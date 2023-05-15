«Не откладывайте свое зрение на завтра»

Меня зовут Лайна Козлова, я ‒ менеджер социальных сетей. Я давно хотела улучшить зрение, так как обходиться без дополнительной оптики было практически невозможно с моей близорукостью в -5 и -6 диоптрий.

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Каждое мое утро начиналось с того, что я, словно в тумане, искала свои очки. На прогулках и мероприятиях я не узнавала знакомых издалека даже в очках или линзах. Все это постоянно вызывало дискомфорт, неуверенность в себе и стресс.

После 13 лет мучений, я, наконец, решилась. Когда я заявила о своем намерении сделать коррекцию зрения в социальных сетях, многие подписчики стали интересоваться, как происходит подготовка и сама коррекция, какой может быть результат. Я с радостью делюсь своим опытом, так как, возможно, смогу придать смелости тем, кто пока не решается изменить свою жизнь к лучшему.

Мечты должны сбываться

Для осуществления своей мечты я выбрала Клинику др. Соломатина. У меня уже был опыт посещения этой клиники, когда я была в положении, и необходимо было узнать, могу ли я сама рожать. Тогда меня обследовали и дали разрешение — в итоге все прошло хорошо. Кроме того, у моих родственников и знакомых так же был положительный опыт обращения в клинику, поэтому я без сомнений отправилась на лазерную коррекцию зрения именно сюда.

Замечу, что у меня есть знакомые, которые сделали коррекцию зрения в Литве, но лично для меня было важно пройти операцию на родине, потому что это зрение, это глаза, и если что-то пойдет не так, то я в любой момент могу обратиться сюда и получить информацию и своевременную помощь.

Все начинается с проверки

Сопоставив все "за" и "против", я записалась на проверку зрения в Клинику др. Соломатина. Во время консультации врач тщательно обследовал мои глаза и подтвердил, что в моем случае возможно провести лазерную коррекцию зрения. Мне ответили на все интересующие вопросы о подготовке и самом процессе коррекции, а также назначили дату операции.

Перед тем, как принять окончательное решение, я сравнила стоимость операции с тем, сколько денег я потратила на то, чтобы лучше видеть за все эти годы ‒ и я была в шоке!

По моим подсчетам, только на линзы я потратила около 8000 евро!

Тогда я поняла, что здесь даже не о чем думать — нужно делать! И вам говорю: не откладывайте свою жизнь, свое зрение на завтра!

Быстро и без боли

Признаюсь, что в процессе самой коррекции зрения, я ничего не чувствовала. Единственное, что видишь: над глазами что-то происходит, что-то мелькает, но все это без боли или каких-то других ощущений.

Меня удивило, насколько быстро закончилась процедура, так как все длилось всего несколько минут.

После манипуляций врач еще раз проверила мои глаза, а затем назначила следующий визит на завтра.

Перед тем, как отпустить меня домой, мне дали все рекомендации на период восстановления. Например, в течение месяца нужно было беречь глаза от попадания воды, пыли и инородных предметов, а также не использовать косметику для глаз.

В остальном же всё можно было делать в привычном режиме, поэтому я уже на второй день после коррекции зрения вернулась к своим делам.

Первое утро новой жизни

На следующее утро после операции я вышла на улицу, посмотрела по сторонам и поняла, что всё вокруг вижу просто идеально. По дороге на контрольную проверку я видела лица людей, их мимику и даже морщинки. По итогам обследования врач подтвердила, что у меня теперь 100 % зрение.

После операции от радости плакала не только я, но и мои близкие.

Не описать словами как я счастлива! Со дня коррекции зрения начался отсчет моей новой жизни – более яркой и красивой.

Какое это прекрасное чувство – просыпаться с утра и не думать о поиске «вспомогательных средств» для хорошего зрения, а перед сном не переживать о том, есть ли линзы на завтра. Теперь я могу наслаждаться всей полнотой красок и испытывать все эмоции еще ярче!

Если у вас плохое зрение – не думайте долго, а пойдите и сделайте коррекцию! Только люди с плохим зрением поймут, какое это счастье – четко видеть все вокруг. Это что-то нереальное! Это одно из лучших решений в моей жизни.

Для осмотра глаз и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Клинике др. Соломатина обращайся по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

До 01.06.2023. можно подать заявку на лазерную коррекцию зрения SuperLASIK по специальной цене - 950 евро (стандартная цена 1750 евро)*

Заполни форму заявки и мы свяжемся с Тобой для согласования наиболее удобного времени визита.



* Стоимость операции для обоих глаз с использованием метода SuperLASIK. Углубленная диагностика глаз и подготовка индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводится за дополнительную плату – 80 евро. Если по каким-либо медицинским показаниям операция SuperLASIK пациенту противопоказана, в период акции мы предлагаем скидку в размере 10% на другие методы коррекции зрения.