Новое место отдыха для жителей столицы в Саркандаугаве

Этим летом у жителей района Саркандаугавы и близлежащих окрестностей будет возможность отдохнуть на недавно созданном пляже Саркандаугавы, который находится в зеленой зоне у реки, всего в нескольких километрах от центра города.

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Работа, проделанная в этом году, является большим шагом на пути к заветной мечте ассоциации жителей района о благоустроенной и публично доступной набережной в том месте, где встречаются Саркандаугавская старица и река Саркандаугава.

Во время субботника при участии сотрудников Управления Рижского Свободного порта территория была очищена от сломанных веток и кустов, вросших пней, были разобраны бетонные конструкции, уродующие городскую среду, а также собраны и вывезены накопившиеся за годы бытовые отходы. Набережную очистили от заросшего камыша, насыпали песок, посеяли траву.

Пока для отдыха будет использоваться только наземная часть территории — купаться и ходить по воде здесь категорически запрещено, ведь накопившиеся за годы в русле реки бытовые загрязнения могут быть опасны и привести к травмам.



"Это место, неизвестное многим людям, обладает большим потенциалом для района и его жителей. Здесь единственное место в районе, где есть доступ к воде, поэтому важно сохранить его, постепенно благоустраивая, чтобы здесь было комфортно и приятно проводить время, особенно летом. Ведь здесь такие красивые закаты! Кроме того, промышленная среда не мешает, а даже придает своеобразное очарование", — подчеркнула Алия Турлая, основатель Ассоциации развития Саркандаугавы и депутат Рижской думы.

"Мы являемся городским портом и соседствуем с 10 микрорайонами. Сотрудничество с людьми — важный аспект, связанный с большим потенциалом и ответственностью. Мы верим, что вместе мы сможем сделать много хороших дел, которые будут способствовать улучшению жизненного пространства и окружающей среды жителей портовых окрестностей", — с убеждением отметил Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш.

Он также подчеркнул, что в следующем году при поддержке Управления Рижского Свободного порта планируется очистить часть акватории для благоустройства пляжа Саркандаугавы, сделав набережную более безопасной и, таким образом, еще более доступной для жителей.

Учитывая потенциальную популярность места и наплыв людей, в этом году решено придерживаться принципа безотходной генерации — "ЧТО ПРИНЕС, ТО И УНЕСИ!" В свою очередь, в следующем году, продолжая работы по благоустройству пляжа, планируется обеспечить возможности самостоятельного обращения с отходами.

"Мы понимаем, что субботники по благоустройству территории здесь нужно будет проводить еще несколько лет, тем самым привлекая внимание жителей и оставляя отпечаток на ментальной карту Саркандаугавы", — отметила Алия Турлая, подчеркнув, что в планах Риги это место отмечено как остановка для водного транспорта (кораблика, курсирующего по Даугаве), но более основательное возрождение пляжа возможно только после санации старицы Саркандаугавы.