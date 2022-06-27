Начните сокращать расходы на отопление: три лучших тепловых насоса вместо газового котла

В нынешней ситуации, когда цена на газ и дрова непрерывно растет, стоит обратить внимание на более экономичные и экологичные отопительные решения.

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Если цена на газ кажется неподъемной

Газовое отопление стало на сегодняшний день одним из самых дорогих отопительных решений. В ситуации, когда цены на газ, вероятно, расти перестанут нескоро, многие из нас ищут более экономичные альтернативы. Простой способ уменьшить расходы на отопление — замена газового котла тепловым насосом воздух-вода.

Замените затратный газовый котел тепловым насосом воздух-вода Системы газового отопления состоят в основном из двух частей: напольного отопления или радиаторов и газового котла, который нагревает циркулирующую в системе воду. При таких решениях установить тепловой насос воздух-вода невероятно легко: потребуется снять со стены газовый котел и установить вместо него тепловой насос. Если место позволяет, тепловой насос также можно интегрировать для параллельной работы с имеющуюся системой газового отопления. Так не потребуется отказываться от уже приобретенных устройств.

Тепловой насос воздух-вода является и будет оставаться одним из наиболее экономичных способов отопления, и, в отличие от многих других решений, он не потребует крупных первоначальных инвестиций и окупится в хозяйстве всего за пару лет.

По сравнению с газовым отоплением, тепловой насос воздух-вода позволит сократить зимние счета за отопление среднестатистического частного дома в четыре-пять раз, и с большой вероятностью со временем разница будет становиться все больше. Помимо удобства в эксплуатации и более низких расходов, тепловые насосы воздух-вода экологичны, безопасны и практичны.

Качественный тепловой насос воздух-вода вы можете приобрести в KlimataVeikals.

Сейчас самое время!

Понятно, что с приходом теплой и солнечной погоды мало кому интересно думать о проблемах с отоплением. Холода наступят еще нескоро, и мысленно мы уже нежимся на песчаном пляже. Однако на самом деле лучшее время для замены системы отопления — как раз сейчас. Как мы все знаем, текущая ситуация в мире привела к непредвиденному росту цен на газ, что означает, что спрос на альтернативные отопительные решения также возрос. Производителям, однако, сложно поспевать за резким ростом спроса, что, в свою очередь, может привести к сложностям с поставкой. Чтобы обеспечить себя теплым помещением к зиме по выгодной цене, стоит предпринять замену системы отопления еще летом. Летом гораздо удобнее производить сопутствующие строительные работы и можно избежать ситуации, когда из-за сложностей с поставкой придется ждать подходящее оборудование.

Подходящее решение для каждого дома

Будь то уютный деревенский домик или многоэтажный пентхаус, идеальный тепловой насос воздух-вода найдется для каждого дома! Выбор насоса зависит от отапливаемой площади: для отопления небольшого дома, до 130 м2, эксперты KlimataVeikals рекомендуют приобрести Panasonic Aquarea 7 кВт. Для дома побольше, до 180 м2, — уже Panasonic Aquarea T-Cap 9 кВт, а для отопления жилого помещения площадью до 280 м2 — устройство Panasonic Aquarea T-Cap 12 кВт.

С другой стороны, следует помнить, что сколько домов, столько может быть и различных решений. Широкий выбор устройств различной мощности быстро может ввести в замешательство, поэтому всегда разумно проконсультироваться со специалистами.

У экспертов KlimataVeikals большой опыт, и они всегда готовы помочь вам подобрать оптимальное решение именно для вашего дома. Они подходят к каждому запросу индивидуально, и удовлетворенность клиента для них — дело чести.

Узнайте, какое решение лучше всего подойдет для вашего дома, и попрощайтесь с дорогостоящим отоплением!

*По сравнению с газовым отоплением, тепловой насос воздух-вода позволит сократить зимний счет за отопление среднестатистического частного дома в четыре-пять раз.