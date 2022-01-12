Начните новый год модно благодаря 3000 брендам со скидкой до 80%

Новый год, новый сезон, новые модные тренды: хотя сейчас мы находимся в середине зимы, которая приносит холодную температуру и дождливые дни, но мы не позволяем этим неудобным обстоятельствам сбить нас с ног и направляем наше внимание гораздо дальше - точнее, на весну, которая ждет нас с большим количеством солнечного света и особенно новых модных трендов.

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Мы представляем вам модные образы этого года и то, как их можно сочетать, чтобы создать свой модный наряд для 2022 года.

Все это вы найдете на торговой онлайн-платформе BestSecret с 3000 дизайнерскими брендами, такими как Karl Lagerfeld, Superdry, Moschino или Michael Kors, со скидкой до 80%. Именно поэтому BestSecret очень эксклюзивен и доступен только по приглашениям. Успейте приобрести своё приглашение прямо сейчас, чтобы пополнить свой гардероб необходимыми вещами нового года. Далее вы получите немного вдохновения...

Вы слышали о моде Y2K?

Аббревиатура расшифровывается как "Year 2 Kilo", что означает "2000 год". Все, что было модно в 2000 году, вернется на улицы в этом году, так что давайте снова вспомним джинсы с заниженной талией, обувь на платформе и кроп-топы и будем зажигать, как это делала, например, Бритни Спирс.

Не бойтесь показать цвет!

Колорблокинг вернулся и является лучшим способом забыть о темном зимнем гардеробе. Все, что вам нужно сделать, это выбрать аксессуары и одежду контрастных цветов и сочетать их вместе, чтобы создать красочный образ. Вот несколько красивых моделей - найдите свою на BestSecret!

Отличная новость для всех любителей тренчей

Тренч уже стал незаменимым элементом гардероба, если на улице становится немного теплее. В этом году он возвращается как новый тренд в другом материале - (искусственной) коже. Этот универсальный тренч можно сочетать с чем угодно: будь то повседневная одежда с джинсами, тонкий свитер и кроссовки или элегантное платье. В новом тренде – шоколадно коричневом цвете - тренч делает любой наряд привлекательным!

Оливковый цвет для мужчин

Для мужчин также появляются новые модные тенденции, например, весь наряд в одном цвете, и почему бы не выбрать трендовый цвет оливкового зеленого? Также в этом году возрождается мода на брюки-карго, oсобенно в рабочем стиле, как на фото выше. Cочетание крутой куртки с хорошими кроссовками сделает ваш наряд для 2022 модным!

Отличное новогоднее начинание: установить порядок и структуру

Новый год мы планируем начать не только с новым гардеробом, но и со стильным и убранным жильём, где все находится на своих местах. Мы покажем вам несколько предметов от BestSecret, которые не только принесут порядок в ваш дом, но и придадут вашей квартире дизайнерский штрих - любопытные вопросы о том, откуда они у вас, гарантированы!

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