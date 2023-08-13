Незабываемая и насыщенная поездка в Таиланд – как ее реализовать

Самое ценное, что мы можем дать себе сейчас, — это время. Во время путешествия одним из наиболее значимых аспектов становится то, какое значение мы уделяем каждой минуте, чтобы она приносила радость и наслаждение. Управление по туризму Таиланда призывает открыть для себя бесконечные туристические возможности, которые предоставляет Таиланд. Если ваша цель — сделать ваше путешествие незабываемым и насыщенным впечатлениями, не ограничивайтесь простым отдыхом. Включите в свою программу действия, которые поддержат местные общины и помогут сохранить природу.

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Путешествуйте, думая об устойчивости

Устойчивость, которая становится предметом наших размышлений в различных сферах жизни, также играет важную роль в индустрии туризма и путешествий. Исходя из целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals), в этом году Таиланд поставил несколько целей в области устойчивого туризма (Sustainable Tourism Goals), которые будут реализованы в ближайшие годы в четырех сферах туристического сектора — управленческой, социально-экономической, культурной и экологической.

В мае текущего года губернатор Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн представил кампанию "Приезжайте в Таиланд 2023: удивительные новые главы", где он подчеркнул важность сотрудничества образования и туристической индустрии для развития необходимых навыков среди работников этой отрасли. В сфере социально-экономического устойчивого развития все большее внимание уделяется инклюзивности, местной добыче сырья и эффективному управлению отходами в туристическом секторе. В культурной сфере это будет означать сотрудничество с местными сообществами для продвижения устойчивых направлений. В плане окружающей среды ТАТ призывает туристов и другие заинтересованные стороны (туристические агентства, авиакомпании) активно работать над сокращением выбросов углерода.

Как обычному туристу путешествовать устойчиво? Сделайте дружелюбный к природе выбор, например, предпочтите места, где можно исследовать местные городки на велосипеде. Поездка на велосипеде позволит вам путешествовать через искусственный остров Банг Качао в Бангкоке, насладиться изгибами реки Чао Прайя (Chao Phraya), отправиться в провинцию Самутпракан (Samut Prakan) и древний город у Сиамского залива, отправиться на поиски приключений в Умпанге (Umphang), исследовать Маленькую Амазонку и заняться серфингом на Пляже памяти, расположенном в прибрежной зоне Такуапа у Андаманского моря. Погрузитесь в тайское гостеприимство на острове Комак в провинции Трат — это место было признано одним из самых устойчивых туристических направлений в Таиланде в прошлом году.

Остров Ко Мак отличается бирюзовым побережьем, пляжами с белым песком и тем, что местные жители очень заботятся об окружающей среде и природе. Жители острова в течение нескольких лет неустанно работали над укреплением практики устойчивости в туристической индустрии острова, сохраняя его природные ресурсы. Местные островные коммуны совместными усилиями сократили выбросы парниковых газов, возникающие как результат туризма и повседневной деятельности местных жителей: транспортные средства были заменены более "зелеными" вариантами, побуждающими туристов путешествовать по острову, например, на велосипедах. Кроме того, здесь произошел постепенный отказ от импортных товаров, вместо которых используются местные продукты (овощи, фрукты, морепродукты). Коммуна внедрила возобновляемые источники энергии (солнечные батареи), организовала систему управления отходами и другие экологические практики.

Если вы решили поехать в Таиланд и увидеть как можно больше мест в разных регионах, то вы тоже сможете сделать это экологично. Для переездов можно использовать самое экологически чистое железнодорожное сообщение — в Таиланде инфраструктура поездов прекрасно организована, и вы можете добраться на поезде куда угодно. Тщательно планируйте пункты назначения и способы передвижения между ними, максимально используя общественный транспорт.

Чтобы поддержать цель зеленого туризма, поставленную Таиландом, используйте следующие принципы во время путешествий:

Путешествуйте налегке — положите с собой в сумку только самое необходимое и следите, чтобы багаж не был тяжелым;

Возьмите с собой достаточно одежды — это избавит вас от необходимости пользоваться услугами прачечной отеля, которая часто тратит много воды и электричества;

Тщательно планируйте пункты назначения и способы передвижения между ними, максимально используя общественный транспорт;

Чем меньше компания, тем лучше! Если вы путешествуете в одиночку или вдвоем, удобнее будет пользоваться услугами общественного транспорта.

Как туристы могут поддерживать местные общины

Одна из наиболее актуальных кампаний Управления по туризму Таиланда — "Вдумчивое путешествие" (Meaningful Travel) — она направлена на то, чтобы подчеркнуть план вдумчивого путешествия в эту страну. В рамках кампании туристов напрямую информируют о том, как делать социально ответственный выбор и поддерживать бренды, которые ответственно подходят к благополучию природы и укрепляют местные коммуны Таиланда. В течение года в рамках кампании было пожертвовано 600 тысяч бат (почти 16 тысяч евро) — их направили на сохранение 100 тысяч тайских деревьев.

Любой турист может использовать платформу Socialgiver для бронирования отелей, ресторанов, спа-салонов и других туристических услуг, тем самым направляя половину потраченных средств в "Фонд больших деревьев". От этого выиграют не только путешественники, но и местные предприятия. Орна Дунгчан, директор стокгольмского офиса Управления по туризму Таиланда, говорит, что кампания вдумчивого путешествия, в частности, наполнит смыслом отдых туристов из Скандинавии и стран Балтии — ведь наслаждение любимыми местами и местами Таиланда одновременно является возможностью сохранить окружающую среду этой страны.

Устойчивый туризм подразумевает заботу об окружающей среде и сокращение негативных влияний во время путешествий. Устойчивость в туризме — это фундаментальная забота о благополучии местного населения, сохранение и уважение культуры, экологии и образа жизни. Такая тактика эффективно используется в экотуристической деревне Бан На Тон Чан, в провинции Сукхотхай (Sukhothai) и в некоторых районах провинции Лоэй.

Например, деревня Бан На Тон Чан может похвастаться обилием природных ресурсов. В течение последних 25 лет местные жители работали над тем, чтобы подчеркнуть важность культурных и традиционных работ. Здесь выращивают рис, фрукты, ремесленники производят мебель на экспорт, а также ткут окрашенную уникальным способом ткань Pa Mak Klon — ее замачивают в грязи, которая смягчает волокна. Местные жители также создали туристическую инициативу — путешественникам доступны экотуристические номера, предоставляемые жителями деревни. Это позволяет самым прямым образом прочувствовать, что такое тайский ритм жизни, погрузившись в него хотя бы на несколько дней. Экотуризм здесь также проявляется в том, что туристов вовлекают в повседневную жизнь и дела. У каждого есть возможность научиться плести ткани и корзины или поучаствовать в приготовлении традиционного рисового супа. Вы можете поддержать местных садоводов, совершив экскурсию по садам и попробовав марианские сливы или дурианы.

Провинция Лоэй является одним из самых популярных направлений благодаря красивым природным и культурным достопримечательностям. Принимая большой приток туристов, местные жители все активнее думают об устойчивости и сохранении природы, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Например, местные жители активно продвигают велотуризм и преимущества общественного транспорта, поощряя туристов селиться в местах, которые не наносят вреда природе, а также обучая приезжих охране окружающей среды и местной культуре. Край Дан Сай можно исследовать во время велосипедной прогулки, а ночью отсыпаться в экологически чистом отеле Phunacome Resort. В свою очередь в Фу Луанг туристы могут узнать больше о региональных сортах риса и отправиться на кулинарный мастер-класс, чтобы освоить блюдо из липкого кокосового риса Khao Lam.

Вы можете спланировать вдумчивую поездку и изучить разные направления на сайте Socialgiver.

Время, наполненное приятными воспоминаниями и вкусами Таиланда

Одна из стратегических целей Управления по туризму Таиланда на 2024 год — это сделать туризм более ценным и более устойчивым, таким образом улучшив туристическую экосистему. Для этого нужно не увеличивать поток туристов, а сосредоточиться на том, чтобы каждый путешественник оставил в Таиланде большее количество денег, пользуясь широким спектром предложений от местных бизнесменов и коммун. Управление по туризму стремится найти баланс между экологическими благами, социальным и экологическим благополучием, а также человеческой мудростью.

Каждый путешественник может добиться этого самостоятельно, включив в свою поездку в Таиланд те места, которые подарят незабываемые впечатления и приятные воспоминания. Таиланд предлагает множество важных и интересных природных, туристических, культурных и кулинарных достопримечательностей, которые позволяют познакомиться с жизнью, традициями и окружающей средой. Среди роскошных туристических направлений обязательно стоит упомянуть Бангкок, провинцию Пханг Нга, где находится захватывающий дух национальный парк, а также молодежный остров Пхукет (Phuket) с городом Пхукет. В свою очередь, те, кто ищет оздоровительные направления, могут запланировать поездку в город Чианг Май, где можно прекрасно отдохнуть с семьей, или отдых на втором по величине острове Таиланда, Самуи, который будет баловать вас не только пальмовыми пляжами, кокосовыми рощами, но и люксовыми курортами и высококлассными спа-салонами.

Как сделать поездку в Таиланд еще более наполненной? Посетите местные рестораны и закусочные, а также всемирно известные туристические достопримечательности, которые не разочаруют. В Таиланде находится лучший в мире пляж — пляж острова Ко Крадан (Koh Kradan), он же райский пляж в провинции Транг на юге Таиланда. Пляж расположен на востоке острова, его длина составляет 2 км, а в голубых чистых водах можно увидеть коралловые рифы. Помимо этого, стоит обратить внимание на пляж Рейли, расположенный на полуострове между городом Краби и курортным городом Ао Нанг. Впрочем, поиск другого пляжа, более близкого к выбранном вами маршруту, также не должен быть проблемой — в Таиланде есть много красивых мест, где можно насладиться солнцем и купанием.

Путешествие немыслимо без дегустации местной кухни. Кроме того, еда — это то, что может заставить туриста возвращаться в определенное место снова и снова, поэтому Таиланд может похвастаться несколькими ресторанами мирового класса. Шесть тайских ресторанов вошли в список 100 лучших ресторанов мира, а ресторан Le Du в Бангкоке получил наивысшую оценку (15-е место в мировом конкурсе, первое место в списке лучших ресторанов Азии). Философия ресторана Le Du глубоко пропитана сельскохозяйственным богатством Таиланда и национальной кулинарной историей. Ресторан делает основной акцент на сезонной и традиционной тайской кухне, представленной в инновационных и захватывающих блюдах.

Если для вас незабываемой частью поездки является посещение ресторана, то среди 100 лучших ресторанов мира прямо в Бангкоке вы найдете Gaggan Anand, Sorn, Sühring, Nusara и Potong. Но не останавливайтесь только в определенных ресторанах. Тайская кухня разнообразна и достаточно обширна, здесь есть множество небольших и крупных закусочных, каждая из которых специализируется на приготовлении определенных блюд. Если вы не знаете, с чего начать, стоит взглянуть на мнение кулинаров, отраженное в TasteAtlas. В этот топ из 50 лучших блюд мира входят и два тайских: Khao mok kai – курица с шафрановым рисом по-мусульмански и Kai yang — блюдо из курицы-гриль. Любители разнообразных напитков могут наслаждаться посещением выдающихся баров, и в списке 100 лучших баров в мире присутствуют также четыре бангкокских заведения: BKK Social Club, Tropic City, Vesper и The Bamboo Bar.

Таиланд — место, которое стоит выбрать для экологичного туристического опыта

Одна из целей, к которой стремится Управление по туризму Таиланда и сейчас, и в будущем, — предложить путешественникам устойчивый туризм высокого класса с упором на улучшение общей экосистемы туристической индустрии и движение к лучшему будущему. Несмотря на многочисленные мировые кризисы, Таиланд укрепляет безопасный туризм в своей стране, отчего выигрывают все вовлеченные стороны. Цель состоит в том, чтобы укрепить цепочку поставок за счет выбора качественной, устойчивой продукции от местных производителей, чтобы доход справедливо распределялся среди местных предпринимателей. Таиланд обеспечивает безопасную и приятную инфраструктуру для путешествий, а также работает над цифровой трансформацией и эффективным управлением внешними рисками.

Ожидается, что в 2024 году Таиланд посетят до 35 миллионов иностранных туристов, при этом неизменным остается акцент на предоставлении туристам все более устойчивых вариантов проживания, транспорта и быта. Каждому путешественнику предлагается обратить внимание на отели и жилье, которые выступают за более экологичную политику ведения сельского хозяйства, наслаждаться едой в ресторанах и закусочных, которые используют продукты, выращенные непосредственно в Таиланде, тем самым оказывая посильную поддержку стране. И одна из самых важных вещей — передвижение на экологически чистых транспортных средствах.

Помимо эксклюзивных предложений здесь также можно найти более привлекательные для кошелька варианты путешествий, поэтому путешественникам не стоит беспокоиться дороговизне. По сравнению с ценами в Европе и других странах можно сказать, что здесь довольно дешево, особенно если покупать овощи и фрукты на местных рынках, обедать в закусочных типа street food, а также выбирать более дешевые апартаменты для проживания. Таиланд — отличный вариант не только для того, чтобы отдохнуть неделю или две, но и для того, чтобы укрыться от холодных европейских зим и провести в тепле несколько месяцев. Для реализации такого плана отлично подходит удаленная работа!

Если вы хотите провести здесь старость, это тоже возможно — Таиланд был назван одной из лучших стран для наслаждения пенсионными годами (Global Retirement Index). Это связано с выгодными ценами на недвижимость, которую легко купить иностранцам, и относительно низкой стоимостью жизни. Стоит задуматься!

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