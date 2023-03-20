Новое решение IoT для компаний, повышающее эффективность закупки и управления крепежами

Финская компания Ferrometal Oy известна как один из ведущих поставщиков крепежей в регионе Балтийского моря — достигнув оборота в 40 миллионов евро в 2022 году, компания стала одной из крупнейших в индустрии крепежей. Тем не менее, Ferrometal не ограничивается поставками крепежей и стремится повысить свою производительность, предлагая ведущие в отрасли решения для оптимизации цепочки поставок.

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На пути к полной автоматизации

Традиционно в промышленности и строительстве заказы комплектуются с помощью ручки и бумаги или штрих-кодов. Наряду с этими системами появились новые технологии для автоматизации цепочки заказов и поставок мелких товаров. Новые решения IoT (Internet of Things) не только автоматизируют процессы, но и устраняют ошибки, простой, неправильный объем партий и другие нецелесообразные вещи.

EDI, или электронный обмен данными, является важной частью развития Ferrometal, и эта система была одной из первых внедренных на предприятии. Теперь до 70% заказов обрабатывается автоматически, ускоряя и автоматизируя цепочку поставок между клиентом и Ferrometal. С быстрым ростом объема заказов все больше времени тратилось на ручную обработку заказов. Благодаря систематической и усердной разработке системы Ferrometal, в 2020 году было внедрено CleverSystem — полностью автоматизированное решение для входящих и исходящих логистических услуг на основе IoT.

CleverSystem улучшает эффективность

CleverSystem на основе IoT обеспечивает автоматический заказ прямо с места использования или с полок Kanban. Маршрутизатор, подключенный к мобильной сети, генерирует автоматические заказы на основе импульсов от оптических датчиков, расположенных в ящиках для хранения или полках открытого типа. Система полностью функционирует на основе контроля потребления, тем самым предотвращая образование излишков. Системой можно управлять через двусторонний интерфейс IoT браузера с мобильного телефона, планшета или ПК. Они позволяют просматривать информацию о продуктах по единицам и позволяют вносить необходимые изменения, такие как количество партий доставки и точки заказа.

Открытый ящик для хранения CleverBin, который является частью сервисного решения CleverSystem, оснащен оптическим датчиком. Датчик контролирует количество продукта в коробке и автоматически генерирует заказ на пополнение при достижении определенного количества продукта, указанного в коробке для хранения. Ящик для хранения можно разместить на рабочем столе установщика. Автоматически сгенерированный заказ на пополнение делает процесс пополнения продукта быстрым и простым.

Для производственных компаний очень важно, чтобы работа на производстве шла гладко и бесперебойно, поскольку санкции за проволочки очень высоки. Производство не должно останавливаться, и это легче всего обеспечить с помощью сервисного решения CleverSystem, которое во много раз упрощает процесс заказа и позволяет управлять им более точно, проактивно и просто. Кроме того, CleverSystem позволяет более рационально использовать ресурсы, которые ранее использовались в процессе заказа.

Сервисное решение CleverSystem включает готовые к использованию индивидуальные решения для промышленности, строительства и розничной торговли: CleverBin, CleverKanban, CleverStore, CleverCar, CleverContainer.

Для получения дополнительной информации о работе Ferrometal и сервисных решениях CleverSystem обращайтесь к сотрудникам Ferrometal Latvija!

С 23 по 26 марта Ferrometal примет участие в выставке Māja I в Риге, холл 1, стенд B15. Приходите, чтобы обсудить правильное решение для вас!

Торговый офис Ferrometal в Латвии

Улица Юрмалас, 13С, Бабитская волость, Марупский край

LV-2107 Пиньки, Латвия

Тел. +371 6728 0581, эл. почта: latvia@ferrometal.fi