Новое зрение за считанные секунды!
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Развитие технологий сегодня переживает мощный скачок, особенно в такой деликатной отрасли как офтальмология, в которой все происходит на уровне микронов. Еще недавно для того, чтобы провести операцию лазером на обоих глазах требовалось 10 минут — сегодня же это занимает менее 10 секунд! С применением лазерных технологий остроту зрения с минус шести до 100 % можно скорректировать в течение семи–девяти секунд.

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"Сейчас все происходит намного точнее, деликатнее и быстрее. Цель — максимально снизить дискомфорт пациента во время операции. К тому же, сейчас доступен широкий выбор различных методов, позволяющих найти подходящую каждому пациенту процедуру в соответствии с его индивидуальными требованиями. Мы гордимся, что находимся во главе технологий и знаний! Новинка в нашей клинике — оборудование лазерной коррекции зрения ведущего мирового производителя CARL ZEISS лазер MEL 90", рассказывает офтальмолог Клиники доктора Соломатина Андрей Соломатин.

Эксимерный лазер Carl Zeiss MEL 90 специально разработан для современной хирургии по лазерной коррекции зрения. Он объединяет в себе надежные результаты, проверенную безопасность и настраиваемые параметры для каждого пациента. Лазер оснащен еще более совершенной технологией коррекции зрения, которая упрощает планирование лечения, а также обеспечивает высокую точность, безопасность и предсказуемость исхода операции.

Благодаря новейшим алгоритмам работы лазера достигаются выдающиеся результаты в бережном лечении любой степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Эксимерный лазер ZEISS MEL 90 используется в процедурах FemtoLASIK, SuperLASIK, Trans Epi-LASIK, LASIK Xtra, LASEK и PRK. Уникальные алгоритмы коррекции зрения делают ZEISS MEL 90 идеальным инструментом для эффективной и быстрой коррекции зрения.

Новый алгоритм коррекции зрения устанавливает стандарт высокой точности и прогнозируемости. В дополнение к хирургической коррекции акцент делается на минимальном удалении тканей. Лазер обеспечивает бережное лечение как в стандартных случаях, так и в случаях, когда необходимо исправить высокую степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

MEL 90 позволяет проводить операцию со скоростью до 1,3 секунды на диоптрию. Пациент приходит на операцию, ход которой тщательно спланирован, что сокращает время пребывания в операционном зале и оптимизирует процесс лечения. Эксимерный лазер ZEISS MEL 90 в руках опытных хирургов Клиники доктора Соломатина обеспечивает пациентам комфорт и отличные результаты за считанные секунды.

Каковы преимущества лазера MEL 90?

Новейшая технология компании ZEISS – лазер MEL 90 предназначен для эффективного и быстрого проведения операций лазерной коррекции. Лазер отличается именно скоростью, с которой можно проводить операцию. "Этим лазером то, что три года назад мы делали за 20 секунд, сегодня мы можем сделать за 9! Пациенты часто испытывают страх перед операцией, поэтому я разговариваю с ними, приглашаю лечь на кушетку и смотреть на зеленую мигающую лампочку, говорю, что вот-вот начнется процедура… И только я начал говорить, как лазер уже сделал свое дело! Эти технологии настолько быстрые и эффективные, что пациент не успевает даже испугаться, как все уже сделано," – рассказывает др. Андрей Соломатин.

Может ли пациент сам выбрать конкретную операцию?

"Есть ситуации, когда пациент приходит и говорит, что хочет конкретный метод, и в отдельных случаях это возможно. Но иногда показания отличаются, или после обследования мы видим, что какие-то параметры глаза или общее состояние пациента не позволяют сделать выбор в пользу той или иной процедуры. Каждый случай врач оценивает индивидуально, основываясь на своем опыте, доступных технологиях в клинике и, конечно же, результатах детального обследования пациента," – подчеркивает др. Андрей Соломатин.

Каковы преимущества нашей клиники?

"Вне зависимости от того, какими технологиями обладает клиника, на первом месте стоит опыт. Мы гордимся, что у нас работают хирурги, врачи с самых обширным опытом в сфере лазерной коррекции зрения. Мы начали работать в 1999 году и являемся теми, кто стоял у истоков лазерной коррекции в Балтии, мы также были одними из первых в Европе. Мы гордимся своими пациентами, которые доверяют нам заботу о своем зрении и зачастую признают, что решение сделать лазерную коррекцию зрения было лучшим решением и инвестицией в их жизни. Тысячи пациентов из Латвии и из-за рубежа улучшили качество своей жизни, сделав коррекцию зрения у нас," – отмечает др. Андрей Соломатин.

Выберите свободу от очков и вы!

"Я думаю, множество людей боятся лазерной коррекции зрения, поскольку верят каким-то небылицам, и не пытаются разобраться в этом вопросе. Все это мешает им сделать верный шаг. Поэтому я бы очень хотела вдохновить каждого — это лучшее решение, которое я приняла в своей жизни!" – рассказывает Синдия Бокане, которая со школьных лет была вынуждена носить очки.

"Меня проверили на 57 разных устройствах, а также закапывали в глаза капли для расширения зрачков, чтобы более точно определить параметры глаз. Это дало полное представление о состоянии моих глаз и возможность выбрать подходящий метод коррекции зрения. Мне очень понравилось, что на все проверки был выделен отдельный день. После обследования мы с врачом выбрали один из подходящих мне методов лазерной коррекции зрения," делится своим опытом Синдия.

В свою очередь Гунита, работающая в сфере красоты мастером по маникюру и вечернему макияжу, признает, что ношение очков доставляло много неудобств, поэтому она предпринимала попытки носить контактные линзы, но столкнулась с неприятным ощущением жжения в глазах.

"Во время консультации я узнала о том, что такое близорукость и дальнозоркость, а также как именно проходит операция по коррекции зрения. Проверок действительно было много, и разных, и я поняла, что здесь ко всему подходят очень профессионально. Во время диагностики мы выбрали подходящие для меня дату и время. В результате, я могу смело сказать, что жизнь без очков и контактных линз действительно стоит того, чтобы однажды решить все изменить! Сейчас мне не надо думать о том, есть ли у меня со собой очки, могу ли пользоваться контактными линзами, чтобы чувствовать себя удобно и хорошо видеть, и это действительно здорово!" восхищается Гунита.

Зане Янсоне-Лангина, сама оптометрист по профессии, признает, что ей всегда нравились очки, однако был случай, когда непосредственно перед операцией они сломались и, находясь за границей, она попала в абсолютно беспомощное состояние. Это заставило задуматься и принять решение сделать лазерную коррекцию зрения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

"Почему я не сделала это раньше? Мне кажется, что основным предубеждением было то, что после операции существует большой риск осложнений. Фактически же хирург, лазер и новейшие технологии значительно снижают возможные риски. Во-вторых, я считала, что в случае тонкой роговицы нельзя делать лазерную коррекцию. Это, конечно, зависит от остроты зрения, но и у меня роговица не была очень толстой, поэтому врач порекомендовал мне метод FemtoLASIK, поскольку он позволяет не только снизить риски, но и сохранить толщину роговицы после операции.

Еще одним мифом, заставившим меня сомневаться, было то, что сразу после операции нельзя отправляться на работу и необходимо брать больничный. Но после операции я с легкостью могла выполнять свои ежедневные обязанности. На следующий день я уже отработала полные девять часов — рабочий день, и это действительно не вызвало никаких затруднений," рассказывает Зане.

Многие пациенты признаются, что сделать коррекцию зрения, было лучшим решением в их жизни. Нужно ли откладывать полноценную жизнь на потом? Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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