каким был мой результат во время каждой тренировки. Поэтому новые смарт-часы Huawei с функцией одной кнопки для обзора состояния здоровья позволяют с легкостью получить эту информацию. Мне это нравится!", – отмечает суперзвезда легкой атлетики.

Huawei Watch 4 Pro оснащены титановым корпусом, который обеспечивает ощущения и прочность материалов высшего класса. Циферблат часов покрыт сферическим сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам, что позволяет устройству долго сохранять состояние нового. Новые смарт-часы помещены в черный корпус из нержавеющей стали с трехмерным изогнутым стеклом, которое придает им элегантный и футуристический вид. Дизайн циферблата часов, вдохновленный образами луны и шести разных планет, отражает общий лейтмотив серии. Благодаря этим передовым отличиям дизайна и высококачественным материалам, новая серия смарт-часов Huawei стала необычным дополнением к имеющемуся ассортименту, способная удивить каждого своего владельца.

Все в одном: личный медицинский ассистент и фитнес-тренер

Марафонский бег требует выносливости, решительности, дисциплины и продуманных стратегий, которые можно приобрести только путем постоянных тренировок. Сэр Мо Фара считает марафоны самой высокой проверкой выносливости и для достижения своих целей он долгое время использует на тренировках различные носимые смарт-устройства Huawei.

"Благодаря таким функциям управления здоровьем, как точные показатели сердцебиения, электрокардиограмма (ЭКГ), насыщение крови кислородом (SpO2) и мониторинг сна, при помощи новейших смарт-часов Huawei Watch 4 Pro я могу активно следить за состоянием своего организма в любое время суток – как во время отдыха после насыщенного дня, так и во время интенсивной тренировки. Функции Health Glance и Health Trends также очень удобны в повседневном использовании, поскольку предоставляют простой и наглядный отчет о показателях, тем самым облегчая оценку медицинской информации любому владельцу устройства", – отмечает спортсмен.