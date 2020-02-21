Не позволяй плавающим пятнам ограничивать твое зрение!

В офтальмологии данное явление называется помутнением стекловидного тела глаза, однако в бытовых разговорах мы часто слышим о том, что многие люди привыкают жить с "мушками в глазах", "плавающей мутью", "ниточками" или "пятнами". Большинству плавающие пятна не доставляют особых хлопот, но для некоторых это может стать серьезной проблемой, которая способна нарушить зрение и существенно повлиять на качество жизни. С конца 2019 года в Латвии доступен новейший метод, позволяющий избавиться от этих помех, — лазерное лечение помутнения стекловидного тела глаза, или витреолизис.

Лазерный витреолизис широко применяется в Европе, в Латвии данный метод прежде не был доступен, а из стран Балтии предлагался только в Литве. Что такое помутнения глаза, у кого и почему они возникают и в каких случаях лазерная терапия может облегчить повседневную жизнь, рассказывают руководитель глазной клиники д-ра Лукина хирург-офтальмолог д-р Феликс Лукин и лазерный офтальмолог д-р Жанна Артиня.

Что такое помутнения глаза





Стекловидное тело глаза — это прозрачное желеобразное вещество, заполняющее полость глаза между хрусталиком и сетчаткой.

Данное желеобразное вещество абсолютно прозрачно, но вследствие старения глаз оно может потерять форму и стать жидким. Когда стекловидное тело утрачивает стабильность, волокна коллагена разрушаются и срастаются друг с другом, образуя общие волокна. Именно эти волокна отбрасывают тень на сетчатку и выглядят как пятна, линии или паутинки, которые часто называют мушками.

Во многих случаях в результате старения глаза стекловидное тело может полностью отделиться от сетчатки. Данный процесс называется отслоением стекловидного тела. Зачастую это связано с внезапным увеличением количества мутных пятен и появлением вспышек перед глазами.

Кому угрожает помутнение стекловидного тела глаза?

Помутнение стекловидного тела может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего развивается у пациентов с миопией (близорукостью), у людей старше 50 лет оно может возникнуть после появления вспышек, а также в результате травмы или воспаления глаза.

Каждый человек может самостоятельно определить, помутнело ли у него стекловидное тело, в отличие от, например, дегенерации макулы, когда на ранней стадии пациенты не замечают ухудшения зрения. Важно не спутать плавающие пятна перед глазами с другими заболеваниями, вызывающими проблемы со зрением.

В случае помутнения стекловидного тела глаза пятно плавающее, подвижное, оно всегда следует за движениями глаза, следует за взглядом. Поэтому туман, характерный, например, для возрастной дегенерации макулы или катаракты, не является плавающим пятном. Плавающие пятна могут быть разного размера и формы, серого или черного цвета. Они не исчезают после применения капель.

Кому можно проходить лазерную терапию?

Не во всех случаях помутнение стекловидного тела глаза можно лечить с помощью лазера. Это зависит и от расположения помутнений в стекловидном теле, и от их размеров. Поэтому тем, кто видит перед глазами плавающие пятна (независимо от их формы или размера), следует посетить глазного врача и углубленно проверить сетчатку глаза, чтобы определить возможный метод лечения.

Как лечат плавающие пятна?

Лазерная процедура проводится в кабинете лазерного офтальмолога. Это безболезненная процедура, после которой можно сразу возвращаться к привычному образу жизни уже без помутнений. Во время процедуры пациент должен спокойно сидеть и смотреть в одну точку, пока врач лазером расщепляет плавающие помутнения.

В ходе процедуры наносекундными импульсами лазера плавающие помутнения расщепляются и превращаются в газ, таким образом устраняется (или уменьшается) вызванный плавающими пятнами дискомфорт. Цель данной процедуры — добиться функционального улучшения, чтобы в привычной повседневной жизни больше не было никаких ограничений, вызванных помутнениями глаза. Процедура минимально инвазивная и может отложить или устранить необходимость проведения операции.

Одна терапевтическая сессия может длиться 15–45 минут. Продолжительность сессии зависит от количества и размера помутнений, их расположения в стекловидном теле и способности пациента спокойно сидеть и смотреть в одну точку. При наличии больших помутнений может потребоваться повторная сессия.

Подробнее о новом методе лечения читайте на https://www.acuklinika.lv/pakalpojumi/stiklveida-kermena-dzidrinasana/ или звоните по тел. 67288180 в глазную клинику д-ра Лукина в Риге — единственную клинику в Латвии, где проводится процедура лазерного витреолизиса.