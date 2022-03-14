Можно ли очистить от пятен окрашенные стены? ДА!

У каждого из нас есть мечта, чтобы жилое помещение оставалось таким же чистым и опрятным, каким оно было сразу после ремонта. Бытовая обстановка вносит свои коррективы, ведь что это за дом, где на стену ни разу не выплеснулся сок, красное вино или она не была испачкана масляными пятнами. В ванной комнате со временем могут появиться плесень и пятна на запотевающей стене. Но современные технологии обладают огромной силой - они заботятся о том, чтобы сделать хорошие вещи более долговечными. Сегодня, выбирая краски для стен, можно своевременно позаботиться о том, чтобы облегчить повседневную жизнь и сохранить стены чистыми на протяжении долгого времени.

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Больше никаких пятен — с красками Sadolin EasyCare!

Вся продукция Sadolin EasyCare имеет особый состав и технологию, помогающую надолго сохранить красивый, чистый и опрятный вид. Краски имеют отличную укрывистость (способность полностью скрывать цвет поверхности, на которую он наносится) и они хорошо моются. Доступна широкая линейка оттенков, поэтому каждый сможет выбрать тот, который лучше всего соответствует настроению дома и цветовому восприятию.

Краска для стен — пятна не впитываются и легче удаляются

Пятна на стенах иногда достойны называться произведениями искусства, но в основном они нас беспокоят, потому что мы стремимся к чистоте. Если у вас дома есть маленькие дети, то капли разноцветных соков, лимонада или свекольника, стекающие вниз и оставляющие сильные разводы на стене, — обычное дело. Да и наши друзья меньшие — собаки и кошки — имеют привычки устраивать беспорядок и оставлять следы, возвращаясь с прогулки. Со спокойным сердцем на это можно смотреть только в случае, если стена покрашена краской Sadolin EasyCare — тогда вы можете быть уверены, что поверхность стены легко очистить.

Матовая краска Sadolin EasyCare больше всего подходит для внутренней отделки стен — в детских комнатах, столовых, гостиных, прихожих и многофункциональных жилых помещениях.

Воск, содержащийся в этих красках, делает окрашенную поверхность устойчивой к влаге и грязи. Уникальная технология краски StayClean не дает впитываться влаге, попавшей на стену, — жидкость превращается в микрошарики, которые намного легче удалить с покрашенной поверхности влажной тряпкой.

Краска для стен кухни и ванной





Сердце дома — кухня — это место, где женщины мечтают, и планированию которого уделяют много времени. Чтобы до шкафчиков было просто дотянуться, техника была удобно расположена, и, конечно же, чтобы за поверхностями было легко ухаживать. Прекрасной альтернативой обычной плитке или стеклянным панелям станет краска для стен, которая создает легко чистящуюся и безопасную для мытья поверхность.

Во время приготовления пищи образуются влага и жирные пятна, поэтому, чтобы ваша кухня дольше выглядела красивой и чистой, мы рекомендуем использовать краску для стен Sadolin EasyCare Kitchen & Bathroom, которая защищает стены кухни от пятен, возникающих во время ежедневного приготовления пищи. Благодаря прочному гладкому и грязеотталкивающему покрытию окрашенную поверхность стены достаточно просто протереть влажной тряпкой, так же, как и классическую керамическую плитку.

Нужно помнить, что в ванной теплая и влажная среда, поэтому материалы должны быть качественными и влагостойкими. Краска SadolinEasyCare Kitchen&Bathroom произведена по технологии MoldResist TechnologyTM, позволяющей защищать покрашенные поверхности от плесени, влаги и пара, что делает ее пригодной для покраски стен ванных комнат и других влажных помещений. Широкая цветовая гамма позволяет выбирать оттенки и комбинировать их, превращая ванную комнату в оазис спокойствия.

Все больше людей предпочитает класть плитку только в местах, непосредственно соприкасающихся с водой, например, в зоне душа или ванны, а другие стены — красить. Благодаря широкой цветовой гамме, цвет стен можно подобрать практически к любому элементу интерьера, плитке, жалюзи и другим предметам. Дайте волю своему воображению, выберите покраску стен и получите желаемый результат быстрее и проще, чем если бы вы облицовывали плиткой всю ванную комнату!

Краска для деревянных и металлических поверхностей — устойчивость к царапинам гарантирует, что мебель дольше будет выглядеть, как будто ее только покрасили.





Иногда необязательно покупать новые вещи — их достаточно просто отремонтировать или отреставрировать, ведь в повседневности вещи имеют тенденцию изнашиваться. Для таких работ мы рекомендуем Sadolin EasyCare Wood&Metal, краску, подходящую для окрашивания мебели, дверей, окон, радиаторов и других деревянных и металлических поверхностей, для внутренних и наружных работ. Поскольку каждый родитель заботится о своих детях, важно, чтобы этот продукт был испытан и для покраски детской мебели и игрушек, что подтверждено тестами, проведенными независимой лабораторией.

Технология ScratchResist TechnologyTM защищает мебель и другие деревянные и металлические поверхности от царапин. Окрашенная поверхность будет устойчива к отпечаткам пальцев, это облегчает повседневную жизнь, поэтому можно не беспокоиться, если детские пальчики дотронутся до ярко-белой или, наоборот, темной мебели.

Эта матовая алкидная краска на водной основе чрезвычайно долговечна, быстро сохнет и легко распределяется по поверхности, сохраняя свой первоначальный тон с течением времени.

Больше никаких пятен — с красками Sadolin EasyCare!

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