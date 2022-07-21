На одной волне: 4 совета о том, как спланировать идеальный отпуск для всей семьи на пароме

С началом сезона планирования отпусков этот, на первый взгляд, приятный процесс может превратиться в головную боль, особенно если путешествовать будут члены семьи, чьи интересы, привычки и желания сильно отличаются. Поэтому, чтобы оставаться с семьей «на одной волне», желательно выбрать пункт назначения и вид транспорта, которые удовлетворят потребности даже самых взыскательных туристов. Подходящим видом транспорта для семей станет паром оператора DFDS Seaways, ежедневно курсирующий из Клайпеды в Германию и Швецию. Наши простые советы помогут позаботиться о том, чтобы отпуск был удачным с первого шага по палубе парома.

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1. Позаботьтесь о развлечениях в пути не только для детей, но и для взрослых

Планируя отпуск, заранее подумайте о развлечениях по дороге, например, отправляясь в путь из Риги в Клайпедский порт на автомобиле, по пути можно осмотреть музей шоколада, музей часов, а любителям природы, в свою очередь, непременно понравится посещение Куршской косы. Благодаря этому вы сможете начать свой автомобильный отпуск с момента выезда из Риги и превратить в настоящее приключение дорогу в порт!

Кроме того, находясь на судне, заранее продумайте занятия как для самых маленьких путешественников, так и для взрослых. К счастью, пассажиры парома могут взять с собой практически все, что пожелают, – от любимых игр и игрушек для детей, книг, портативных компьютеров до объемного багажа, например, велосипедов, которые пригодятся в пункте назначения.

2. Запланируйте время переезда

Собираясь отправиться в путь на пароме, выгоднее всего запланировать переезд на поздние вечерние часы и ночь – тогда днем вы сможете осмотреть Клайпеду и посетить развлекательные заведения, чтобы вечером предаться спокойному отдыху и сну на пароме. Например, на пароме DFDS Seaways Luna или Aura есть современные каюты для всей семьи, оборудованные всем необходимым, что непременно обеспечит полноценный сон и отдых не только детям, но и взрослым.

Если выбрать ночной переезд, то следующее утро начнется не с усталости, а со вкусного завтрака на борту парома, чтобы затем отправиться на автомобиле изучать красоту природы и культуры Германии или Швеции.

3. Привлеките к планированию путешествия всю семью

Когда пункт назначения будет выбран, привлеките к планированию путешествия всех членов семьи, это не только скрасит ожидание отпуска, но и поможет позаботиться о том, чтобы были учтены пожелания и интересы каждого.

Путешествуя со старшими детьми, можно поручить им планирование и поиск достопримечательностей на один день или часть дня. Это занятие не только подарит детям первый опыт планирования путешествия, но и усилит интерес к пункту назначения и поможет заранее настроиться на поездку. В свою очередь, малышам очень понравится, если вы подготовите несколько иллюстраций и интересных фактов о цели вашей поездки.

4. Запланируйте питание в пути

Отправляясь в дорогу с семьей, стоит по возможности придерживаться привычного режима, особенно с маленькими детьми. Привычный прием пищи в дороге поможет юным туристам чувствовать себя увереннее и безопаснее в новых условиях. В путешествиях на пароме бесценной находкой для родителей будут рестораны и кафе на борту паромов DFDS Seaways, где туристы смогут заказать изысканный ужин в ресторане Mare Balticum или быстро перекусить в буфете самообслуживания 7 Seas.