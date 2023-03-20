Облегчить себе жизнь – это просто

Меня зовут Карлис Эйдукс. Я работаю фитнес-тренером в спортклубе уже более шести лет. Ко мне приходят люди с разными целями, но главное, к чему они все стремятся — улучшить общее состояние здоровья.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Долгие годы я ежедневно носил контактные линзы и очки, проводя в них большую часть дня, а так как моя работа связана с физической активностью в спортклубе, очки доставляли достаточно много неудобств, поэтому освобождение от очков точно сделало бы мою жизнь намного легче.

С очками — сложно, без них — нельзя

Проблемы со зрением у меня начались с самого рождения. Ситуация усугублялась еще и тем, что у меня нистагм — это такие маленькие непроизвольные движения зрачков.

Все эти годы я не мог представить и дня без очков или линз, поскольку без них видеть полноценно я не мог. Кроме того, особенности моей работы делают практически невозможным ношение очков, ведь я все время в движении — надо наклоняться вниз, подниматься вверх, а очки просто спадают.

В связи с этим, в последнее время я использовал только линзы, но и тут есть свои неудобства. Например, отправляясь в путешествие, всегда надо подумать о том, чтобы взять с собой все необходимое для их хранения и ухода.

Однажды со мной случилась неприятная история, когда во время путешествия я потерял одну линзу, и если бы я с собой не взял очки, то половину путешествия был бы почти без зрения.

Тогда я четко осознал, что лазерная коррекция могла бы стать хорошим решением проблемы.

Отзывы как решающий фактор

Мысли по поводу операции посещали меня регулярно, но решающим фактором послужило то, что недавно многие мои знакомые прошли через лазерную коррекцию зрения. Все они остались довольны результатом, поэтому могу сказать, что они помогли мне принять решение.

В Клинике др. Соломатина работает моя хорошая подруга, которая решилась на лазерную коррекцию зрения, и ее впечатления от профессионализма и опыта врачей, процесса операции и полученного результата оказались исключительно положительными.

Кроме того, несколько клиентов, которые ходят ко мне на тренировки, сделали лазерную коррекцию зрения в Клинике др. Соломатина, и остались очень довольны как процедурой, так и своим новым зрением.

После операции качество их жизни значительно улучшилось, а зрение стало даже чуть лучше, чем они могли получить при помощи линз или очков.

На пути к новому зрению

Как только я решил узнать больше о проведении лазерной операции, я связался с Клиникой др. Соломатина и выбрал время для консультации.

В первую очередь, я хотел выяснить, возможно ли проведение коррекции зрения в моем непростом случае.

В назначенный день мне провели углубленное обследование глаз, выяснили все самое важное, что нужно учитывать, а также определили, что мои показатели подходят для проведения операции.

Далее мы с врачом обсудили, какой вариант операции будет самым подходящим в моем конкретном случае. Врач объяснил мне, как будет проходить процедура — все поэтапно и доступным языком, так что я был отлично проинформирован обо всех нюансах. После этого мне оставалось только выяснить, когда я буду готов к операции, и записаться на прием.

К своей цели, не сходя с дистанции

День операции я ожидал с волнением, и в то же время с нетерпением, так как последние 10 дней перед этим нужно было ходить в очках, что было крайне некомфортно. Поэтому я с радостью, по возможности скорее, хотел от них избавиться.

Все началось с того, что я приехал в клинику. Сначала мне дали одну обезболивающую и одну успокаивающую таблетку, потом проводили в предоперационный зал, где рассказали про ход самого процесса, а после выдали специальную одежду, которую надо было надеть перед операцией.

Несколько минут я провел в зале ожидания, где мне закапали капли для анестезии, после чего пригласили уже в операционную — на лазерную коррекцию зрения.

От очков до хорошего зрения — за 15 минут





Во время операции я понял, что для волнения причин нет, так как процедура достаточно быстрая. Кроме того, я ожидал, что испытаю какой-то дискомфорт в течение самой процедуры, ожидал небольшую боль, но ничего подобного не было.

Доктор комментировал процесс и уверенно его вел, что очень помогало понимать, что происходит.

Как только я встал с операционного стола, зрение, конечно, было немного затуманенным, но сразу было такое ощущение, что я видел практически так же, как раньше с контактными линзами. Главный вывод, который я сделал сразу после операции — все прошло очень-очень быстро, то есть через 10-15 минут я уже вышел из операционного зала.

Финишная прямая

После операции я отправился домой. 2-3 часа попытался поспать, как рекомендовал врач. Конечно, небольшой туман перед глазами сохранился, но позже я понял, что он от того, что мне установили специальные защитные линзы, которые завтра должны были снять.

На следующий день я проснулся, и открыв глаза, у меня было такое же ощущение, как если бы я уже надел линзы.

Я мог видеть точно так же, как до этого со всеми своими контактными линзами и очками.

В то же утро я приехал в клинику на послеоперационный осмотр. Мне сняли защитные линзы, и тогда уже полностью пропало ощущение тумана. Мне проверили зрение и результат оказался именно таким, какой мне обещали — зрение стало таким же, какое я мог получить при помощи линз или очков.

В новую жизнь с понедельника

В период восстановления важнее всего было беречь глаза от внешних раздражителей — не допускать попадание в глаза воды, пыли или причинять какие-либо повреждения. В связи с этим, находясь вне дома первые две недели, мне рекомендовали носить солнцезащитные очки.

Говоря о спорте и работе, в целом, ограничений не было. Начиная с понедельника, я мог вернуться к привычной работе в спортивном клубе, но теперь с отличным зрением. Правда, в первые две недели доктор рекомендовал мне умерить физическую нагрузку.

Для себя я понял, что, оказывается, облегчить себе жизнь — это так просто.

Теперь мне не нужно думать о том, что необходимо заказывать линзы и жидкости для их хранения, а занятия спортом и путешествия точно станут более комфортными, и я думаю, что со временем буду открывать для себя и другие позитивные аспекты.

Результат, который того стоит

Зная о процессе операции и результате, которого можно достичь при помощи операции, я точно решился бы на операцию намного раньше. Я всегда выступал за то, что, если можно каким-либо образом улучшить качество жизни, то нужно это делать.

Если бы у меня спросили, стоит ли делать эту операцию, я однозначно ответил бы "да".

Тем людям, которые все еще думают, оказавшись в подобной ситуации, я бы однозначно рекомендовал хотя бы прийти на консультацию. С врачом можно обсудить все аспекты, найти ответы на свои вопросы и избавиться от сомнений. Это обязательно поможет решиться на проведение этой процедуры. Сам процесс коррекции совершенно безболезненный и без неприятных ощущений, а результат точно того стоит.

Мы беремся и за сложные случаи: комментарий хирурга Яны Гертнере





У Карлиса врожденная патология органов зрения — нистагм, поэтому острота зрения с детства корректировалась не слишком хорошо. Такая патология связана с наличием микродвижений зрачков, поэтому не каждый хирург возьмется делать операцию, так как это достаточно сложно, если мы хотим получить действительно хороший результат.

В данном случае мы все хорошо проанализировали, очень внимательно его обследовали, и я приняла решение, что операция возможна. Самой надежной технологией в его случае была FEMTO LASIK, при которой используется два лазера, поэтому операция состоит из двух этапов. В общей сложности все манипуляции занимают около 10-15 минут. И даже при такой серьезной проблеме, как у пациента, нам удалось все сделать в стандартном режиме.

Пациент уже прошел послеоперационную проверку, и мы видим, что результат блестящий.

Сейчас он достиг максимальной остроты зрения и может жить без контактных линз и очков.

Я всегда подчеркиваю, что все люди разные: есть по-настоящему сложные случаи, есть пациенты, которые побывали в других клиниках, и им было отказано. В этом случае я приглашаю их к нам в клинику, так как у нас есть все возможности и колоссальный опыт, ведь мы работаем уже более 20 лет, занимаясь лазерной хирургией. Мы можем тщательно обследовать пациента и, если это возможно, подобрать лучший метод коррекции для обретения долгожданной свободы от очков и линз.

Для осмотра глаз и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Клинике др. Соломатина обращайся по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

До 01.05.2023. можно подать заявку на лазерную коррекцию зрения SuperLASIK по специальной цене — 950 евро (стандартная цена 1750 евро)*

Заполни форму заявки и мы свяжемся с Тобой для согласования наиболее удобного времени визита.



* Стоимость операции для обоих глаз с использованием метода SuperLASIK. Углубленная диагностика глаз и подготовка индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводится за дополнительную плату — 80 евро. Если по каким-либо медицинским показаниям операция SuperLASIK пациенту противопоказана, в период акции мы предлагаем скидку в размере 10% на другие методы коррекции зрения.