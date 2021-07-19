На уникальный цветочный фестиваль в поместье Пакруоис съезжаются туристы

Самое большое поместье Литвы — поместье Пакруоис, расположенное совсем недалеко от Рундале, открыло свои ворота для самого зрелищного и яркого летнего фестиваля живых цветов и скульптур в Европе — "Сон в летнюю ночь III. Яд". Вот уже третий год цветочная фиеста не оставляет сомнений в том, куда Вы попали — миллионы цветущих растений, огромные скульптуры высотой 5-9 метров, украшенные цветами и поражающие своими масштабами, и конечно же, фантастический мир, вдохновленный пьесой Шекспира, очаруют каждого. Вы также сможете окунуться в настоящую жизнь поместья конца XIX века с актерами и цирковыми артистами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гигантские скульптуры — фантастический мир Уильяма Шекспира

На территории поместья и в парке посетителей встречают более 200 видов удивительных цветов и десятки огромных цветочных скульптур, созданных самыми известными литовскими скульпторами. Их устанавливают среди цветов, украшают живыми цветами или формируют из растущих цветов. Скульптура Человека-Осла создана литовским мастером Мартинасом Гаубасом, хорошо известным в Латвии. Это 9-метровая скульптура, изображающая человека с ослиной головой, который влюбляется в только-что проснувшуюся Титанию. Бюст Пако. Это одна из новейших скульптур, где можно войти внутрь и увидеть цветочный парк глазами эльфа Пако. Посетители также увидят восхитительные скульптуры: Пако на черепахе, Королевские ворота, Королева-лягушка, Сердца, Влюбленные, Цветочные феи, Арфа и многие другие.

В этом году в поместье также можно ознакомится с ядовитыми цветами. Любуясь цветами, мы иногда не задумываемся и может даже не подозреваем, что они могут быть ядовитыми. Чем больше красота, тем она опаснее — только познав ее, мы сможем восхищаться и наслаждаться ею. Поэтому красота миллионов цветов идет рука об руку со знакомством с ними.

На обширной территории поместья также выставлены работы конкурса флористических композиций-ковров "Повелители цветов 2021". Это выражение фантазии, творчества и шекспировской любви, раскрепощенной цветами. Около 30 разнообразных и красочных композиций из живых цветов удивляют своей оригинальностью и цветочным разнообразием.

Сцена для театра и искусства под открытым небом

Каждый день среди цветов проходят привлекательные театральные представления. Это интерпретации шекспировских произведений, в которых зрители могут принять участие, на время стать актерами и попробовать себя в роли Гермии, Елены или Лисандра. Представления проходят не только на большой сцене поместья, но и в парке, прилегающем к дворцу.

Глаз радуют также и красочные выступления цирковых артистов. Одним из самых ярких является номер воздушного акробата на Острове любви. Это действительно впечатляющее и эффектное "распускание самого ядовитого цветка поместья".

Впечатления жизни XIX века для всей семьи

Как известно, поместье Пакруоис — самое большое поместье в Литве и уже несколько лет оно признано лучшей туристической достопримечательностью Литвы. После восстановления здесь была воссоздана жизнь и атмосфера поместья конца XIX века. Гостей ждут ремесленники, работающие по старым традициям. Здесь Вы посетите парфюмерную, шерстяную мануфактуру, погостите у пчеловода, гончара, швеи, которая восстанавливает костюмы XIX века. Исторический дух и атмосфера еще больше усилится, если вместе с баронессой во дворце удастся раскрыть секреты поместья, прокатиться на карете или на ретро-автомобиле, а также нарядиться в старинные костюмы.

Для тех, кто жаждет более ярких впечатлений, у нас есть особенное предложение — посетить исключительные помещения дворца — Паноптикон (Комнату необычных вещей), Историческую винокурню и пивоварню, единственный в Литве Подвал наказаний и др. Здесь также оборудована Техническая мастерская (музей), а Центр соколиной охоты ознакомит Вас с хищными птицами, глаз порадует коллекция старинных автомобилей, которая постоянно пополняется. На ферме поместья можно встретить не только лошадей, осла, несколько видов птиц, но даже верблюда.

Обед, ужин или просто посиделки с освежающим напитком в ресторанах поместья — это еще один удивительный опыт. Во время цветочного фестиваля, цветы появляются не только в оформлении блюд ресторанов, но и в качестве ингредиентов. Роскошный ресторан дворца или его терраса, Трактир, ресторан Аптека, Чайная дворца подготовили различные цветочные меню на любой вкус.

В этом году особое внимание было уделено самым маленьким посетителям поместья. Их ждет уникальный, цветами украшенный замок, старинная карусель, звуки ярмарочного органа и возможность встретиться с обитателями фермы поместья.

Цветочный фестиваль в поместье Пакруоис будет проходить в течение всего лета до первых осенних заморозков.