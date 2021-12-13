Новогодние подарки для тех, у кого всё есть

Мы все с нетерпением ждем наступления Нового 2022 года, года Тигра. Ждем, что в наступающем году мы вернемся к нормальной "доковидной" жизни. В этот волшебный предновогодний период самое правильное — задуматься о подарках своим родным и близким, друзьям, бизнес-партнерам. И будем решать вечный вопрос, что же подарить человеку, у которого все есть.

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В этом году решить эту праздничную проблему помогут:

ювелирная фабрика "Gemmi.lv", старейшая частная ювелирная фабрика в Риге, а также финансовая компания "Money express", предлагающая своим клиентам широкий выбор инвестиционных продуктов (слитки и монеты из золота и серебра 999,9 пробы).

Что может быть лучше, чем золотое колечко с бриллиантом, серьги или цепочка ?

С незапамятных времен ювелирное искусство не перестает радовать миллионы людей во всем мире — такой подарок никого не оставит равнодушным !

Начиная с 15 декабря ювелирный магазин фабрики Gemmi.lv по адресу: Рига, ул.Лачплеша 121, а также ювелирный интернет-магазин www.gemmi.lv объявляют.

Большую Рождественскую распродажу.

Скидка на все изделия прошлых коллекций -50%, а на коллекцию 2021-22 года скидка -30% !

Внимание ! Gemmi.lv заботится о здоровье своих клиентов и предлагает приобрести ювелирные изделия, не выходя из дома, в интернет- магазине www.gemmi.lv.

С 15 декабря и по 5 января всем клиентам интернет-магазина предлагается бесплатная доставка по Латвии всех покупок на сумму свыше 100 евро !

Покупая в интернете, Вам не нужно беспокоиться о наличии сертификата и не надо тратить время на поездку в магазин.

Итак — кольца, цепочки, серьги и браслеты из серебра и золота, с драгоценными камнями — по привлекательным ценам от ювелирного магазина Gemmi.lv.

Кто-то резонно заметит, что дарить ювелирные украшения своим бизнес-партнерам и коллегам не очень уместно.

На этот случай художники-ювелиры фабрики Gemmi.lv изготовили эксклюзивные серебряные фигурки-сувениры коллекции "Волошин". Коллекция названа в честь основателя фабрики Gemmi.lv Евгения Волошина, который продолжает сотрудничать с фабрикой.

Жемчужинами этой коллекции являются большие серебряные фигурки, каждая из которых посвящена символу года по Китайскому календарю. Эти фигурки, лимитированной серии (только 150 фигурок каждый год) смонтированы на подставке из полудрагоценного камня яшмы, имеют именные номерные сертификаты с подписью автора коллекции и эксклюзивную упаковку.

Каждая такая фигурка станет достойным украшением для любого самого роскошного интерьера. Многие такие фигурки находятся в коллекциях известных людей и успешных бизнесменов по всему миру.

В преддверии 2022 года Gemmi.lv создал уникальную фигурку Тигра-бизнесмена с сигарой в одной руке/лапе и золотым слитком в другой.

Этот подарок не оставит равнодушным любого, даже самого взыскательного любителя прекрасного. Цена такого подарка — 750 евро за фигурку.

Но если Вы не готовы расстаться с такой суммой, то можно купить маленьких серебряных тигрят по более привлекательной цене.

С ассортиментом фигурок можно ознакомиться в интернет-магазине www.gemmi.lv и на платформе Etsy . Посмотрите на эти фигурки — может быть, Вы откроете для себя новый удивительный мир серебряного ювелирного искусства, каждое изделие которого со временем становится только дороже !

Тема Китайского Нового года и Тигра очень популярна и у нумизматов. Так, например, Австралийский монетный дом, каждый год чеканит лимитированную серию золотых монет весом 1 унция с изображением символа наступающего года. В этом году все 30 000 монет с "золотым тигром" были распроданы в рекордные сроки. В интернет-магазине www.gold.moneyexpress.lv компании Money Express эту монету можно приобрести по цене около 1780 евро (окончательная цена зависит от биржевой цены золота на момент покупки).

Money Express также предлагает серебряные "тигровые" монеты весом 1/2 унция, 1 унция и 2 унции по цене 25, 40 и 70 евро соответственно. Это, без сомнений, отличный памятный подарок для Ваших друзей и близких !

А если Вы равнодушны к символам Китайского календаря, ничто не мешает Вам обратить внимание на другие монеты из золота 999,9 пробы, которые будут цениться в любой ситуации и расти в цене. Самыми популярными монетами в Латвии являются :GOLD KRUGERRAND, MAPLE LEAF, PHILHARMONIC, их и другие монеты также предлагает специализированный сайт Money Express.

А может быть, инвестиционные слитки из золота от швейцарского производителя Valcambi это то, что Вам нужно !

В наше время, когда финансовый мир лихорадит, а аналитики упорно предсказывают, что вот-вот разразится глобальный финансовый кризис, именно инвестиционное золото исторически является "тихой гаванью" для сбережения инвестиций и накоплений. Недаром, в последнее время, и богатейшие компании мира и даже целые государства скупают инвестиционное золото тоннами. Вы тоже можете начать формировать свой золотой инвестиционный портфель.

Можно начать с покупки слитков номиналом 1 грамм, 2,5 грамма, 5 или 10 граммов. Для более серьезных инвестиций предлагаются слитки 20 грамм, 1 унция, 50 и 100 граммов. Все слитки продаются в фирменной упаковке, у каждого слитка свой уникальный номер.

В последнее время, даже в этом консервативном сегменте бизнеса появились такие новинки, как круглые и даже экологически чистые "зеленые" слитки. И все это есть в ассортименте интернет-магазина Money Express.

Лучшие подарки, проверенные временем — это изделия из драгоценных металлов. Ювелирные украшения, эксклюзивные сувениры из серебра "Волошин", инвестиционные монеты и слитки — все это ценности, которые не утратили своей актуальности до сих пор и будут востребованы человечеством еще очень долго.

Добро пожаловать за подарками в магазин Gemmi.lv по адресу Лачплеша 121, и интернет-магазины www.gemmi.lv и www.gold.moneyexpress.lv

Вы и Ваши близкие останутся довольны ! С Наступающим рождеством и Новым 2022 годом, годом Тигра !"