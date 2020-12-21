Неграждан в их "европейских" правах нужно приравнять к гражданам

Такое предложение группа Зеленые/Европейский свободный альянс выдвинула для резолюции, основанной на Европейской гражданской инициативе "Спасательный пакет для национальных меньшинств". Предложение во время дебатов по резолюции озвучила Татьяна Жданок, депутат группы Зеленые/Европейский свободный альянс и вице-президент Комитета по петициям Европейского парламента.

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В 2018 году граждане Латвии, совместно с жителями шести других стран ЕС, собрали более миллиона подписей для подачи законодательной инициативы о защите прав национальных меньшинств (Minority SafePack) в Еврокомиссию. Кампания в Латвии была организована Русским союзом Латвии.

На последней декабрьской сессии Европейского парламента прошли дебаты и была принята резолюция, основанная на этой гражданской инициативе.

Цель резолюции — побудить Европейскую комиссию выдвинуть законодательную инициативу по защите прав национальных меньшинств. Этого требуют более миллиона граждан ЕС, которые поддержали эту гражданскую инициативу.

Правом выступать с законодательными предложениями в Евросоюзе в подавляющем числе случаев обладает Еврокомиссия. Она как бы делает вбрасывание шайбы двум командам: Европарламенту и Совету Европейского Союза, которые должны договориться между собой о том, как новый европейский закон будет выглядеть. Без законодательной инициативы Еврокомиссии ничего юридически обязывающего принято быть не может.

Инициатива Minority SafePack требует максимально уравнять права неграждан с правами граждан ЕС. Но конкретный механизм реализации этого предложения в ней не указывается. Поэтому в ходе обсуждения инициативы Татьяна Жданок предложила схему возможных дальнейших шагов. А именно, несмотря на то, что вопрос предоставления гражданства находится в компетенции самих стран ЕС, на основании доброй воли государства, делающего соответствующую декларацию, Евросоюз может признать гражданами Евросоюза, в понимании законодательных актов ЕС, всех владельцев паспортов, выданных государством-членом ЕС. Например, это может касаться вопросов трудоустройства в других государствах ЕС, а также права участвовать в местных и европейских выборах, поскольку эти права оговорены в Договоре и соответствующих директивах ЕС. Норма об участии в выборах наиболее ярко высвечивает проблему, поскольку граждане, переехав в другую страну ЕС, могут принимать в ней участие в выборах, а неграждане, родившиеся в одной стране и в ней же платящие налоги, такого права не имеют.

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии): "Конечно, условием уравнивания в правах, в рамках законов ЕС, неграждан и граждан Латвии, решающую роль должны сыграть латвийские власти. Тут можно вспомнить, что в далеком 2006 году в ходе инициированного мной решения вопроса об уравнивании неграждан и граждан в праве безвизового въезда в другие страны ЕС, я провела осторожные переговоры с представителями латвийских МИД и МВД, чтобы заручиться их готовностью не высказывать возражений по этому поводу, поскольку после голосования в Европарламенте окончательное решение принимал Совет ЕС.

Они согласились с моей позицией и не возражали, то есть тогда Латвия проявила добрую волю. Я думаю, что и в данном случае латвийские чиновники понимают, что невозможно так долго сохранять этот странный статус. Я считаю, что Евросоюз, оказав сильное давление на нашу правящую элиту, в скором будущем расширит права неграждан, потому что нет другого способа разрешить эту проблему".