MyDello: Чему нас научил 2021 год в логистике?

Прошедший год надолго запомнится многим предпринимателям — проблемы в цепочках поставок, блокировка Суэцкого канала, последствия Brexit, рекордно высокие тарифы на морские грузоперевозки, дефицит морских контейнеров, ограничения в работе портов. Эти и другие события повлияли на бизнес-процессы во всем мире.

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Онлайн платформа MyDello проанализировала и сделала основные выводы, которые помогут понять, какие уроки мы можем извлечь из этого опыта, чтобы 2022 и последующие годы были удачны для отрасли логистики.

Блокировка Суэцкого канала

23 марта 2021 года контейнеровоз Ever Given, весом более 200 тысяч тонн направлялся в порт Роттердама, когда из-за погодных условий неожиданно сел на мель, заблокировав судоходное движение через канал в обоих направлениях. Вся отрасль пришла к выводу, что кризис быстро не разрешится, поэтому логистические компании были вынуждены переносить сроки поставок и искать альтернативные маршруты. Судно провело на мели 6 дней и это событие отразилось также и на деятельности латвийских компаний. Оглядываясь назад, можно сказать, что это событие показало уязвимость глобальных цепочек поставок, потому что задержка товаров для компаний, и в итоге, для конечного потребителя, способствует увеличению цен.

Рост железнодорожных грузоперевозок

В то время как 2021 год был отмечен проблемами в сфере морских грузоперевозок, увеличилась потребность в железнодорожных грузоперевозках из Китая, что открыло новые возможности и для латвийских предпринимателей. Главным преимуществом транспортировки грузов по железной дороге является более быстрое транзитное время при почти одинаковой стоимости в сравнении с морскими перевозками.

Но, по нашим наблюдениям, и в этом направлении все не так гладко — местные производители стараются найти замену комплектующим и товарам из Азии в Европе. Таким образом цепочки поставок сократились, что вызывает стремительное увеличение объема и цен на автомобильные грузоперевозки в Европе.

Глобальные вызовы и дигитализация отрасли

Нехватка рабочей силы стала вызовом в сфере логистики, так же, как и в других отраслях. Эта проблема вышла на первый план в крупнейших логистических узлах, таких как Франкфурт, Чикаго и Лос-Анджелес, в результате чего компании столкнулись с многочисленными задержками. Эта проблема до сих пор полностью не решена и давать прогнозы по ее урегулированию сложно.

В то же время, мы наблюдаем как в логистической отрасли появляется все больше и больше цифровых решений. Платформу MyDello на конец 2021 года использовали более чем 1000 компаний в странах Балтии.

Специалисты MyDello, эксперты отрасли с многолетним опытом, оперативно предлагают решения для авиа, морских, железнодорожных и автоперевозок. Цель MyDello — улучшить цифровые процессы и сделать проще организацию грузоперевозок для предприятий.

Оглядываясь на 2021 год, можно с уверенностью сказать, что он был сложным, но интересным для любого специалиста в логистике, потому что продолжались последствия, вызванные пандемией. Способность адаптироваться к любым обстоятельствам является неотъемлемой составляющей успешного ведения бизнеса.

О MyDello

В мае 2021 года начала работу новая цифровая онлайн-платформа MyDello, которая позволяет латвийским предпринимателям упростить планирование международной цепочки поставок. С помощью платформы предприниматели могут за пару секунд узнать стоимость отправки грузов и приблизительное время доставки в необходимый пункт назначения за рубежом. На платформе можно планировать отправление разных грузов воздушным, железнодорожном, авто и морским транспортом.

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