Не анализировать, легко или сложно, а просто делать! Опыт социального предприятия "Dabas zirgi"

Два года назад в Латвии вступил в силу закон о социальных предприятиях, цель которого — способствовать повышению качества жизни общества путем создания благоприятной экономической среды для хозяйственной деятельности социальных предприятий. С момента вступления закона в силу зарегистрировано 128 социальных предприятий. Одна из сфер деятельности социальных предприятий — охрана окружающей среды и животных, и прекрасным представителем этого направления является ООО "Dabas zirgi".

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Лошади как домашние любимцы



"Dabas zirgi" - это первое социальное предприятие в Латвии, которое заботится о защите животных, а конкретно - способствует бережному содержанию лошадей в Латвии. В крестьянском хозяйстве "Mežauļi" в Кекавском крае живут лошади на пансионе и пострадавшие от насилия животные. "Лошади живут на территории площадью 45 гектаров, находятся на открытом воздухе весь день, едят натуральное сено, остаются в стаде, как дикие лошади, и наслаждаются жизнью лучшим из возможных способов", - рассказывает владелица предприятия Лига Бродужа.

Творческий подход в оказании услуги



Уникальная для Латвии услуга, которую предлагает предприятие – это прогулка на лошади. "Лошадь по существу не рабочее животное, поэтому мы предлагаем не верховую езду, а прогулки на лошади. В данном случае не происходит эксплуатации животного", - поясняет хозяйка предприятия. Также предлагается возможность взять лошадь на месяц. "Человек может представить, что является хозяином лошади, и четыре раза в месяц приезжает, чтобы поухаживать за ней. В остальное время мы, конечно же, сами заботимся о лошади", - говорит Л. Бродужа.

"Весной мы разработали услугу "Покормить лошадь морковью", то есть, когда заплачено за прокорм коня, мы покупаем у биологических хозяйств морковь, тем самым деньги остаются в распоряжении еще одной латвийской семьи, кормим наших лошадей, а на оставшуюся сумму содержим хозяйство. Мы снимаем на видео этот процесс кормления и отправляем его клиенту. Так мы доставляем людям радость", - говорит хозяйка конюшни.

Хозяйственная деятельность с социальными целями



Цель социального предпринимательства – оказывать благоприятное социальное влияние на общество, создавать добавленную стоимость. Одна из целей "Dabas zirgi" – защита животных и информирование общества о должных условиях содержания лошадей, а вторая – охрана окружающей среды.

"Мы заботимся о среде, в которой живут лошади. У нас есть биологически разнообразные луга, поэтому лошади едят натуральное сено и биологический овес. Мы отказались от силоса из-за воздействия на окружающую среду, потому что пленка, в которую он упакован, сделана из переработанного пластика, который не может быть переработан снова. Одноразовая посуда на наших мероприятиях не разрешена, вместо этого у нас есть коллекция посуды из 3000 наименований", - рассказала Лига Бродужа.

Внутренняя убежденность в добрых делах



Владелица "Dabas zirgi" отмечает: "Чтобы стать социальным предпринимателем, должно быть внутреннее чувство, что тебе просто нужно это делать, и иначе ты не можешь. Это легко? Нет, нелегко! Но ты не анализируешь, легко это или сложно — ты просто делаешь! Этот статус социального предприятия заставляет нас быть ответственными перед обществом. Простой предприниматель работает, получает доход и делает с ним то, что хочет. А мы получаем и все время помним о том, что именно и как много мы можем дать обществу!"

С 30 ноября по 6 декабря Министерство благосостояния организует неделю социального предпринимательства под девизом "Создаем добавленную стоимость", чтобы познакомить широкую общественность с социальным предпринимательством как особым видом экономической деятельности, просвещать и информировать о том, как социальное предпринимательство может обеспечить социальные блага для общества.