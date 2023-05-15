Не автомобиль, а кайф: Цериньши тестируют Nissan ARIYA

Первый серийный 100% электрический кроссовер Nissan ARIYA уже зарекомендовал себя как перспективный, комфортный и стильный семейный автомобиль. Функциональность этой модели оценила и пара творческих знаменитостей Лелде и Айвис Цериньши, для которых одним из важнейших факторов при выборе автомобиля является его вместимость.

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Повседневная жизнь Айвиса и Лелде очень динамична и насыщена различными проектами и съемками. Профессиональные обязанности и карьерные задачи перемежаются с воспитанием двух маленьких детей, и в такой модели жизни без машины не обойтись. Уже четыре месяца они по очереди ежедневно ездят на Nissan ARIYA. Элегантный дизайн, легкая и понятная система управления, резвый мотор, вместительное багажное отделение и комфорт — так в нескольких словах семейство Цериньшей характеризует ARIYA.

"Этот автомобиль однозначно отличается элегантным дизайном как в интерьере, так и в экстерьере. Наши друзья нередко говорят о том, что машина выглядит дороже, чем на самом деле. Взглянув на каталог с моделями авто, можно легко сделать вывод, что уже базовая модель "упакована" огромным количеством "фишек", за которые при покупке другого авто пришлось бы дополнительно заплатить. Лелде больше всего нравится линия габаритных огней в задней части автомобиля, которая особенно выделяется в вечерних сумерках", — говорит Айвис.

Айвис считает, что одним из наиболее заметных и выразительных акцентов интерьера ARIYA является панель управления, выполненная в единой плавной линии. Полоса светодиодных лампочек, которая простирается по всему салону автомобиля, и напольное освещение придают дизайну машины футуристическую ноту. Между тем, Лелде отмечает, что внутри автомобиля приятная поверхность с велюровыми панелями и удобные сиденья. Оба убеждены, что интерьер ARIYA выполнен современно и со вкусом.

И Айвис, и Лелде высоко оценили систему управления автомобилем, которая, по их мнению, понятна и проста, поскольку все инструменты расположены очень логично. При посадке в машину не возникает ощущения, что машина совершенно чужая и неизвестная. Зимой оба высоко оценили возможность удаленно запустить автономное отопление через приложение NissanConnect Services, пока автомобиль заряжается. Это повышает комфорт и оптимизирует расстояние, которое можно проехать. В приложении можно посмотреть местоположение автомобиля, пробег, проверить, заперта ли дверь автомобиля, разблокировать и запереть ее на расстоянии, а также выполнить другие действия.

"В принципе, все можно сделать с помощью приложения. Впервые в жизни мы даже использовали функцию поиска автомобиля, потому что не смогли найти свою машину на стоянке аэропорта после поездки. Раньше мы о таком только шутили, мол, чтобы использовать такую функцию, надо быть очень рассеянным, но оказалось, что это очень ценный и удобный инструмент", — добавляет Айвис.

В практическом плане Nissan ARIYA удивила пару широкой вместимостью багажника. В нем было достаточно места для всего — тележек, самокатов и личных вещей. "То, что обозреватели говорят о литраже багажного отделения, делая комплименты его вместимости, абсолютно верно!" — подтверждает Айвис. Родители двоих детей пришли к выводу, что заднее сиденье автомобиля тоже достаточно просторное — тут достаточно места для двух детских автокресел и при необходимости найдется место и для третьего пассажира.

Nissan ARIYA — это 100% электрический кроссовер. Он может проехать до 536 километров на одной полной зарядке и доступен с аккумулятором 63 кВтч или 87 кВтч, а также e-4ORCE — полноприводная версия с двумя двигателями в дополнение к переднему приводу. Хотя в обществе по-прежнему широко распространены различные мифы и предрассудки об электромобильности, Айвис сравнивает зарядку электромобиля с кипячением воды в электрическом чайнике.

"Да, требуется немного больше планирования, но доказано, что в среднем водитель преодолевает менее 100 километров в день, поэтому электромобиль нужно заряжать каждые несколько дней. Мы отправляемся в более длительные поездки только по выходным, и запланировать прогулку, пока машина заряжается, не так уж и сложно", — рассказывает Айвис.

Важный вывод, к которому пришла пара Цериньшей — электрокар стоит приобретать, если есть возможность заряжать его дома или на работе, так как общественные зарядные станции стоят дороже, а сеть e-mobi пока еще не до конца обустроена. Лелде и Айвис заряжают ARIYA на заднем дворе своего дома.

"Мы установили зарядную станцию Wallbox во дворе многоквартирного дома с отдельным подключением к счетчику нашей квартиры. Это было не только логичное, но и очень важное решение. В приложении NissanConnect Services мы запрограммировали зарядку после полуночи, когда электроэнергия на бирже стоит меньше всего. На выходных обычно кто-то из нас ездит на мероприятия или ездит в деревню. До сих пор самое дальнее расстояние, которое мы проехали на электромобиле из Риги, было до Лудзы. Вы можете сделать это без зарядки, что колоссально! Интересно, что это также была самая дешевая наша поездка в этом направлении, потому что мы зарядили автомобиль дома", — говорит Айвис.

Электрокары в целом отличаются своей динамикой, так как крутящий момент двигателя совсем другой. В салоне автомобиля — расслабляющая тишина. Кроме того, ARIYA довольно "злая" даже в стандартном режиме вождения. В спортивном режиме она становится еще более "жесткой", как будто прилипает к дорожному покрытию. "Футуристический дизайн в сочетании с функциональными технологиями. Я наслаждаюсь поездкой на этой машине каждый день", — подытоживает Айвис.

"Ездить на электрокаре по улицам Риги — настоящий кайф! Использование бесплатной парковки и автобусных полос — огромное преимущество", — добавляет Лелде.