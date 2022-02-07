Начинается прием заявок на бизнес-обучение

До 27 февралья 2022 года латвийские малые и средние предприятия могут подавать заявки на участие в Программе развития банка SEB. Это обучение предусмотрено для руководителей амбициозных компаний и их команд, чтобы общими усилиями найти рецепт десятикратного роста бизнеса. В рамках программы мы предложим ценные лекции и мастерские местных и международных бизнес-экспертов, а также индивидуальный менторинг.

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В этом году банк SEB реализует Программу развития в сотрудничестве с компанией инновационного менеджмента Helve. Ее соучредитель и руководящий партнер Лива Перконе отмечает: "Для руководителей стремительно растущих и амбициозных предприятий всегда важно продолжать совершенствовать знания, ведь меняется и рынок, и привычки потребителей. В основе Программы развития — баланс теории и практики, с изучением конкретных примеров".

Главная цель программы — помочь амбициозным предприятиям развить инновационный продукт или услугу, оценить и реализовать уже существующую бизнес-идею или найти новые возможности для бизнеса, чтобы добиться его 10-кратного роста. Некоторые из важных направлений, которые в следующие годы будут оказывать влияние на развитие бизнеса — это вопросы, связанные с окружающей средой, вопросы социальной устойчивости и стабильности управления. Их следует учитывать каждому предпринимателю, желающему добиться долголетия своего бизнеса. Поэтому в ходе этой Программы развития особое внимание будет уделено именно этим аспектам.

Записаться на участие в Программе развития можно до 27 февраля. Участие — бесплатное.

Прямые трансляции лекций программы будут доступны бесплатно любому желающему на странице банка SEB в социальной сети Facebook и на портале Delfi. Более подробная информация о программе и календарь лекций: https://www.seb.lv/ru/izaugsmes-programma

Для каких предприятий программа особенно ценна

Программа предусмотрена для зарегистрированных в Латвии малых и средних предприятий, которые работают как минимум 2 года и оборот которых достигает 200 000 евро в год.

Сфера деятельности компании особого значения не имеет. Главное, предприятие должно быть способно четко сформулировать цели, которых оно хочет добиться при помощи программы. Особенно ценным участие в Программе развития будет, если предприятие:

Молодое — с амбициями роста.

Опытное — в поисках новых направлений развития.

Столкнулось с последствиями перемен в бизнесе.

Член правления банка SEB Арнис Шкапарс: "Рост — это часть жизненного цикла бизнеса. Но нередко на практике у предприятий, особенно малых и средних, возникают трудности в достижении поставленной цели. Не всегда это происходит по финансовым причинам. Порой не хватает знаний о бизнес-процессах, актуальной ситуации или профессионального взгляда со стороны. В мире непрерывно происходят изменения — экономические, социальные, технологические и другие. Их нужно уметь использовать с умом для пользы дела. Я призываю каждое предприятие, стремящееся реализовать свой потенциал, воспользоваться возможностью бесплатно приобрести столь ценный опыт, знания и рекомендации, которыми готовы делиться профессоналы местного и международного уровня. Чем больше у нас будет успешных предпринимателей, тем более богатой будет страна и ее жители".

Как программу оценивают выпускники

Онега Цирцене, председатель совета АО Roga-Agro, говорит, что участие в Программе развития помогло четче сформулировать идею предприятия и приступить к ее воплощению в жизнь. "Мы подали заявку на участие в программе, поскольку хотели получить знания и уверенность в том, что наша идея производства нового продукта стоит того, чтобы ее реализовать. В ходе программы мы поняли, что перед нами широкие возможности и наша идея получает поддержку. В результате мы, не только опираясь на имеющийся опыт, но и используя новые знания и контакты, готовы создать хороший продукт, на который будет спрос. Уже в этом году мы планируем выпустить на рынок первые продукты".

Многие руководители компаний, прошедшие программу, отмечают: чем конкретнее выдвинутые предприятием цели, тем шире возможности добиться их достижения в ходе программы.

Участница программы, руководитель Centrālā Laboratorija Стелла Лапиня советует будущим участникам своевременно подумать о том, какой продукт или услугу они хотели бы развивать в рамках программы. Также она подчеркивает: важно понимать, что никто не обещает "ловить рыбу" вместо участников. "Зато программа дает вам великолепную "удочку", — добавляет С. Лапиня.

Ценным приобретением для участников будет также возможность в ходе практической части программы работать вместе с представителями других компаний, обмениваться мнениями и опытом и, возможно, самое важное — наладить сотрудничество между предприятиями разных отраслей; ценность этого опыта уже доказали самые активные участники предыдущих программ.