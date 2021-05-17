"Не ставьте сами себе диагноз"

– рекомендует доктор-гинеколог Veselības centru apvienība (VCA) поликлиники Pulss Аида ЧАЛИГАВА, врач в Риге известный и опытный.

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Как ни крути, гинеколог — главный врач каждой женщины. Но именно к этому специалисту у пациенток всегда множество вопросов, в том числе щепетильных. Чтобы получить ответы на главные из них, я пришла на улицу Лачплеша, 38.

Как вы догадались, это адрес одной из старейших поликлиник Риги (действует без перерыва аж с 1937 года!), которая исторически славится первоклассными специалистами в области того, что называется женским здоровьем. Чего здесь сегодня только нет: и лечебные танцы с элементами психотерапии, и помощь доулы будущим мамочкам, и одна из лучших баз медицинской диагностики — в том числе современная маммография, УЗИ, лаборатория. Проктолог и уролог — женщины, что для кого-то из пациенток более комфортно. Такое вот, в самом лучшем смысле, "бабье царство"…

– Доктор, скажите, что вас огорчает или, может быть, иногда даже раздражает во время врачебного приема?

– В начале профессиональной деятельности, а это было в 90-е годы, я не понимала, почему некоторые женщины, входя в мой кабинет, не здороваются со мной и смотрят как-то исподлобья, — странно, согласитесь. Заходят и испуганно молчат. Потом мне стало ясно, что у части пациенток так проявляются психологическая зажатость, неловкость, чувство страха перед врачом.

– Честно говоря, в общем-то, нет ничего приятного в возлежании на гинекологическом кресле и в манипуляциях врача — бр-р-р…

– Разве? Посмотрите: какое кресло мягкое, стильное и красивое: лежите — отдыхайте! Как правило, со второго визита дамы абсолютно спокойны, напряжения нет. Главное, чтобы у пациентки возникло доверие, а врачом был выстроен правильный алгоритм наблюдения за ее здоровьем. Первостепенны голова и руки профессионала. Ну, конечно, доступность качественной диагностики.

-- Наверное, немаловажна еще и способность доктора молчать обо всем услышанном в стенах своей клиники…

– Упс, вот он момент раздражения прибежал, сейчас поссоримся. Прошу, никогда не напоминайте врачу, что он никому не должен рассказывать о ваших недугах и секретах. Это само собой разумеется! Все врачи — а гинекологи особенно! — трепетно относятся к неразглашению тайн: на кону стоит наша репутация — один раз потеряешь, больше не найдешь.

– Скажите, а что еще мы, пациенты гинеколога, делаем неправильно?

– Вредно, а порой даже опасно самостоятельно расшифровывать результаты полученных анализов, которые вы сдавали в кабинете гинеколога или в лаборатории. Ничуть не хочу умалить информированность современных женщин: как известно, в Интернете можно найти все… Но не всегда информация, которую вы где-то нашли, соответствует медицинской истине.

Очень часто (в том числе сегодня) мне приходится успокаивать рыдающих женщин, которые находят у себя "все симптомы прогрессирующей онкологии или чего-то еще неприятного". Скажем, в полученном ими анализе есть намек на цервицит (воспаление шейки матки). Все, дама в панике. Она не врач и не знает, что зафиксированные показатели подчас говорят о стандартном состоянии женщины, живущей активной сексуальной жизнью, не более того…

Диагноз может и должен ставить только специалист. Учтите также, что врач имеет дело не с диагнозом, описанным в хрестоматийном учебнике, а с проблемой конкретной женщины. Все люди очень разные, и проявления недугов, как и схема помощи, тоже сильно отличаются. Строго следуя рекомендациям медицинской науки, исходя из опыта и оценки проблемы в целом (наличия побочных заболеваний человека, его образа жизни и работы), можно выработать верную схему лечения.

Милые дамы, честное слово, поберегите нервы и не мониторьте в Интернете показатели полученных вами анализов — занятие как минимум бесполезное. Зачем вам лишние стрессы и валерьянка на ночь? Приходите к гинекологу, который разберется, что к чему…

Еще совет: не принимайте самостоятельно никаких лекарств. Категорически не пейте без рецепта врача антибиотики — это очень плохо! В результате мы, гинекологи, получаем пациентов с запущенными, часто смазанными симптомами болезни (переползающими в хроническую стадию) и, кроме того, с резистентностью (устойчивостью) к группе каких-то важных лекарств.

– Доктор, насколько вам лично помогает существующая сегодня диагностика — УЗИ и прочее? Вы же умеете, так говорят, на ощупь и на глаз многое определить…

– Интуиция и опыт — это отлично, это мой багаж, накопленный за 32 года практики. Однако современная гинекологическая диагностика — это фантастическая сила, которой не было у врачей предыдущего поколения. Они ведь даже крохотную беременность своей пациентки должны были определять, что называется, руками…

Каждая женщина раз в год просто обязана быть у гинеколога, и тогда, скорее всего, она останется здоровой и счастливой. Скажем, осмотр шейки матки (кольпоскопия) в кабинете гинеколога помогает обнаружить рак на клеточном уровне, когда он виден только в кольпоскоп и микроскоп при анализе цитологического мазка или биопсии — и более никак. В таком варианте все еще можно благополучно вылечить и даже предотвратить — часто это удается даже решить без каких-либо последствий для женщины.

Грудь тоже надо проверять — и лучше не только руками врача, но также регулярно на УЗИ и при помощи маммографии. Кстати, у нас в поликлинике есть современный маммограф с томосинтезом, что просто "ура" — аппарат дает очень качественное обследование! Добавлю, что существуют формы рака груди с мелким кальцинированием в тканях груди, которые может обнаружить только маммография с томосинтезом (3D).

Надо заботиться о себе, почаще бывать у гинеколога, слышать и соблюдать его рекомендации, тогда многое плохое, поверьте опыту, обойдет вас стороной.

В поликлинике Pulss, кроме гинекологов, есть специальный ангел для беременных –доула, которая может психологически сопровождать будущую мамочку до момента (и во время) родов — это так замечательно! Она проводит с беременными специальные танцы и физиотерапию. Добавлю, что внутри поликлиник VCA есть так называемый розовый коридор для женщин в положении — если у женщины фиксируется какая-то проблема со здоровьем, мы можем записать ее, куда надо, без очереди — по госпрограмме! — к нужному специалисту.

И очень удобно то, что в здании работает лаборатория — с 7.30 до 19.30.

– Доктор, назначаете ли вы своим пациенткам во время климакса и после гормонально-заместительную терапию?

– Кому это лечение показано, рекомендую. При очень тяжелом течении климакса, когда ухудшается качество жизни женщины, такие препараты, конечно, помогают. Дама получает те же гормоны, которые всю жизнь выделял ее собственный яичник, пока работал… Такая терапия очень хорошо работает — конечно, при правильном ее использовании. Если выполнять все назначения, приходить на контрольные визиты и с любыми изменениями самочувствия обращаться к доктору, препараты оказывают только положительное действие. В результате и этот сложный период своей жизни женщина может прожить качественно, полноценно и достойно.

– Зачем нужны ежедневные прокладки на 30 дней каждый месяц?

– Здоровой женщине ежедневная гигиеническая прокладка не нужна. А больной следует полечиться. Так, если вы не можете обходиться без дополнительных средств, следует идти к доктору и решать проблему.

– Как вы относитесь к женщинам, которые откладывают рождение первого малыша на четвертый десяток? Такой настрой — тенденция нашего времени.

– Когда женщина хочет, когда Бог дал, когда желание возникло — тогда она пусть и становится мамочкой. Дети — это счастье. Единственное, что надо понимать каждой дочери Евы, — после достижения 37-летия поймать за хвост аиста будет на порядок сложнее, чем в более юном возрасте, так природа и Всевышний распорядились. Правда, в случае, когда у пары ребеночек "не получается", мы тоже можем поспособствовать: в нашей поликлинике Pulss для этого существует клиника EGV — для репродуктивного здоровья и рождения ребенка.

Яна Витолиня

Поликлиника PULSS находится по адресу Lāčplēša iela 38.

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