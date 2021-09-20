Новые устройства Apple: для усиления мощности вашей компании

14 сентября этого года компания Apple на своем ежегодном мероприятии представила новые смартфоны iPhone 13 и планшеты нового поколения iPad и iPad mini. Пока люди восхищаются дизайном и возможностями камер новых устройств Apple, компаниям стоит обратить внимание на то, как новые устройства позволят достичь нового уровня продуктивности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вот 5 главных инноваций, на которые следует обратить внимание, выбирая новый iPhone или iPad.

1. Больше места

Как и в прошлом году, Apple предлагает четыре новые модели смартфонов — iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. У всех новых моделей размер экрана такой же, как и у предшественников — от 5,4" (iPhone 13 mini) до 6,7" (iPhone 13 Pro Max). Различия состоят в том, что предусмотренная для камер и сенсоров выемка в верхней части экрана на пятую часть уже, освобождая больше места для значков в меню статуса.

Более вместительным стал не только экран, но и внутренняя память iPhone. У всех моделей iPhone 13 будет память не меньше 128 GB, и впервые в телефонах iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будет внутренне хранилище объемом 1 TB, позволяя удобно хранить все рабочие файлы и документы. Даже если по работе вам приходится фотографировать и снимать на видео все, что вы видите.

2. Более выносливые

Последние модели iPhone от Apple будут и более выносливыми, чем предшественники. Батарея iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro после зарядки будет служить на полтора часа дольше, а в моделях iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max после зарядки — на два часа дольше.

Для тех, кто много времени проводит вне офиса, важно, чтобы был выносливым и сам смартфон. Защита всех моделей iPhone 13-й серии от проникновения пыли и влаги соответствуют стандарту IP68, а их дисплеи защищены технологией керамического щита (Ceramic Shield) от Apple.

3. Больше творчества

Для создателей видео компания Apple создала режим кинематографической съемки, с помощью которого можно достигать постепенного исчезновения из кадра отдельных объектов, независимо от того, где находится объект — на переднем или заднем плане.

С помощью этого режима создается карта глубины, которая позднее, при обработке снятого материала, позволит менять использованный эффект.

Еще одна новинка — формат Apple ProRes для профессиональных редакторов монтажа. Он позволяет снимать 30 кадров в секунду с разрешающей способностью 4К.

4. Более высокая продуктивность

Наиболее значительные перемены с 2012 года — времени, когда был создан этот компактный планшет — произошли с iPad mini. В целом размер iPad mini остался очень близким к предыдущей модели, однако, благодаря более узкому обрамлению экрана, его диагональ увеличилась с 7,9" до 8,3". Высокую производительность этого планшета обеспечивают USB-C порт, 12-мегапиксельные передняя и задняя камеры, соединение 5G и поддержка Apple Pencil второго поколения.

Кроме того, микросхема A13 у iPad на 20% быстрее, а память больше — у самых дешевых моделей хранилище объемом 64GB. Все планшеты нового поколения смогут пользоваться преимуществами выходящей в конце сентября операционной системы iPad OS 15.

5. Более высокая скорость

При выборе телефона или планшета важно, чтобы устройство было надежным и быстрым. Мощность новейших моделей iPhone и iPad mini обеспечивается благодаря современной микросхеме A15 Bionic от Apple. Количество транзисторов в ней увеличилось с 11,8 млрд до 15 млрд, к тому же существенно улучшена подсистема обработки изображений.

Apple информирует — благодаря микросхеме 5 нм, процессор будет работать на 40% быстрее, в свою очередь графический процессор (GPU) — на 80% быстрее. Это позволит еще быстрее обрабатывать данные и изображения, использовать приложения, основанные на машинном обучении, и, самое главное, обеспечивать безупречную и эффективную работу устройства.