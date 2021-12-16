Облачная телефония помогает экономить латвийскому бизнесу

Облачная телефония — сервис, который позволяет телефонизировать офис или создать удаленный колл-центр буквально за несколько минут. Вместе с лидером сегмента в Восточной Европе — сервисом телефонии Zadarma — разбираемся, что же такое облачная АТС, зачем ее интегрировать с CRM-системой и как коллтрекинг поможет сэкономить вашему бизнесу.

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Допустим, ваш бизнес планирует освоить соседние географические рынки или создать сеть разнесенных филиалов. В эпоху онлайн-услуг с развитой логистикой не обязательно открывать полноценный офис. Достаточно так называемого виртуального офиса, все, что потребуется — квалифицированные сотрудники, стабильный интернет и телефонная сеть.

Голосовое меню, сценарии входящих и исходящих звонков, запись и распознавание всех разговоров, интеграция телефонии с системой учета клиентов, телефонные номера в 100 странах мира — все это кажется сложным и замысловатым процессом. Однако полноценный колл-центр можно подключить буквально за 20 минут.

Облачная АТС — это телефонная система, которая находится на серверах провайдера. С ее помощью любая компания может создать полноценный колл-центр, даже не имея физического офиса в стране присутствия. Вы подключаете виртуальный номер в нужной стране и городе, настраиваете маршрутизацию звонков и оборудование. Звонить и принимать звонки можно с помощью программ на компьютере, приложений на телефоне, привычных офисных IP-телефонов или напрямую в вашем браузере. Если нет стабильного интернета под рукой, то все входящие вызовы можно отправлять на ваш мобильный телефон.

Сервис Zadarma предлагает подключение виртуальных номеров в 100 странах мира, включая мобильные, городские, а также номера бесплатного вызова toll free. Также компания может подключить телефонный номер в Латвии, даже мобильный с функцией приема SMS.

При расширении бизнеса в другие страны важно подумать о том, чтобы клиенту было удобно сделать покупку или получить помощь в службе поддержки. Для этого бизнесу необходимы местные номера, на которые можно удобно и дешево дозвониться (а лучше — вообще бесплатно). Так номера в любой точке мира можно "завернуть" в единую телефонную сеть и ваши менеджеры из Риги могут отвечать на звонки на британские, бразильские, польские и любые другие номера.

Компания Zadarma придерживается демократичной ценовой политики и предлагает выгодные тарифные планы для бизнеса разных размеров. Вне зависимости от того, сколько человек работает в компании — 1 или 5000 — здесь будет подходящий план.

Планы разработаны таким образом, чтобы клиент платил только за связь, а не за каждую услугу в отдельности. Так, тарифные пакеты "Офис" и "Корпорация" уже включают телефонный номер, исходящие звонки и расширенные возможности АТС.

Даже бесплатный тариф имеет интеграцию с популярными CRM-системами, а если вы еще не работаете в CRM, сервис предлагает удобное решение — CRM Zadarma. В системе учета клиентов находится информация о всех обращениях, также вы можете строить воронку продаж (наблюдать путь от первого контакта до завершившейся сделки), ставить сотрудникам задачи, создавать встречи и видеоконференции.

Как облачная телефония помогает экономить?

Как показывает практика, бизнесы неизбежно сталкиваются с конфликтными ситуациями. В этом случае незаменимым помощником становится запись телефонных разговоров, которая может послужить важным фактором в решении конфликта. IP-телефония компании Zadarma предлагает не только записывать и хранить разговор — она умеет распознавать и анализировать речь. Система распознавания речи "говорит" на 44 языках, включая латышский и литовский языки, актуальные для балтийского рынка.

Если у менеджера нет времени на прослушивание разговоров колл-центра с клиентами, он просто получает уведомление о полезном или нужном звонке. Например, вы настраиваете уведомление на появление нецензурных слов в разговоре или определенного скрипта, который говорит о завершении сделки. Если работник колл-центра произносит этот скрипт или же клиент использует ненормативную лексику, разговор сразу попадает вам на почту, вы сможете прослушать или прочитать его. Кроме того, внутренняя система аналитики выставляет разговору оценку, таким образом, бизнес имеет возможность оцифровать результат работы каждого сотрудника колл-центра и повысить его эффективность.

Не менее полезный инструмент — коллтрекинг. Он помогает анализировать эффективность офлайн и онлайн рекламных каналов с помощью звонков и системы веб-аналитики. Например, вы размещаете баннеры на разных интернет площадках или используете контекстную рекламу. Коллтрекинг в связке с аналитикой подскажет, сколько денег принесло то или иное объявление, какая реклама приносит низкоконверсионные звонки, а какой канал и вовсе следует исключить из цепочки маркетинга.

Чтобы развернуть облачную телефонию в компании, не нужно специальных знаний. Даже если колл-центры физически находятся в разных городах или даже странах, установка решения займет не более получаса. Используя руководство по установке и настройке, любой бизнесмен или сотрудник компании может активировать и настроить облачную телефонию Zadarma и интегрировать ее с CRM-системой. В случае проблем ему помогут опытные сотрудники службы поддержки Zadarma и ответят на все вопросы в круглосуточном чате или по телефону.

А в честь новогодних праздников и 15-летия компании сервис Zadarma проводит акцию с большими скидками на телефонные номера — в том числе в Латвии — и тарифы.