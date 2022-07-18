Рост индивидуальных затрат по коммунальным платежам стала сейчас крайне актуальной темой для любого домохозяйства. Все больше людей стало задумываться над выбором жилья, которое должно быть не только эстетичным и комфортным, но и энергосберегающим, где ежемесячные платежи не достигали бы космических размеров. Одно из таких решений — это модульные дома, предлагаемые компанией Koka Konstrukcijas (koka.lv).

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ООО "Koka Konstrukcijas" начало работать в 2004 году, и к настоящему моменту компания накопила огромный опыт в проектировании, изготовлении и установки различных сложных конструкций из дерева и стекла: деревянные зимние сады, веранды, пристройки к домам, беседки, павильоны. Сегодня к этому перечню добавились и модульные дома, или жилые микродома.

В Латвии модульные дома пока что не сильно распространены, а вот в других европейских странах и в Скандинавии они пользуются большой популярностью. "Производством модульных домов мы занялись из-за большого спроса — глобальная ситуация меняется, меняется и рынок, а у нас достаточно знаний и навыков, чтобы создавать современные решения и предлагать людям что-то новое", — рассказывает владелец компании "Koka Konstrukcijas" Нормундс Гуляевскис.

Модельные дома доступны в трех базовых вариантах– это блоки по 9 м², 15 м² и 29 м², из которых можно создавать разнообразные модульные комбинации, таким образом можно получить жилплощадь вплоть до 10 тысяч квадратных метров. Каждый модуль — это отдельная единица, которая с помощью системы click соединяется с другими модулями — при необходимости любой модуль можно убрать или переместить.

Самый маленький блок размером 9 м² идеально подходит для создания подсобного помещения, например, офиса или бани. Здесь также можно сделать удобную спальню. Средний блок размером 15 м² доступен в нескольких вариациях: с санузлом, кухней и жилым помещением или же только с жилым помещением, которое можно использовать в качестве гостевого домика рядом с жилым домом. В свою очередь самый большой блок — 29 м² — это полностью автономный жилой дом со всеми необходимыми удобствами, который имеет так же два варианта комплектации.

Как рассказывает Гуляевскис, каждый базовый модуль укомплектован, сантехникой и бытовой техникой, поэтому владельцу нового жилья не нужно ломать голову над этим — приобретенный дом нужно лишь подключить к коммуникациям и можно жить!

В каждом базовом модуле есть отопительная, рекуперационная и вентиляционная система, которая настраивается индивидуально и работает автоматически. Именно поэтому модульные дома компании "Koka Konstrukcijas" подходят для жилья зимой — вплоть до -30 градусов.

Внутренняя и внешняя отделка модуля в основном создается из материалов, произведенных в Латвии. Каркас состоит из клееного дерева — это стабильный и долговечный материал. Утеплитель сделан из бесшовного полимера, остекление обеспечивают стеклопакеты из 4-х стекол, а внутренняя отделка сделана из деревянных панелей.

Преимущества модульных домов

Одно из преимуществ модульных домов – это то, что их можно доставить в любую точку (в том числе вертолетом) и поставить практически на любую поверхность – ставьте хоть на четыре кирпича, смеется Гуляевскис. Стандартное решение – это винтовые сваи, однако, если их использовать нельзя, то доступны другие индивидуальные решения. Сколько времени необходимо для установки одного модуля? «Один блок 15 м² с подключением к коммуникациям – это вопрос пары часов – говорит Гуляевскис.

Компания Koka Konstrukcijas имеет собственное производство, с современным CNC оборудованием. Производство и склад находятся в Сауриеши (Саласпилская волость). Если готового модуля нет на складе, то его изготовление займет один месяц, а если есть, то новый дом клиент получит уже на следующий день.

Благодаря качественным материалам и правильным технологиям, стоимость обслуживания модульного дома очень низка, а это неоценимое преимущество в долгосрочной перспективе. «В мае мы за свой модульный дом 15 м² заплатили всего пять евро», – рассказывает Гуляевскис. Он прогнозирует, что при -20 градусах платеж составит до 10 евро в месяц.

Что немаловажно, срок эксплуатации модульного дома – более 60 лет, к тому же в любой момент дом можно продать, и он попадет на вторичный рынок, потому что износить конструкцию за такой короткий срок невозможно, а отделку можно возобновить.

«Возможности для использования модульных домов очень широкие – это может быть жилой дом, офис, глемпинг, дом под аренду, спортзал, студия, библиотека, оранжерея, сауна и т.д. Это хорошее решение для молодого поколения, если они не хотят жить в одном доме с родителями, но хотят остаться неподалеку», – резюмирует владелец компании" Koka Konstrukcijas" Нормундс Гуляевскис.

ООО Koka Konstrukcijas находится на улице Калею 13, в Яунсауриеши Саласпилсской волости, LV-2118. Подробнее о модульных домах можно узнать по телефону +371 29107888 или эл. почте info@koka.lv.





