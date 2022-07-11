Можно ли защитить бизнес от пожара, соблюдая только минимальные требования?

Работая в сфере пожарной безопасности долгое время, мы обсуждали вопросы пожарной безопасности с руководителями различных компаний, и, к счастью, нам все чаще удается встречаться с компаниями, которые понимают важность превентивных мер пожарной безопасности во избежание последствий пожара. Но так же часто мы сталкиваемся с компаниями, которые стараются соблюдать минимальные требования, чтобы избежать штрафных санкций за несоблюдение требований пожарной безопасности.

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Соответствия и страхования может быть недостаточно для защиты бизнеса и обеспечения его непрерывности. Даже если компания и ее деятельность застрахованы, пожар может остановить работу на долгое время, что напрямую повлияет на клиентов из-за задержки доставки продуктов и услуг. Страховщики после надлежащего расследования событий, которое может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, возможно, покроют убытки, возникшие во время пожара, при условии соблюдения всех требований нормативных актов, но не не покроют упущенную прибыль и потерянных клиентов, которые найдут новых поставщиков или партнеров

SIA BSAFETY предоставляет полный комплекс услуг по пожарной безопасности, предлагая клиентам техническое обслуживание, проектирование и строительство различных систем, услуги менеджера по пожарной безопасности, разработку инструкций по пожарной безопасности и обучение, проведение аудитов пожарной безопасности и другие услуги. В качестве примера можно привести нашего давнего клиента, компанию SIA Mūkusalas Biznesa Centrs, которая находится в постоянном процессе развития и выбирает партнеров, которые "идут в ногу со временем".

Одной из новинок, которую компания BSAFETY предлагает на латвийском рынке, являются системы аэрозольного пожаротушения.

Системы аэрозольного пожаротушения относительно новые на латвийском рынке, но эти решения широко используются в мире благодаря высокой эффективности и низкой стоимости. Системы аэрозольного пожаротушения применяются для противопожарной защиты как недвижимого, так и движимого имущества, защищая наиболее потенциально опасные места, например: различного рода электрооборудование — электрощиты, электрораспределительные, трансформаторы, дизель-генераторы, помещения отопительного оборудования, генераторы ветра и др.

Отрасли, в которых чаще всего применяются системы аэрозольного пожаротушения

В сельском хозяйстве (сельхозтехника, производственные склады)

(сельхозтехника, производственные склады) В энергетике и электротехнике (электрораспределительные помещения, подстанции, трансформаторы, дизель-генераторы, когенерационные станции, атомные электростанции)

(электрораспределительные помещения, подстанции, трансформаторы, дизель-генераторы, когенерационные станции, атомные электростанции) В химико-фармацевтической промышленности (лаборатории, заводы по производству лекарственных препаратов, хранилища для легковоспламеняющихся веществ)

(лаборатории, заводы по производству лекарственных препаратов, хранилища для легковоспламеняющихся веществ) В транспортной отрасли (легковые и грузовые автомобили, транспортные заводы, моторные отсеки)

(легковые и грузовые автомобили, транспортные заводы, моторные отсеки) В сфере обороны (противопожарная защита военной техники)

(противопожарная защита военной техники) В авиации ( авиатранспорт, аэропорты, ангары для обслуживания самолетов)

авиатранспорт, аэропорты, ангары для обслуживания самолетов) В пищевой промышленности (склады, оборудование для обработки и переработки сырья, упаковочное оборудование, крупногабаритное холодильное оборудование и др. производственное оборудование)

(склады, оборудование для обработки и переработки сырья, упаковочное оборудование, крупногабаритное холодильное оборудование и др. производственное оборудование) В исторических объектах (музеи, памятники культуры, архивы)

(музеи, памятники культуры, архивы) В гостиничном бизнесе/туризме (электротехническое оснащение кухонь ресторанов и гостиничных номеров)

(электротехническое оснащение кухонь ресторанов и гостиничных номеров) В промышленности (все виды крупного и мелкого производственного оборудования, производственные помещения, все виды складов)

(все виды крупного и мелкого производственного оборудования, производственные помещения, все виды складов) В судоходной отрасли (корабли, яхты, катера)

(корабли, яхты, катера) В медиа-секторе (телебашни, радиостанции и др., телекоммуникационные распределительные сети)

(телебашни, радиостанции и др., телекоммуникационные распределительные сети) В области возобновляемых источников энергии (ветряные турбины, солнечные батареи, природное топливо, биогаз, гидроэлектростанции (ГЭС))

(ветряные турбины, солнечные батареи, природное топливо, биогаз, гидроэлектростанции (ГЭС)) В розничной/ оптовой торговле (склады, помещения магазинов, помещения торговых центров)

о системах аэрозольного пожаротушения читайте на нашем сайте: https://www.bsafety.lv/

Член правления BSAFETY Янис Тропиньш: "Я уверен, что мы сможем помочь предприятию любой отрасли"

Контактная информация:

электронная почта: bsafety@bsafety.lv

телефон: +371 28234323

www: www.bsafety.lv