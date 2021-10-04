Модные тренды для активного отдыха и самые уютные вещи этого сезона от BestSecret

Дни становятся короче и холоднее — чувствуется приближение осени. В этом сезоне дни хочется проводить на природе, а вечером надевать любимый свитер и расслабляться в домашней атмосфере. Многие до сих пор работают из дома и предпочитают офисным костюмам комфортные наряды.

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Наша закрытая торговая площадка BestSecret может порекомендовать различные предметы мужской, женской и детской одежды для активного отдыха, обуви, аксессуаров, а также удобной одежды для работы из дома.

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Любители активного отдыха найдут продукцию качественных брендов, таких как Mammut, Hanwag, Timberland, по привлекательным ценам. А если вы ищете более комфортную домашнюю одежду, ознакомьтесь с продукцией таких брендов, как Diesel, Esprit и Dine'n'Dance. Но помните: чтобы насладиться шопингом, нужно иметь членство.

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Этой осенью в тренде такие цвета, как красный, фиолетовый и желтый. Вы найдете подходящую одежду и аксессуары для всей семьи на любой случай жизни, в том числе повседневные, спортивные и формальные вещи.

Мы представим вам некоторые из наших самых примечательных вариантов для активного отдыха или комфортного досуга дома.

Женская одежда



Качественные походные брюки — отличный выбор для пешего туризма или долгой прогулки на природе с собакой или в компании друзей. Накиньте легкую куртку из материала "софтшелл", и вы готовы к ветру и легкой непогоде. Отправляясь в поход или на прогулку, выбирайте прочную треккинговую обувь, обеспечивающую уверенное сцепление с мокрой землей. Для выходных дома советуем уютный вязаный кардиган и широкие трикотажные брюки, которые всегда в моде. Если решите подышать свежим воздухом, просто накиньте теплое шерстяное пальто — получится непринужденный образ.

Мужская одежда



Отправляясь на природу, обязательно возьмите с собой теплую куртку-поддевку. Помимо легких и утепленных брюк, мужчины найдут походную обувь известных брендов. Планируете ли вы провести на природе несколько дней или всего один день, все необходимое снаряжение можно найти на BestSecret.

А для более расслабленных моментов мы подобрали несколько красивых свитеров, которые создадут идеальный образ для спокойного досуга. Этой осенью актуальными будут повседневные тренчи, подходящие к любому наряду, а также массивные кроссовки или ботинки.

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