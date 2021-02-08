Облысение — не приговор: трансплантация волос не редкость

Волосы — очень привычная часть нашего образа. Именно поэтому как для женщин, так и для мужчин выпадение волос — это очень болезненный вопрос. Выпадение волос могут вызывать различные факторы — наследственность, старение, болезни, реакция на медикаменты и стресс, шрамы от ожогов и другие рубцы, длительное выдергивание волос или депиляция в какой-либо зоне (например, брови). Хотя сейчас доступны различные маскирующие и лечебные средства, трансплантация волос зачастую остается единственным выходом, позволяющим восстановить густые волосы и здоровую самооценку. Наш визуальный образ тесно связан с эмоциональным самочувствием, поэтому, решая связанные с внешним видом вопросы, рекомендуется ориентироваться на качественный, устойчивый результат и надежных специалистов. К команде "Veselības centrs 4" присоединились профессионалы с 8-летним опытом в области пересадке волос, готовые дать такие гарантии.

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Остановить время и исправить дефекты

В наше время пересадка волос не является сложной или недоступной процедурой. Она подходит для восстановления густоты волос, линии выпавших волос, маскировки рубцов, коррекции густоты и формы бровей и бороды. В "Veselības centrs 4" применяется метод пересадки волос FUE, когда волосы пересаживают в виде графтов (по 1–4 волоса) — так обеспечивается естественная густота отросших волос в пересаженной зоне. Метод FUE подходит не только для пересадки волос на голове, но и для пересадки волосков бровей и бороды.

Процесс пересадки волос безболезненный. Получение волос из донорской зоны с использованием местной анестезии проводится вручную или с использованием моторизированного устройства. Хотя моторизированный метод быстрее, специалисты рекомендуют получение графтов вручную, поскольку такой способ менее травматичен и гарантирует большое количество вросших после пересадки графтов. В Латвии этот эффективный ручной метод применяется только в "Veselības centrs 4" (клиентам доступен и моторизированный метод). Для пересадки полученных волосков делают микроразрезы, которые заживают и полностью проходят в течение нескольких дней. Продолжительность процедуры по пересадке волос зависит от количества пересаживаемых графтов — курс трансплантации можно разделить на отдельные сессии. Во время процедуры клиент может читать, слушать музыку, пользоваться мобильным телефоном.

Первые результаты после процедуры видны в течение 4–6 месяцев. Пересаженные волосы полностью отрастают приблизительно в течение года и больше не выпадают.

Незаметный процесс — естественный результат

Плюсом трансплантации волос является полностью естественный вид после полного отрастания волос. Именно поэтому возможности, обеспеченные процедурой, используются как известные в обществе люди, так и представители индустрии развлечений, спортсмены и лидеры в разных областях для создания уверенного образа.

Для трансплантации используются волосы клиента с затылочной части — волосы в этой зоне не подвержены выпадению и сохраняют эту особенность и после пересадки. Графты, пересаживаемые при трансплантации бровей и бороды, тоже берут из затылочной зоны клиента — после пересадки они продолжают расти, становясь полноценными волосками бровей или бороды.

Решения не только при облысении

Хотя чаще всего в виде клиента для трансплантации волос мы представляем себе мужчину средних лет с лысиной, реальность отличается.

Трансплантацию волос все чаще используют молодые мужчины, у которых выпадение волос связано с наследственностью, и женщины, которые не чувствуют себя комфортно из-за редких волос в височной области (что особенно заметно, если делать хвост). К тому же современная тенденция красоты — ухоженная естественность, которая подчеркивает значение густых, длинных, здоровых волос и бороды. Особенно актуальна сейчас коррекция зоны бровей — с изменением тенденций моды изменилась и желаемая форма бровей. На смену узкой, выщипанной линии пришел естественный вид бровей, который сложно восстановить своими силами, если волоски годами выщипывались, или был сделан неудачный перманентный грим.

Стоимость трансплантации волос

Трансплантация волос — выражено персонализированная процедура, стоимость которой зависит от метода получения графтов (моторизированное или вручную), количества пересаживаемых графтов и обрабатываемой поверхности. Приблизительную стоимость можно узнать, отправив фотографию проблемной зоны по электронной почте на transplantacija@vc4.lv еде до личной встречи, или во время очной платной консультации со специалистом.

Условия для фотографий:

расстояние от фотографируемой зоны — вытянутая рука;

хорошее освещение, четкий фокус;

ракурс фотографий — оба бока головы, затылок, вид головы сверху, вид головы спереди.

Контактная информация:

https://vc4.lv/ru/jaunumi/ matu-parstadisana-efektivi-un- drosi/

Электронная почта для отправки фотографий: transplantacija@vc4.lv

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