Мобильное приложение Zolt - вывоз мусора экологичнее и выгоднее

SIA Zolt начало создавать приложение для заказа мусорных контейнеров в прошлом году для своей материнской компании SIA RSGA, которая работает в сфере строительства и обращения с отходами. Однако уже после первых испытаний в этом году стало ясно, что приложение подходит для более широкого круга пользователей.

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С какой целью вы создавали компанию?

SIA Zolt была учреждена в апреле 2021 года. Наша головная компания SIA RSGA работает в разных подотраслях строительства, где большое значение имеет эффективная логистика и точное документирование перевозок строительного мусора, так что разработку мы создавали практически для собственных нужд. В конце прошлого года поняли, что технологии могут использовать все игроки отрасли, а не только наша материнская компания. Чем больше пользователей будет пользоваться нашей платформой, тем выгоднее условия она сможет предложить.

Что дает ваше мобильное приложение?

Во-первых, мобильное приложение Zolt предназначено не только для заказчика, которому нужен мусорный контейнер на его строительной площадке, но и для поставщиков контейнеров. Это также учетная система, которая показывает, где размещены контейнеры, приложение дает возможность отправлять заказы водителям, которые будут вывозить контейнеры, и предоставляет клиентам всю сопроводительную документацию, которую необходимо предоставить в госсистемы.

Водители могут сообщать о типе отходов, весе и других параметрах в своем разделе приложения. Это дает возможность быстро подготовить в электронном виде дополнительные отчеты для систем APUS и BIS. В этих системах перевозчики строительного мусора учитывают каждый вывезенный контейнер. Все данные оцифрованы, что обеспечивает комплексный доступ к госсистемам. И также защищает от человеческих ошибок и недоразумений. Приложение позволяет контейнерным перевозчикам лучше планировать логистику.

Обеспечивает ли приложение безопасную оплату?

Да, эта опция уже включена, в том числе предоставление всех необходимых отчетов для клиента и бухгалтерии. Даже физическим лицам, которые могут впервые в жизни столкнуться с требованиями государственной системы BIS и АPUS по вывозу строительного мусора, использование приложения однозначно облегчает жизнь.

Уточним, инструмент создан для вывоза строительного мусора с объектов, ориентирован на компании и минимизирует административную нагрузку на пользователей приложения? Может ли частное лицо использовать приложение при ремонте квартиры?

Да, в основном инструмент предназначен для строительных подрядчиков, однако им могут пользоваться и физические лица. На сегодня предложение этого инструмента еще достаточно узкопрофилировано, но планируется, что приложение будет предлагать разные варианты заказа контейнера для мусора и в некотором роде будет похоже на сайт salidzini.lv. А именно, частному лицу может быть интереснее увидеть разные варианты заказа контейнера для вывоза строительного мусора. Понятно, что и для компаний, чем шире предложение, тем лучше цена.

С одной стороны есть поставщики контейнеров, с другой стороны клиенты, которым нужна услуга. Какое предложение контейнеров на данный момент - покрываете ли вы всю Латвию?

В настоящее время вся Латвия еще не охвачена, потому что приложение только начало работать. На сегодня у нас есть три поставщика контейнеров, но мы планируем удовлетворить все предложения. А именно, включить в ассортимент всех поставщиков контейнеров по всей Латвии, которые хотят сотрудничать. Есть большой интерес, и я предполагаю, что в ближайшем будущем, предложение будет стремительно увеличиваться.

В настоящее время приложение обеспечивает спрос Риги и Рижского района. Конечно, можно заказать контейнер из Риги в Лиепаю, но это будет дороже. Ситуация изменится в ближайшие месяцы, когда в приложение добавятся и региональные контейнерные предложения. Долгосрочная цель, конечно же, охватить всю Латвию, обеспечив среднюю стоимость услуг и в регионах. Контейнеры доступны в Лиепае, Даугавпилсе и других местах, их просто нужно интегрировать в приложение, что сейчас и происходит.

Повышают ли контейнеровозы свою заметность, присоединяясь к ZOLT?

Присоединившись к ZOLT, поставщик получит большой охват в Рижском районе и за его пределами. Частным лицам, строительным компаниям и строительным фирмам будет проще вас найти. Став участником приложения ZOLT, вы получите возможность полностью реализовать свой потенциал, увеличить доход своей компании и поднять рейтинг своей компании в глазах потребителей услуг.

С помощью созданного вами приложения мы сможем начать использовать термин "чистые технологии" в Латвии. Хорошо, мы подключаем партнеров на рынке, помогаем разобраться с документами, но каков экономический вклад от использования приложения Zolt? Где экономия ресурсов или денег?

Одно из самых больших преимуществ для поставщика услуг - снижение выбросов CO2 и расхода топлива, так как платформа позволяет планировать логистику значительно лучше. Ежедневный график водителей можно планировать крайне подробно, исключая пустые рейсы и тд. Никаких лишних поездок, никаких лишних кругов по городу. Приложение уже предоставляет считывание геолокации и расчитывает подъездные пути. В Интернете можно интегрировать приложения Waze и Google maps.

В результате водитель за одну поездку перезовит несколько контейнеров. Пустых поездок практически не бывает по сравнению с планированием, которое использует только телефонные звонки. В условиях, когда у диспетчера на рабочем листе несколько сотен контейнеров, планировать поездки вручную с такой оперативностью не представляется возможным. Другая экономия связана с сортировкой. Иными словами, когда на полигон доставляются уже определенные отходы, затраты на сортировку будут ниже.

Как внедрение созданного вами мобильного приложения Zolt изменит рынок в ближайшем будущем?

Поскольку индустрия в целом становится более прозрачной, это пойдет на пользу вовлеченным сторонам и обществу в целом. Клиент, несомненно, уверен, что контейнер действительно окажется на свалке и содержимое будет утилизировано в соответствии со всеми нормами. Нет даже теоретической возможности того, что отходы окажутся в лесу, реке или любом другом неподходящем месте. Все маршруты прозрачны и видно откуда и куда ехал водитель. Учитывая рост цен на металл, мы считаем, что сегодня это необходимо.

Безусловно, для общества важно, чтобы строительный мусор без сомнений шел туда, куда нужно. С другой стороны, в государственные органы сдаются стандартные документы и отчеты о происходящем, и нет необходимости тратить время на проверку на наличие ошибок, как это было бы, если бы процесс был организован вручную. При необходимости в приложении также предусмотрена быстрая возможность для госучреждений просмотреть маршрут следования контейнеровоза, вид отходов, место доставки и другие детали. В результате, не меняя законов, снижается бюрократическая нагрузка на участников рынка.

В перспективе, строительный мусор — это единственная ниша, где возможна экономия? Есть ли другие возможности развития или способы использования приложения? Есть амбиции по расширению?

Cleanteh имеет разные применения в мире. Конечно, строительный мусор — это только один из видов отходов. Существуют бытовые отходы, крупногабаритные отходы, опасные отходы и другие виды, где технологические решения могут внести свой вклад, и мы планируем расширить применение на все эти виды отходов. Например, когда речь идет о бытовых отходах и их транспортировке, можно использовать умные датчики, сообщающие о том, что контейнер полон и его нужно вывезти. Таким образом, мы можем избежать переполненных контейнеров.

Для заказчика также важно, чтобы контейнер был заполнен до конца, так как оплата за полный контейнер уже произдена, а он может оказаться полупустым. При использовании умных датчиков такой проблемы не возникнет. Конечно, у компании есть амбиции предлагать свои услуги в Литве и Эстонии.