Новаторы индустрии красоты: Dyson нацелился на технологии по уходу за волосами

В последнее время одно из самых главных направлений британского предприятия Dyson — разработка инновационных технологий по уходу за волосами. Технологические чудеса, созданные компанией — фен Dyson Supersonic, стайлер Dyson Airwrap и выпрямитель для волос Dyson Corrale — покорили мировой рынок индустрии красоты своим совершенством.

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Технологии ухода за волосами оставались неизменными на протяжении десятилетий. Недостатки и проблемы, на которые обращают внимание те, кто пользуется фенами и выпрямителями, — такие как чрезмерный перегрев волос, что в итоге приводит к их повреждению, — просто игнорировалось. До тех пор, пока на этот рынок не вышел Dyson и не поставил себе задачу найти решение, как избежать этих проблем, ведь забота о красоте не должна быть за счет здоровья. И отныне вьющиеся, выпрямленные или просто высушенные феном волосы являются уже не признаком повреждений, а свидетельством гармонии красивых и здоровых волос — как того уже давно ждали потребители. Вот почему продукцию Dyson все чаще используют как дома, так и в парикмахерских салонах.

Как избежать слишком сильного нагрева?

Прежде чем инновационные устройства по уходу за волосами были представлены на рынке, инженеры Dyson исследовали, как различные устройства влияют на волосы. Для этого были изучены тысячи километров волос разных типов. И когда увидели, как влияет на волосы экстремальная, выше 150°C , температура, начали думать, как достичь того же результата более бережным для волос способом. Пришли к выводу, что необходима технология, которая не зависит сильного нагрева, необратимо повреждающего волосы.

Таким образом был разработан первый фен Dyson Supersonic, который стал иконой косметической продукции компании. В качестве альтернативы сильному нагреву разработали технологию Air MultiplierTM, которая вместе с цифровым двигателем V9 создает равномерный и мощный (почти 47 м/с) воздушный поток и высокое давление (3,5 кПа). Это позволяет использовать значительно более низкую температуру — даже в режиме самого сильного нагрева температура воздуха не превышает 100°C. Это исключает изменение структуры волос, волосы не повреждаются и высушиваются удивительно быстро. Необычным решением является размещение двигателя в ручке, поскольку это перераспределяет вес устройства и помогает избежать усталости руки, что держит фен. Входящие в комплект насадки для создания прически крепятся с помощью магнита и под любым углом.



"Все остальное — история, Dyson Supersonic — это будущее", — говорит немецкий стилист Шан Рахимхан. Версия, созданная для профессионального применения, включает несколько усовершенствований, в том числе гораздо более длинный, 3,3-метровый шнур, который позволяет удобно двигаться вокруг клиента, и специальную дополнительную насадку, обеспечивающую точный и концентрированный поток воздуха для отдельных прядей волос. Фильтр фена Dyson Supersonic для профессионального использования рассчитан на большие нагрузки — крышка фильтра съемная и моющаяся, в комплекте есть щетка для чистки фильтра и сетки (фильтр Dyson Supersonic для домашнего применения также время от времени нуждается в чистке).

Безопасная укладка влажных волос

После невероятного успеха Dyson Supersonic компания обратила внимание на щипцы для завивки, представленные на рынке косметики, и обнаружила: и тут предыдущие производители годами повторяли одни и те же ошибки, что привело к целой эпохе поврежденных волос. Принцип работы обычных щипцов для завивки (а также выпрямителей) основан на воздействии на волосы очень высокой температуры: жар разрушает связи молекул волос и создает новые, изменяя таким образом вид волос. Dyson с самого начала отказался от этого принципа.

Исследователи знали, что помимо тепла промежуточные связи между молекулами волос нарушает влага, и направили свои усилия в этом направлении. На сей раз целью инженеров было создать устройство, которое завивает или распрямляет волосы, а также высушивает — без применения высокой температуры. Вновь ключевым моментом стал воздушный поток, и появился стайлер Dyson Airwrap. Он основан на так называемом эффекте Коанда — аэродинамическом феномене, при котором волосы притягиваются к устройству и вращаются за счет циркуляции воздуха. Высокое давление и быстрый поток воздуха позволяют использовать температуру ниже 150°C и при этом добиваться по-прежнему безупречной укладки. Эпоха перегретых и поврежденных волос миновала: сегодня воздух, циркулирующий по поверхности устройства, захватывает волосы, высушивает их и формирует прическу. Результат — здоровые и блестящие волосы.

Dyson Airwrap разработан для достижения стандартов парикмахерского салона дома и отличается невероятной гибкостью: с его помощью можно сушить, завивать, расчесывать и даже выпрямлять волосы. Многие другие устройства для создания прически больше не нужны — дополнительные насадки Dyson Airwrap могут справиться со многими задачами, для которых раньше нам нужны были разные устройства.

Выпрямитель для волос: больше никаких повреждений

Dyson Airwrap идеально приспособлен для парикмахерских ритуалов, но компания на этом не остановилась. К весне 2020 года была разработала следующая новинка, изменившая традиции индустрии красоты — беспроводной выпрямитель для волос Dyson Corrale (который действительно можно использовать как с проводом, так и без него). В случае выпрямителей волос Dyson был вынужден признать: если при высушивании и завивке волос можно заменить высокую температуру мощным потоком воздуха, то при выпрямлении альтернативы нагреву нет. Поэтому целью инженеров было сократить время применения и максимально повысить эффективность выпрямления при максимально безопасных температурах.

Чтобы решить эту проблему, исследователи Dyson обратили внимание на натяжение волос. В частности, было обнаружено, что для изменение формы волос после нагрева их нужно вытянуть. Создатели устройства изучили, почему в обычных выпрямителях волосы размещены настолько неравномерно, что процесс нужно повторять несколько раз. Выяснилось, что технологической ошибкой, повторявшейся на протяжении многих лет, было использование жестких щипцов — волосы, находившиеся в середине, были сжаты и перегреты, а по краям рассыпались и оставались без изменений. Dyson Corrale — это совершенно новый опыт выпрямления волос. Встроенные гибкие пластины прекрасно собирают всю прядь в рабочей зоне и все волосы одинаково натянуты. Овальная прядь волос может быть значительно меньше повреждена, чем прядь волос, зажатая между тонкими жесткими пластинами. Максимальное воздействие нагрева гарантировано и температура пряди волос не поднимается до того же уровня, что и пластины, потому что волосы, находящиеся в центре пряди, охлаждают те, что снаружи. Исследования, проведенные компанией (в лабораториях Dyson измерили изменение прочности волос после использования прямых/гибких пластин), показывают, что использование Dyson Corrale на 50 % меньше повреждает волосы, чем уход за полосами с помощью устройств с обычными прямыми пластинами.

Поэтому не удивительно, что Dyson Corrale тоже быстро стал фаворитом профессиональных салонов красоты — безупречный результат как в выпрямлении, так и в завивке, более низкие температуры, возможность беспроводного использования и многие другие функции заслужили похвалы профессиональных стилистов.

Вдохновляющий и осознанный выбор

То обстоятельство, что все три новинки Dyson были отмечены многочисленными наградами как за дизайн, так и за технологические инновации, доказывает, что они заслуживают мирового признания и внимания. Однако это не отражает изменения состояния женских волос: того, что мы переходим от эпохи поврежденных волос к здоровым, блестящим и очень ухоженным прическам. Обратим внимание также на то, как Dyson позиционирует свою продукцию — в представлении инноваций очень важную роль играют научные открытия и лабораторные исследования. Для Dyson предельно ясно: важно не просто быть красивым, но и осознавать влияние технологий на наш организм. Это означает осознанный выбор. И пусть осознание начнется с волос — ведь именно с них начинаются наши истории о красоте.

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