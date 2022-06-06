МОNО объявляет вознаграждение в 1 млн евро за раскрытие убийства М. Бункуса

"MONO" имеет основания считать, действительная цель публикации недавних заявлений о возможной причастности Михаила Ульмана, совладельца предприятий группы "MONO", к убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункус — целенаправленное нанесение вреда бизнесу "MONO" и незаконный захват активов.

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К сожалению, была проигнорирована презумпция невиновности, и задержанный не имел возможности публичной защиты, поскольку оглашение процесса следствия запрещается законом. Между тем, в СМИ без тени критики распространяются фрагменты информации, неофициально переданной представителями государственной власти и поддерживающей одну точку зрения.

Мы хотели бы отметить, что такие действия государственных должностных лиц противоречат Директиве i (ЕС) 2016/343 Европейского парламента и Совета, которая усиливает некоторые аспекты презумпции невиновности (вступила в силу 31 марта 2016 года), из которой следует, что должностное лицо не имеет права заявлять, до вступления в силу окончательного решения суда, что лицо виновно в совершении уголовного преступления. Статья 4(1) предусматривает, что государство-член ЕС должно принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы до тех пор, пока вина подозреваемого или обвиняемого не была установлена в соответствии с законом, в заявлениях государственных органов и судебных решениях, которые не устанавливают вину лица, это лицо не было названо виновным. Это постановление включено в статью 19 Уголовно-процессуального кодекса. Данная норма распространяется на любое высокопоставленное государственное должностное лицо, например, высших должностных лиц следственного учреждения, министров, а также высших должностных лиц министерств, обязанности и сфера компетенции которых относительно близки к сфере уголовного права и его процессов.

К сожалению, практически через день после задержания М. Ульмана были озвучены заявления, фактически объявляющие его лицом, вина которого доказана и оспариванию не подлежит — таким образом формируется общественное мнение. Происходящее вызывает обоснованные подозрения в рейдерском захвате с целью присвоить бизнес "MONO".

SIA "MONO" известны факты, свидетельствующие о признаках рейдерских действий. В данный момент эти факты обобщаются и в ближайшее время будут поданы компетентным учреждениям.

Мы убеждены в том, что в итоге правда восторжествует, и преступление будет раскрыто. В данный момент всем нам — как предпринимателям и сотрудникам компаний, так и государству — важно противодействовать легкомысленному и бесцельному уничтожению коммерческой деятельности, которая формировалась десятилетиями. SIA "MONO" сотрудничает со следственными органами и предпринимает все усилия для выяснения истинных обстоятельств преступления.

Особо хотим подчеркнуть, что у М. Ульмана не было конфликта с М. Бункусом. Все гражданские дела, касавшиеся неплатежеспособности компании "Rego Trade", частично принадлежащей М. Ульману, рассматривались и решались исключительно в правовом поле. Более того, рассмотрение возбужденных еще до убийства М. Бункуса гражданских дел завершилось в пользу М. Ульмана и постановления вступили в законную силу в пользу М. Ульмана. В день, когда было совершено убийство М. Бункуса, часть судопроизводства была завершена, и решения суда вступили в силу. Два других судебных разбирательства также находились на процессуальной стадии, на которой М. Бункус не мог существенно повлиять на ход судопроизводства, поскольку предоставил суду все аргументы, предположения и ходатайства.

С учетом происходящего, призываем правоохранительные и другие государственные учреждения, должностные лица и средства массовой информации воздержаться от поспешных умозаключений и необоснованных заявлений, которые могут поспособствовать действиям рейдеров. В сложившейся ситуации всем нам крайне важно действовать добросовестно, чтобы не допустить ущерба стабильным предприятиям, трудоустраивающим сотни человек, уплачивающим налоги и поддерживающим национальное хозяйство Латвии.

"MONO" объявляет вознаграждение в размере одного миллиона евро за раскрытие личностей исполнителей, заказчиков убийства М. Бункуса и лиц, способствовавших совершению преступления. Если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах убийства М. Бункуса, пожалуйста, отправьте ее на адрес электронной почты "MONO" taisnigums@mono.lv.