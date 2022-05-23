Недооцененные акции на 2022 год: 7 инвестиционных идей с потенциалом до 135%

Если ваша инвестиционная цель 一 получать доходность выше рыночной, надо идти на компромиссы и определенные риски. Портфель должен объединять в себе все типы активов: от дивидендных акций для стабильной генерации дохода до недооцененных ценных бумаг с потенциально высоким приростом, cообщают аналитики Freedom24, составившие топ недооцененных акций 2022 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Недооцененные акции 一 это ценные бумаги, реальная стоимость которых, согласно отчетам финансовых экспертов, выше, чем рыночная. Они объективно должны стоить дороже. И инвесторам, желающим приумножить капитал, есть смысл добавить в портфель акции нескольких таких компаний.

Повышенный риск инвестиций в недооцененные акции

Если компания покажет хорошее развитие, рост цен ее активов может быть сильным 一 десятки процентов в год. Нередко низкая стоимость ценных бумаг 一 непродолжительное явление. Но бывает, что эмитент не развивается, цена с течением времени не повышается или даже падает. Именно в этом заключается высокий риск таких ценных бумаг.

Как понять, что акция недооценена

Прежде всего надо провести фундаментальный анализ, чтобы выявить дальнейшие тенденции. Сориентироваться помогут такие показатели:

P/E — указывает на отношение стоимости всех ценных бумаг к прибыли эмитента;

P/BV — рассчитывает соотношение капитализации компании и балансовой стоимости активов;

P/CF — вычисляет отношение всех акций к свободному денежному потоку;

P/S — рассчитывается соотношение цены акции и выручки.

Чем ниже все эти коэффициенты, тем лучше для инвестора. Это может означать, что акция недооценена.

Конечно, только цифровых данных недостаточно, чтобы понять перспективу акций. Надо обрабатывать много информации о таких компаниях, чтобы "поймать нужную волну". Коэффициенты могут снижаться в двух случаях.

Первая ситуация — позитивная. Случается, если ценная бумага дорожает, то продажи и чистая выручка стабильно растут, поток свободных денег увеличивается, а кредитная нагрузка снижается. Тогда финансовые мультипликаторы снижаются, и компанию будут считать недооцененной. Главное для инвестора в этом случае — зафиксировать, что доход на акцию растет. Вторая ситуация — техническая. Она наступает, когда доход на акцию, темпы роста или кредитная нагрузка стабильны, а цена акции падает. Это может быть техническая коррекция из-за новостей, кризиса в секторе экономики или ситуации на рынке в общем. Финансовые коэффициенты в таком случае уменьшаются за счет удешевления акции. Это дает возможность инвестору в данном моменте выбрать недооцененные акции с перспективой возобновления их роста.

Лучший вариант поиска недооцененных компаний — сопоставление двух условий: как положительного по продолжению роста темпов дохода на акцию, так и анализа временных негативных факторов.

Портфель акций из недооцененных компаний

Инвестирование в недооцененные компании сопряжено с рисками. Консервативным инвесторам достаточно частично добавлять такие активы в портфель. Те, кто ожидает максимально высокую доходность, могут составить для себя портфель агрессивного роста.

Freedom24 подобрали 7 компаний, акции которых на данный момент могут быть недооценены. Перспектива роста по некоторым из них превышает 130%.

Advanced Micro Devices (AMD)

14 февраля AMD завершила сделку по приобретению Xilinx, которая может увеличить прибыль и свободный денежный поток компании. А 4 апреля AMD приобрела Pensando, что ускорит проникновение AMD на рынок облачных, корпоративных и периферийных приложений.

Новые приобретения будут способствовать росту выручки AMD, и вполне вероятно, что инвесторы недооценивают выручку и потенциальную прибыль AMD. Запуск новых продуктов в 2022 году, вероятно, найдет отклик среди действующих клиентов и привлечет внимание новых.

Astra Space (ASTR)

Это частная американская космическая компания. В ноябре 2021 года ее ракета-носитель Astra 0007 взлетела с Кадьяка и достигла орбиты. Рынок приветствовал это с ростом курса акций на 42%, поэтому можно представить, какое влияние окажут будущие успешные запуски.

На 2022 год у Astra Space запланированы много запусков и переход от этапа "тестирования" к "коммерциализации". Прогнозируют, что доходы вырастут к концу года. У компании чистая денежная позиция, которая, по оценкам, продлится еще 2 года. Это делает ее привлекательной для инвесторов.

Moderna (MRNA)

Можно утверждать, что пандемия Covid-19 начинает ослабевать, но будущее трудно предсказать. В Moderna считают, что вирус движется к эндемической фазе - человечеству просто придется жить с ним. Любое развитие событий по-прежнему потребует использования вакцин. Moderna уже ожидает крупных заказов на Spikevax в 2022 году и далее в 2023 году.

В общем у Moderna в работе 44 программы. Наиболее заметными из них будут вакцина против гриппа и вакцина против ВИЧ. Успешные разработки будут пушить акции эмитента вверх.

GitLab (GTLB)

Платформа GitLab находится в центре написания кода, необходимого ИТ-специалистам для создания ведущих приложений следующего поколения. Это критически важное программное обеспечение, которое может продолжать расти, несмотря на инфляционный рынок.

Целевые рыночные возможности для GitLab на рынке DevOps составляют около $40 млрд.

Rivian Automotive (RIVN)

Rivian произвела 2553 электромобиля в первом квартале 2022 года и планирует нарастить производство до конца года. Партнерство с Amazon является их конкурентным преимуществом, поскольку гарантирует устойчивые денежные потоки фирмы и повышает доверие к бренду.

Rivian торгуется по низкой оценке, всего в 5,3 раза превышающей их будущие продажи в портфеле заказов, поэтому единственные серьезные препятствия для успеха фирмы - текущие сбои в цепочке поставок.

Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Желающие застраховаться от нестабильности фиатной валюты могут обратить внимание на платину. Металл остается на уровне 2016 года из-за слабости мирового производства автомобилей, но угрозы российскому экспорту или возобновление спроса со стороны инвесторов могут положить конец избытку.

У акций Sibanye чрезвычайно низкая оценка по сравнению с рынком и аналогами. Их дивидендная доходность составляет 8%. У компании также сильная денежная позиция, хороший уровень долга и есть планы по снижению капитальных затрат в ближайшие годы.

WeWork [WE]

Компания перенапряглась в финансовом плане, отдала предпочтение росту, а не прибыльности и стабильности, и была близка к краху. Но у WeWork есть интересный продукт, который оказался на удивление устойчивым в постпандемический период.

Текущая капитализация в размере около $4,4 млрд предполагает потенциал роста. Если в какой-то момент компании удастся достичь загрузки >90%, то акции могут вырасти в несколько раз по сравнению с текущей ценой.

Недооцененные акции 一 возможность заработать на ценных бумагах в несколько раз больше, чем в среднем по рынку. Но такая перспектива предусматривает высокие риски, поэтому вам стоит защититься от убытков путем диверсификации. А еще важнее 一 учиться, чтобы лучше понимать особенности разных секторов экономики и их влияние на компании.

Freedom24 – это мобильная платформа для торговли ценными бумагами, акциями, фондами и проч., подходит для телефонов и планшетов с операционными системами iOS и Android. Ее создатель - является Freedom Finance Europe Ltd. Она входит в холдинг, являющийся единственным европейским маклером, чьи акции котируются на бирже Nasdaq. Компания имеет офисы в США, Германии, на Кипре, Казахстане, Украине и Узбекистане. В планах - открытие офиса в Таллинне. Платформа насчитывает более сотни тысяч клиентов, доверивших ей свои активы общей стоимостью более полумиллиарда долларов США, и эта сумма постоянно растет.