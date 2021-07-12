Оборудование линейки 2022 года уже прибыло в клинику "Новое зрение"

Достижения в области технологий улучшают результаты лечения пациентов во многих областях офтальмологической помощи, и рефракционная хирургия не является исключением. Provisum LASIK 3D с топографическим контролем Contoura Vision на эксимерной лазерной системе образца 2022 уже в клинике "Новое зрение". Подробно о методике рассказывают врачи офтольмологи Повилас Стирбис и его коллега Андрей Радько.

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Великолепная презентация в Литве состоялась на фоне публикации впечатляющих результатов послеоперационной остроты зрения по новым методикам из США. Данные западноевропейских исследований также подтверждают статистически значимое улучшения общего качества зрения, даже по сравнению с предоперационным зрением в очках или контактных линзах.

Точное измерение небольших элеваций и неровностей роговицы — это то, что дарит системе Contoura Vision огромный потенциал. Методика лазерной коррекции зрения Provisum LASIK 3D на новейшей лазерной установке 2022 года во многом построена на использовании программного обеспечения для создания персонализированных топографических карт с анализом 100000 точек на роговице и определения значимых участков искажений. Данные аберрометрии анализируются с использованием элементов искусственного интеллекта с целью прогностической нормализации оптики. Также эти принципы применимы для количественной оценки величины и оси астигматизма, коррекция которого находится на первом месте в деле исправления зрения наряду с показателем сферической расфокусировки.

Возможность одновременной нейтрализации всех источников астигматизма и нарушений роговицы приводит не только к улучшению остроты зрения, но и к повышению его качества. Нормализация топографии нивелирует аберрации высокого порядка, что, в свою очередь, уменьшает расплывчивость и снижение контрастности, делая зрение хорошим.

Ультрасовременное и новейшее диагностическое оборудование, последнее поколение эксимерлазерной системы, а также огромный опыт высококлассных специалистов медицинского центра "Новое зрение" позволяют успешно проводить не только стандартную лазерную коррекцию, но и дают возможность повысить безопасность и результат операций, достичь остроты зрения 1,0 и выше, используя новые персонализированные алгоритмы лазерного воздействия.

Для пациента это дополнительный комфорт в зрении при вождении автомобиля, скорейшее восстановление и адаптация при работе с компьютером и, конечно, уверенность в отличном результате и качестве зрения для наших пациентов.

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